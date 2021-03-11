Картина дня: итоги масштабного соцопроса, развитие городов-спутников и первые подснежники

ВЧЕРА

Картина дня. 10 марта

Для успешного развития городов-спутников Минска важно определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждого из них, обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время совещания в Смолевичском райисполкоме по вопросам развития городов-спутников. Отрезку от Смолевичей до Борисова через Жодино нужно придать ускоренный темп промышленного развития, заявил премьер-министр.

Во время совещания

Правительство скорректировало план развития отдельных регионов Беларуси, отстающих по социально-экономическому развитию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 марта 2021 года №119.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса

Фото из архива

В Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение "Движение вперед". Об этом журналистам сообщил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич.

Своевременная модернизация промышленных предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время рабочего визита на "Могилевхимволокно".

Во время посещения предприятия

Погранслужбы Беларуси и России согласовали взаимодействие в охране границы Союзного государства.

Фото ГПК

Госдума РФ ратифицировала протокол о реструктуризации кредита для строительства БелАЭС.

КОММЕНТАРИЙ: Как проверяется готовность первого энергоблока БелАЭС к эксплуатации

Во время пресс-конференции

Более 70% белорусского экспорта продовольствия в 2020 году приходилось на Россию, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия по итогам совместного заседания коллегий аграрных ведомств двух стран в режиме видеоконференции.

Более 13,5 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе "Семейный капитал".

В Беларуси стартовал новый онлайн-проект подготовки к родам, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вакцинация педагогических работников "Спутником V" началась в Минске.

Фото из архива

Шесть компьютерных томографов поступят в стационары Минска в первом квартале.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 564.

КОММЕНТАРИЙ: Новые нормы строительной деятельности - кого они коснутся?

Фото из архива

МАРТ рассматривает возможность введения запрета на пластиковую посуду в различных сферах экономики.

РЕПОРТАЖ: С тещиными блинами, песнями, играми да танцами - как на Могилевщине Масленицу гуляют

ФОТОФАКТ: Первые подснежники расцвели в Гродно

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 5-е место на ЧМ в Казахстане.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 марта

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В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети". Начало в 14.30. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 350-44-47, (8044) 583-84-04 (Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Инновации - шаг в будущее. Научно-техническое развитие Республики Беларусь на 2021-2025 годы". Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Паводковая ситуация в Республике Беларусь. Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта), "Стимулирование потребления как основной вектор развития новой пятилетки. Решение проблемы пластикового загрязнения планеты". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 марта

75 лет назад родилась Минелли Лайза, американская актриса и певица. Снималась в фильмах "Кабаре", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Полицейский по найму" и др. Лауреат многих престижных наград в области киноискусства.

60 лет назад родился Селин Сергей Андреевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист России (2006). Снимался в фильмах "Операция "С Новым годом!", "Убойная сила", "Краповый берет", "Тихая застава" и др.

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