Картина дня: итоги масштабного соцопроса, развитие городов-спутников и первые подснежники

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:05 Во французском Лионе участники беспорядков сожгли несколько машин В мире
08:00 Более 100 китайских магистрантов будут обучаться в ПолесГУ по англоязычным программам Регионы
07:44 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на участках дорог Гомельской области Регионы
07:35 На западе Индонезии при падении автобуса в ущелье погибли 26 человек В мире
07:32 В Словении продлен срок режима эпидемии до 16 апреля В мире
07:12 Пресс-конференция о наведении порядка и благоустройстве пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:10 В Лунинецком районе при пожаре в доме погибли хозяин и его жена Происшествия
07:00 Картина дня: итоги масштабного соцопроса, развитие городов-спутников и первые подснежники Общество
00:54 "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов Спорт
00:29 В Брестском районе на пешеходном переходе погибла девочка Происшествия
10.03.21
10.03.21 23:48 Умер премьер-министр Кот-д'Ивуара В мире
10.03.21 23:10 В Минске водитель "Пежо" совершил наезд на осветительную мачту Происшествия
10.03.21 22:36 Хоккеисты "Авангарда" и московского "Динамо" вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина Спорт
10.03.21 22:21 Хоккеисты минского "Динамо" завершили борьбу за Кубок Гагарина Спорт
10.03.21 21:42 В Сербии зафиксировали африканскую чуму свиней В мире
10.03.21 21:30 В Минске за прошедшие сутки задержаны семь нетрезвых водителей Происшествия
10.03.21 21:07 Суд в Минске вынес приговор по делу о неуплате налогов ООО "Магия вкуса" Происшествия
10.03.21 20:56 Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо по его просьбе Спорт
10.03.21 20:40 "Гомсельмаш" войдет в состав пилотной госкорпорации в сельхозмашиностроении Регионы
10.03.21 20:29 Пресечен крупный канал поставки психотропов из России в Беларусь Происшествия
10.03.21 20:24 Волейболистки "Минчанки" повторно обыграли "Динамо-Метар" в матче российской суперлиги Спорт
10.03.21 20:15 Немецкий политолог: Запад считает, что у него есть моральное право вмешиваться в дела других стран Политика
10.03.21 20:06 Глава МИД Великобритании опроверг информацию о запрете на экспорт вакцин от коронавируса В мире
10.03.21 19:55 В Бобруйске стартовал финальный турнир "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона А Спорт
10.03.21 19:50 Объединенные местом и названием: в Минске открылась выставка аналоговой фотографии "Даліна Руж" Культура
10.03.21 19:45 Невероятное извержение вулкана на Камчатке показали на видео Калейдоскоп
10.03.21 19:40 Белорусы победили итальянцев в квалификации гандбольного чемпионата Европы Спорт
10.03.21 19:28 Крутой: оптимизация производственных площадок "Гомсельмаша" будет способствовать развитию предприятия Регионы
10.03.21 19:14 Денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда Общество
10.03.21 19:05 Минздрав уверен в успехе создания отечественной вакцины против COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 марта 2021, 07:00

Картина дня: итоги масштабного соцопроса, развитие городов-спутников и первые подснежники

ВЧЕРА

Картина дня. 10 марта

Для успешного развития городов-спутников Минска важно определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждого из них, обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время совещания в Смолевичском райисполкоме по вопросам развития городов-спутников. Отрезку от Смолевичей до Борисова через Жодино нужно придать ускоренный темп промышленного развития, заявил премьер-министр.

Во время совещания
Во время совещания

Правительство скорректировало план развития отдельных регионов Беларуси, отстающих по социально-экономическому развитию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 марта 2021 года №119.

Фото из архива
Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение "Движение вперед". Об этом журналистам сообщил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич.

Своевременная модернизация промышленных предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время рабочего визита на "Могилевхимволокно".

Во время посещения предприятия
Во время посещения предприятия

Погранслужбы Беларуси и России согласовали взаимодействие в охране границы Союзного государства.

Фото ГПК
Фото ГПК

Госдума РФ ратифицировала протокол о реструктуризации кредита для строительства БелАЭС.

КОММЕНТАРИЙ: Как проверяется готовность первого энергоблока БелАЭС к эксплуатации

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Более 70% белорусского экспорта продовольствия в 2020 году приходилось на Россию, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия по итогам совместного заседания коллегий аграрных ведомств двух стран в режиме видеоконференции.

Более 13,5 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе "Семейный капитал".

В Беларуси стартовал новый онлайн-проект подготовки к родам, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вакцинация педагогических работников "Спутником V" началась в Минске.

Фото из архива
Фото из архива

Шесть компьютерных томографов поступят в стационары Минска в первом квартале.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 564.

КОММЕНТАРИЙ: Новые нормы строительной деятельности - кого они коснутся?

Фото из архива
Фото из архива

МАРТ рассматривает возможность введения запрета на пластиковую посуду в различных сферах экономики.

РЕПОРТАЖ: С тещиными блинами, песнями, играми да танцами - как на Могилевщине Масленицу гуляют

ФОТОФАКТ: Первые подснежники расцвели в Гродно

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 5-е место на ЧМ в Казахстане.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети". Начало в 14.30. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 350-44-47, (8044) 583-84-04 (Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Инновации - шаг в будущее. Научно-техническое развитие Республики Беларусь на 2021-2025 годы". Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Паводковая ситуация в Республике Беларусь. Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта), "Стимулирование потребления как основной вектор развития новой пятилетки. Решение проблемы пластикового загрязнения планеты". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 марта

75 лет назад родилась Минелли Лайза, американская актриса и певица. Снималась в фильмах "Кабаре", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Полицейский по найму" и др. Лауреат многих престижных наград в области киноискусства.

60 лет назад родился Селин Сергей Андреевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист России (2006). Снимался в фильмах "Операция "С Новым годом!", "Убойная сила", "Краповый берет", "Тихая застава" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Пресс-конференция о наведении порядка и благоустройстве пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Фото из архива Денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда
Во время посещения РНПЦ Минздрав уверен в успехе создания отечественной вакцины против COVID-19
Фото из архива В СНГ разрабатывают типовой перечень видов работ, запрещающих применение труда несовершеннолетних
Фото ucp.by Нигерия заинтересована в белорусском опыте подготовки спасателей
Поколение "К", или Как в Беларуси появился на свет первый малыш у мамы с COVID-19
Главное
Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя - подробности встречи Лукашенко с главой КГБ
Головченко: необходимо определиться с перспективами и поэтапностью застройки городов-спутников
Более 13,5 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе "Семейный капитал"
Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Топ-новости
Картина дня: итоги масштабного соцопроса, развитие городов-спутников и первые подснежники
Минздрав уверен в успехе создания отечественной вакцины против COVID-19
Пресс-конференция о наведении порядка и благоустройстве пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Госдума РФ ратифицировала протокол о реструктуризации кредита для строительства БелАЭС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 564
Белорусы победили итальянцев в квалификации гандбольного чемпионата Европы
Гайдукевич: решение МИД о высылке польского консула можно только приветствовать
Назаров: своевременная модернизация предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции
Постпандемийную экономику ждут серьезные трансформации - Крутой
Немецкий политолог: Запад считает, что у него есть моральное право вмешиваться в дела других стран
Совмин скорректировал план развития отстающих регионов Беларуси
Томас Бах переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета
ФОТОФАКТ: Студенты из 15 стран празднуют Масленицу в Витебске
ФОТОФАКТ: Первые подснежники расцвели в Гродно
Погранслужбы Беларуси и России согласовали взаимодействие в охране границы Союзного государства
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.