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15 августа 2020, 09:00

Картина дня: итоги выборов, Президент о развитии стройотрасли и помощь к школе

ВЧЕРА

Картина дня. 14 августа

ЦИК утвердил итоги президентских выборов. За действующего Президента Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей, Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,21%, Сергея Черечня - 1,14%, против всех - 4,59%.

Фото из архива
Фото из архива

Важнейшим приоритетом государственной политики в строительной отрасли всегда являлось возведение жилья. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли. Глава государства также прокомментировал попытки раскачивания трудовых коллективов в стране и предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

В Беларуси продолжится наращивание темпов жилищного строительства. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли. Генеральные планы развития городов-спутников Минска - Смолевичей, Руденска и Фаниполя - вскоре будут представлены для общественного обсуждения.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Министр архитектуры и строительства о финансовых инструментах в жилстрое, стоимости жилья и планах отрасли.

Холдинг организаций стекольной промышленности будет создан в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли. Стеклозаводы Беларуси наращивают выпуск тары для пищевой промышленности.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №308 о награждении орденом Матери.

В парламенте прошла встреча депутатов пяти постоянных комиссий, представителей Белорусского Хельсинкского комитета, Международной федерации прав человека, Белорусского союза журналистов и Белорусской ассоциации журналистов. Они обсудили складывающуюся в Беларуси ситуацию и возможные пути ее разрешения.

Фото из архива
Фото из архива

Уличные беспорядки необходимо остановить. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Завалей.

Федерация профсоюзов Беларуси призывает всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу ради будущего Беларуси, отмечается в обращении ФПБ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал белорусов к сдержанности и мудрости.

Митрополит Минский и Заславский Павел
Митрополит Минский и Заславский Павел

МВД будет предоставлять данные о задержанных через горячую линию.

Белорусские пограничники не впустили в страну провокаторов из Латвии. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

Фото из архива
Фото из архива

Мозырский НПЗ наладил поставки битума в Польшу и Великобританию.

Беларусь и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере по проекту индустриального парка международного сотрудничества (район Цаофэйдянь) для реализации инициативы "Пояс и путь", сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Умные города и электротранспорт - какие направления получат развитие благодаря запуску БелАЭС.

В преддверии 2020/2021 учебного года во всех регионах Беларуси многодетным и малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста, оказывается материальная помощь на подготовку к школе. На 10 августа сумма помощи составила Br7,8 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

ФОТОФАКТ: Школьные базары работают в Минске.

В универмаге Беларусь во время школьного базара
В универмаге Беларусь во время школьного базара

Уборка, озеленение, ремонт мебели, пошив изделий - как подрабатывают минские школьники.

ИНТЕРВЬЮ: На пике заболеваемости не допустили паралича работы больниц.

В Беларуси выздоровели и выписаны 66 452 пациента с COVID-19.

"Белавиа" с 20 августа начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям.

Определились первые победители чемпионата Беларуси по академической гребле, который проходит в Бресте.

У православных верующих начался Успенский пост.

Три Спаса: традиции и приметы.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15-16 августа

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В Полоцке (пл.Свободы) 15 августа пройдет экофест "Полоцк - Медовая Столица - 2020".

VI Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" 15 августа соберет гостей в агрогородке Лясковичи.

V областной экологический фестиваль "Гамоняць пушчы беларускія" пройдет15 августа в Свислочи.

Первенство Беларуси по борьбе (женской, вольной и греко-римской) по 18 августа пройдет в Республиканском государственном училище олимпийского резерва.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

16 августа

В Республике Беларусь - День военно-воздушных сил.

55 лет назад родилась Сивакова Тамара Васильевна, белорусская спортсменка (легкая атлетика: метание диска, толкание ядра), мастер спорта Беларуси международного класса (1990), заслуженный мастер спорта Беларуси (1997). Чемпионка Паралимпийских игр (1992, 1996), серебряный призер (2000), бронзовый призер (1996). Чемпионка XII Паралимпийских игр (2004). Многократная чемпионка и рекордсменка мира в толкании ядра и метании диска, чемпионка Европы, чемпионка СССР, многократная чемпионка Беларуси в толкании ядра и метании диска.

17 августа

85 лет назад родился Табаков Олег Павлович, российский актер, режиссер, педагог, народный артист России (1977), народный артист СССР (1988). Художественный руководитель МХАТ им.А.П.Чехова, основатель, художественный руководитель Театра под руководством Олега Табакова. Снялся в фильмах: "Ах, водевиль, водевиль...", "Война и мир", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и др. Среди остановок: "Чемпионы" Д.Миллера, "На всякого мудреца довольно простоты" А.Островского. Лауреат Государственной премии СССР (1967), Государственной премии России (1998). Умер в 2018 году.

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