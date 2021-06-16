Картина дня: итоги поездки Лукашенко в Оршу, развитие сотрудничества с Китаем и чествование медиков

ВЧЕРА
Картина дня. 15 июня
Неожиданные поручения и кадровое решение: итоги поездки Александра Лукашенко в Оршу.
Глава государства Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента Республики Беларусь.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что показательно развивается двусторонний диалог между Беларусью и Китаем, в котором уже прочно закрепились такие характеристики, как "нержавеющее братство" и "всепогодное партнерство", что подтверждается конкретными результатами сотрудничества. Президент уверен, что вместе странам удастся вывести отношения на более высокий стратегический уровень.
Политическое взаимодоверие Беларуси и Китая непрерывно укрепляется, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Се Сяоюн на международной онлайн-конференции "Беларусь и Китай: общая траектория развития".
Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений, совместного реагирования на системные изменения в международной обстановке. Об этом заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров на международной онлайн-конференции "Беларусь и Китай: общая траектория развития".
Общий объем инвестиций в индустриальный парк "Великий камень" составил более $670 млн. Об этом сообщил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.
Минэкономики прокомментировало указ о развитии "Великого камня".
Беларусь планирует привлечь $5,5 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом сообщила заместитель министра экономики Анжелика Никитина.
Городское праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинских работников, состоялось в зале приемов Дворца Республики. Заслуженные награды и благодарности вручены 123 лучшим работникам учреждений здравоохранения столицы и республиканских научно-практических центров - за значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению.
У вас есть опыт, ум и золотые руки - в Бресте поздравили медиков с профессиональным праздником.
Премия "Призвание" присуждена молодым медработникам Гродненской области.
За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 375.
КОММЕНТАРИЙ: Блеск и нищета западной модели демократии
Глава Ryanair высказался против запрета на использование воздушного пространства Беларуси.
Правительство скорректировало правила перевозок пассажиров и багажа ж/д транспортом.
Пропуска в пограничную зону и полосу Беларуси можно будет получить в электронной форме.
Проект развития социального предпринимательства Go Social стартовал в Беларуси.
Фототуры по красивейшим природным местам начнут проводить в Беларуси.
ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе стартовал в "Великом камне"
СЕГОДНЯ
Анонсы на 16 июня
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Состоится очередное заседание Конституционной комиссии. На заседании будут рассматриваться конституционные положения о судебной системе.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактическая работа с населением по обеспечению пожарной безопасности в летний период. Мониторинг пожаров в экосистемах". Начало в 11.00.
В пресс-центре дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой (17 июня), "Вопросы сохранения и рационального использования земель в Республике Беларусь. Национальная продовольственная безопасность страны". Начало в 15.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 17 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
95 лет назад родился Еременко Николай Николаевич (г.Новосибирск, Россия), белорусский актер театра и кино, народный артист Беларуси (1964), народный артист СССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1989). В 1948 году окончил студию Белорусского театра им.Я.Коласа, работал в этом театре. С 1959 года актер Национального академического театра им.Я.Купалы. В 1976-1987 годах председатель правления Белорусского театрального объединения, в 1987-1992 годах - Союза театральных деятелей Беларуси, с 1992 года президент Белорусской конфедерации творческих союзов. Актер широкого творческого диапазона. За годы работы в театре сыграл десятки ролей в спектаклях по белорусской, русской, зарубежной классике и современной драматургии. Среди них: Никанор ("Люди на болоте" И.Мележа), Никитин ("Берег" В.Бондарева), Вишневский ("Доходное место" А.Островского), Бертрам ("Конец - делу венец" У.Шекспира) и др. Снялся в фильмах "Иван Макарович", "Москва-Генуя", "Вечный зов", "Сын за отца" и др. Умер в 2000 году.
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