Картина дня: использование иностранной безвозмездной помощи, сезон фонтанов и лучшие фото БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина дня. 30 апреля

Вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи были рассмотрены на совещании у Президента Беларуси. Александр Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели. По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

Во время совещания

В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на сумму $238 млн. Об этом сообщил директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Игорь Кудревич на совещании у главы государства по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи. В новой редакции декрета расширят понятие иностранной безвозмездной помощи.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Праздником труда. Александр Лукашенко отметил, что Первомай символизирует солидарность трудящихся, стирает границы между странами и поколениями.

Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске в канун Праздника труда.

Республиканская доска Почета

Белорусская калийная компания договорилась о поставках калия в Китай по $220 за тонну.

Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для поддержки банковской системы. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. В Беларуси планируют урегулировать вопрос возвращения денег туристам за путевки.

Дмитрий Крутой

При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк может потребовать досрочно вернуть кредит. Что именно считается ненадлежащим исполнением обязательств, прописывается в кредитном договоре с банком, сообщила заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич. Предоставление справки о доходах для получения некоторых кредитов сохранится. Новшества по кредитам, вступающие в силу с 1 мая, направлены на защиту прав получателей кредитов.

В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности.

Александр Червяков. Фото Министерства экономики

Внешний госдолг Беларуси в I квартале снизился на 2,9% до $16,6 млрд.

Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года.

Свыше 3,1 тыс. многодетных семей Минской области улучшат свои жилищные условия в 2020 году. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время

В Беларуси на 30 апреля выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

КОММЕНТАРИЙ: Месяц российской самоизоляции, или Почему пока не дает результатов карантин

Белорусские ученые с помощью клеточных технологий противостоят трудноизлечимым заболеваниям.

Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления абитуриенты будут отправлять по электронной почте.

Фото из архива

Авиакомпания "Белавиа" с 2 мая возобновляет полеты в Милан.

Бассейн международного уровня в Минске планируется построить к концу 2023 года.

Сезон фонтанов открылся в Минске.

Лучшие фото БЕЛТА в апреле

Вечер на Споровском озере

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-3 мая

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В Могилеве 1 мая стартует спортивная акция "Марафон #75кмзаПобеду".

В Ивановском районе Брестской области 2 мая пройдет первый велофестиваль "Янаўскі ровар".

Белорусская республиканская пионерская организация по 9 мая проведет онлайн-проект "По следам Победы".

Белорусский республиканский союз молодежи по 9 мая проводит интернет-челлендж фотографий "#Беларусьпомнит". Участникам предлагают разместить в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook фотографию члена семьи - участника Великой Отечественной войны с основной информацией о нем. Под фото нужно поставить хештеги #Беларусьпомнит, #ЦветыВеликойПобеды и передать эстафету памяти друзьям.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

2 мая

Всемирный день тунца.

80 лет назад родился Любчук Сергей Федосович, белорусский деятель любительского искусства, композитор, педагог, заслуженный работник культуры Беларуси (1978). В 1965 году окончил Белорусскую консерваторию. Автор фантазий на темы белорусских народных песен, романсов, песен (в т.ч. цикла о Бресте), обработок и переложений для оркестра народных инструментов и народных хоров, музыки к спектаклям Брестского областного театра кукол и др.

3 мая

Всемирный день свободы печати.

400 лет назад родилсяРадзивилл Богуслав, военный и государственный деятель ВКЛ, меценат. Владел Слуцким и Копыльским княжествами. В Слуцке собрал архив, библиотеку, где хранились ценные рукописи, в том числе Радзивилловская летопись. Собирал произведения искусства. Составлял религиозные гимны. Автор зарисовок с панорамами белорусских городов, эскизов и проектных чертежей строений. Умер в 1669 году.

150 лет назад родился Бенуа Александр Николаевич, русский художник, историк искусства, художественный критик. Один из организаторов и идеолог журнала "Мир искусства" и одноименного художественного объединения. Принадлежит к числу реформаторов русской театрально-декоративной живописи на рубеже XX века. Умер в 1960 году.

4 мая

365 лет назад родился Бартоломео Кристофори, итальянский мастер музыкальных инструментов. В 1709-1711 годах изобрел фортепиано с ударной (молоточковой) механикой. Умер в 1731 году.

115 лет назад родился Козырев Борис Михайлович, российский физик, член-корреспондент АН СССР. Совместно с Е.К.Завойским и С.А.Альтшулером открыл в 1941 году электронный парамагнитный резонанс. Умер в 1979 году.

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