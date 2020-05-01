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01 мая 2020, 09:00

Картина дня: использование иностранной безвозмездной помощи, сезон фонтанов и лучшие фото БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина дня. 30 апреля

Вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи были рассмотрены на совещании у Президента Беларуси. Александр Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели. По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

Во время совещания
Во время совещания

В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на сумму $238 млн. Об этом сообщил директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Игорь Кудревич на совещании у главы государства по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи. В новой редакции декрета расширят понятие иностранной безвозмездной помощи.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Праздником труда. Александр Лукашенко отметил, что Первомай символизирует солидарность трудящихся, стирает границы между странами и поколениями.

Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске в канун Праздника труда.

Республиканская доска Почета
Республиканская доска Почета

Белорусская калийная компания договорилась о поставках калия в Китай по $220 за тонну.

Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для поддержки банковской системы. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. В Беларуси планируют урегулировать вопрос возвращения денег туристам за путевки.

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк может потребовать досрочно вернуть кредит. Что именно считается ненадлежащим исполнением обязательств, прописывается в кредитном договоре с банком, сообщила заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич. Предоставление справки о доходах для получения некоторых кредитов сохранится. Новшества по кредитам, вступающие в силу с 1 мая, направлены на защиту прав получателей кредитов.

В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности.

Александр Червяков. Фото Министерства экономики
Александр Червяков. Фото Министерства экономики

Внешний госдолг Беларуси в I квартале снизился на 2,9% до $16,6 млрд.

Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года.

Свыше 3,1 тыс. многодетных семей Минской области улучшат свои жилищные условия в 2020 году. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома.

Фото из архива
Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время

В Беларуси на 30 апреля выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

КОММЕНТАРИЙ: Месяц российской самоизоляции, или Почему пока не дает результатов карантин

Белорусские ученые с помощью клеточных технологий противостоят трудноизлечимым заболеваниям.

Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления абитуриенты будут отправлять по электронной почте.

Фото из архива
Фото из архива

Авиакомпания "Белавиа" с 2 мая возобновляет полеты в Милан.

Бассейн международного уровня в Минске планируется построить к концу 2023 года.

Сезон фонтанов открылся в Минске.

Лучшие фото БЕЛТА в апреле

Вечер на Споровском озере
Вечер на Споровском озере

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-3 мая

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В Могилеве 1 мая стартует спортивная акция "Марафон #75кмзаПобеду".

В Ивановском районе Брестской области 2 мая пройдет первый велофестиваль "Янаўскі ровар".

Белорусская республиканская пионерская организация по 9 мая проведет онлайн-проект "По следам Победы".

Белорусский республиканский союз молодежи по 9 мая проводит интернет-челлендж фотографий "#Беларусьпомнит". Участникам предлагают разместить в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook фотографию члена семьи - участника Великой Отечественной войны с основной информацией о нем. Под фото нужно поставить хештеги #Беларусьпомнит, #ЦветыВеликойПобеды и передать эстафету памяти друзьям.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

2 мая

Всемирный день тунца.

80 лет назад родился Любчук Сергей Федосович, белорусский деятель любительского искусства, композитор, педагог, заслуженный работник культуры Беларуси (1978). В 1965 году окончил Белорусскую консерваторию. Автор фантазий на темы белорусских народных песен, романсов, песен (в т.ч. цикла о Бресте), обработок и переложений для оркестра народных инструментов и народных хоров, музыки к спектаклям Брестского областного театра кукол и др.

3 мая

Всемирный день свободы печати.

400 лет назад родилсяРадзивилл Богуслав, военный и государственный деятель ВКЛ, меценат. Владел Слуцким и Копыльским княжествами. В Слуцке собрал архив, библиотеку, где хранились ценные рукописи, в том числе Радзивилловская летопись. Собирал произведения искусства. Составлял религиозные гимны. Автор зарисовок с панорамами белорусских городов, эскизов и проектных чертежей строений. Умер в 1669 году.

150 лет назад родился Бенуа Александр Николаевич, русский художник, историк искусства, художественный критик. Один из организаторов и идеолог журнала "Мир искусства" и одноименного художественного объединения. Принадлежит к числу реформаторов русской театрально-декоративной живописи на рубеже XX века. Умер в 1960 году.

4 мая

365 лет назад родился Бартоломео Кристофори, итальянский мастер музыкальных инструментов. В 1709-1711 годах изобрел фортепиано с ударной (молоточковой) механикой. Умер в 1731 году.

115 лет назад родился Козырев Борис Михайлович, российский физик, член-корреспондент АН СССР. Совместно с Е.К.Завойским и С.А.Альтшулером открыл в 1941 году электронный парамагнитный резонанс. Умер в 1979 году.

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