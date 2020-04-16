Картина дня: историческая политика Беларуси, обеспеченность аптек масками и онлайн-аукцион "Дзякуй!"

ВЧЕРА

Картина дня. 15 апреля

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил ОАО "Свiтанак" в Жодино, где налажено производство защитных масок и многоразовых повязок. Производство уже составило суммарно более 1 млн масок - это изделия из спанбела, трикотажа и марли.

Во время посещения ОАО "Свiтанак"

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков по поручению главы государства посетил два предприятия в Солигорске, где сейчас выпускают медицинские изделия.

По данным мониторинга Комитета государственного контроля, большинство белорусских аптек обеспечено защитными масками и антисептиками. В КГК сообщили, что торговые сети минска снизили розничные цены на лимоны и имбирь.

Около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок.

На СП ЗАО "Милавица"

Беларусь получила более 10 тыс. тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи от Китая.

Министерство обороны Беларуси выделило для учреждений здравоохранения, где получают помощь больные с коронавирусом, медицинское оборудование.

ИНТЕРВЬЮ: Ирина Иконостасова: Беременность и роды в условиях COVID-19. Что нужно знать

Проблемы ЖКХ, жилье, трудоустройство: с какими вопросами обращались на прямую линию Кочановой.

Подготовлен комплексный проект указа "О поддержке экономики", сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

ЕС поддержит три бизнес-инициативы по улучшению предпринимательской среды в регионах Беларуси.

Производство сельхозпродукции в Беларуси в I квартале выросло на 5,5%.

Беларусь формирует историческую политику объективно, не пытаясь противопоставить разные периоды и народы. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время заседания проекта "Экспертная среда" - "Историческая политика. Память о войне" высказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

Во время заседания

Ветераны Великой Отечественной войны являются примером героизма, мужества, непоколебимой силы духа. Таким мнением поделилась член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, посещая ветеранов войны в Брагинском районе.

На БелАЭС проводится комплексный мониторинг окружающей среды.

Во время круглого стола

В Беларуси радиационная обстановка на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях стабильная.

В Вооруженные Силы Беларуси поступили новейшие станции спутниковой связи.

В параде к 75-летию Великой Победы примут участие более 180 единиц техники.

Во время подготовки к параду

МВД Беларуси запустило телеграм-канал "Разыскивает милиция". В нем будет размещаться актуальная информация о пропавших людях и розыске тех, кто совершил преступление.

Транспортная инспекция усилит контроль за транзитными перевозчиками.

Часть ценностей культурно-исторического фонда Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси передадут в музеи.

Фото из архива

Белорусские художники запустили благотворительный онлайн-аукцион "ДЗЯКУЙ!" в поддержку медиков.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация подвели итоги второго сезона совместного онлайн-проекта для школьников "Клевые каникулы" и определили его победителей.

Минский городской центр недвижимости будет проводить аукционы по продаже земельных участков.

В марте поставлен рекорд по средней цене квадратного метра жилья в Минске.

Подготовиться к централизованному тестированию в режиме онлайн предлагают абитуриентам в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

Глава Еврокомиссии назвала критерии для отмены карантинов в ЕС.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 апреля

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Онлайн-конференция об организации учебного процесса с помощью ИКТ пройдет в БЕЛТА. На вопросы об использовании ИКТ в учебном процессе ответят эксперты. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции в Telegram или Viber по номеру 8044-583-84-04.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню Матери-Земли (22 апреля) "Беларусь - легкие Европы. Сохранение естественных экосистем, биологического и ландшафтного

разнообразия". Начало в 11.00.

Минский областной драматический театр и театр кукол "Батлейка" проведут онлайн-трансляцию музыкальной сказки-спектакля "Тигренок Петрик". Начало в 12.00. Посмотреть постановку можно на сайте sb.by и в группах "СБ. Беларусь сегодня" в соцсетях.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 апреля

Международный день гемофилии.

90 лет назад родился Неумывакин Сергей Борисович (Кыргызстан), заслуженный архитектор Беларуси (1991). В 1961 г. окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина. С 1967 г. в Минске: главный архитектор проектов, начальник отдела, главный архитектор мастерской института "Белгипроторг", главный архитектор творческой мастерской при Союзе архитекторов Беларуси. Основные работы: республиканский спортивный комплекс "Раубичи", Дворец шахмат, интерьер кафе и ресторана гостиницы "Юбилейная" и др. Умер в 2012 году.

80 лет назад родился Рубинчик Валерий Давыдович (г.Минск), белорусский кинорежиссер. В 1959-1961 гг. учился в Белорусском театрально-художественном институте, в 1967 г. окончил ВГИК. В 1969-1992 гг. работал на киностудии "Беларусьфильм". Снял фильмы "Могила льва", "Венок сонетов", "Дикая охота короля Стаха". В Театре-студии киноактера поставил спектакль "Комедия о Лисистрате". Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978). Умер в 2011 году.

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