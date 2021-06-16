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Общество
16 июня 2021, 07:00

Картина дня: итоги поездки Лукашенко в Оршу, развитие сотрудничества с Китаем и чествование медиков

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июня

Неожиданные поручения и кадровое решение: итоги поездки Александра Лукашенко в Оршу.

Александр Лукашенко во время посещения
Александр Лукашенко во время посещения

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента Республики Беларусь.

Виктор Шейман. Фото из архива
Виктор Шейман. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что показательно развивается двусторонний диалог между Беларусью и Китаем, в котором уже прочно закрепились такие характеристики, как "нержавеющее братство" и "всепогодное партнерство", что подтверждается конкретными результатами сотрудничества. Президент уверен, что вместе странам удастся вывести отношения на более высокий стратегический уровень.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото из архива
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото из архива

Политическое взаимодоверие Беларуси и Китая непрерывно укрепляется, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Се Сяоюн на международной онлайн-конференции "Беларусь и Китай: общая траектория развития".

Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений, совместного реагирования на системные изменения в международной обстановке. Об этом заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров на международной онлайн-конференции "Беларусь и Китай: общая траектория развития".

Олег Макаров. Фото из архива
Олег Макаров. Фото из архива

Общий объем инвестиций в индустриальный парк "Великий камень" составил более $670 млн. Об этом сообщил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

Минэкономики прокомментировало указ о развитии "Великого камня".

Беларусь планирует привлечь $5,5 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом сообщила заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

Анжелика Никитина. Фото из архива
Анжелика Никитина. Фото из архива

Городское праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинских работников, состоялось в зале приемов Дворца Республики. Заслуженные награды и благодарности вручены 123 лучшим работникам учреждений здравоохранения столицы и республиканских научно-практических центров - за значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению.

У вас есть опыт, ум и золотые руки - в Бресте поздравили медиков с профессиональным праздником.

Премия "Призвание" присуждена молодым медработникам Гродненской области.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 375.

КОММЕНТАРИЙ: Блеск и нищета западной модели демократии

Глава Ryanair высказался против запрета на использование воздушного пространства Беларуси.

Майкл О
Майкл О'Лири. Фото Reuters

Правительство скорректировало правила перевозок пассажиров и багажа ж/д транспортом.

Пропуска в пограничную зону и полосу Беларуси можно будет получить в электронной форме.

Проект развития социального предпринимательства Go Social стартовал в Беларуси.

Фототуры по красивейшим природным местам начнут проводить в Беларуси.

ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе стартовал в "Великом камне"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 июня

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Состоится очередное заседание Конституционной комиссии. На заседании будут рассматриваться конституционные положения о судебной системе.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактическая работа с населением по обеспечению пожарной безопасности в летний период. Мониторинг пожаров в экосистемах". Начало в 11.00.

В пресс-центре дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой (17 июня), "Вопросы сохранения и рационального использования земель в Республике Беларусь. Национальная продовольственная безопасность страны". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

95 лет назад родился Еременко Николай Николаевич (г.Новосибирск, Россия), белорусский актер театра и кино, народный артист Беларуси (1964), народный артист СССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1989). В 1948 году окончил студию Белорусского театра им.Я.Коласа, работал в этом театре. С 1959 года актер Национального академического театра им.Я.Купалы. В 1976-1987 годах председатель правления Белорусского театрального объединения, в 1987-1992 годах - Союза театральных деятелей Беларуси, с 1992 года президент Белорусской конфедерации творческих союзов. Актер широкого творческого диапазона. За годы работы в театре сыграл десятки ролей в спектаклях по белорусской, русской, зарубежной классике и современной драматургии. Среди них: Никанор ("Люди на болоте" И.Мележа), Никитин ("Берег" В.Бондарева), Вишневский ("Доходное место" А.Островского), Бертрам ("Конец - делу венец" У.Шекспира) и др. Снялся в фильмах "Иван Макарович", "Москва-Генуя", "Вечный зов", "Сын за отца" и др. Умер в 2000 году.

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