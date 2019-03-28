Картина дня: кадровые решения Президента, изменения в соцстраховании и ремонт трассы М1

ВЧЕРА

Картина дня. 27 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений. Михаил Русый освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси. Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета. Леонид Заяц освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. На помощника Президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета.

В Беларуси необходимо продолжить формирование более предсказуемых условий ведения бизнеса и дальнейшее снижение инфляционных ожиданий. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече руководства Национального банка с депутатами в Палате представителей.

Во время встречи. Фото Палаты представителей

Национальный банк ожидает замедления темпов годовой инфляции, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур в Палате представителей. Нацбанк нацелен на снижение инфляции до 4% после 2020 года, заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. В Беларуси подготовлен проект указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности. Национальный банк подготовил предложения по расширению своих функций для поддержания ценовой стабильности.

Во время встречи. Фото Палаты представителей

В Беларуси внесены изменения в нормативные правовые акты по вопросам государственного социального страхования.

Совмин утвердил порядок продажи на аукционе акций сельхозорганизаций.

В Беларуси к 2025 году необходимо выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней зарплате по экономике. Такие данные приведены в журнале "Финансы. Учет. Аудит" со ссылкой на министра финансов Максима Ермоловича.

Всемирный альянс информационных технологий и услуг (WITSA) готов открыть в Беларуси региональный офис. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с генеральным секретарем WITSA Джеймсом Генри Пойсантом.

Во время встречи

Парламент РФ ратифицировал белорусско-российский протокол в сфере нефти и нефтепродуктов.

Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса и венчурных проектов будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

По итогам работы выставки Made in Belarus, которая проходила в Грузии, подписаны 13 контрактов на поставку отечественной продукции, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

ИНТЕРВЬЮ: Игорь Войтов: Высококвалифицированные кадры - двигатели цифровой экономики

ОАО "Витязь" выпустит в мае первую серийную партию электровелосипедов, сообщил генеральный директор акционерного общества Геннадий Азаров. "Витязь" планирует увеличить выпуск телевизоров под собственным брендом более чем в 3 раза.

Экспериментальный дом для минских очередников в Смолевичах рассчитан на 160 квартир.

В 2019 году при ГИАЦ Минобразования будет открыт образовательный центр по повышению IT-компетенций преподавателей, администраторов и менеджеров, сообщила заместитель директора Главного информационно-аналитического центра Минобразования Юлия Денисова.

Во время конференции

Обучение в национальном детском технопарке будет налажено по опережающей образовательной программе. Ее реализация предусматривает 11 профилей с соответствующими лабораториями, сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Онлайн-регистрацию участников репетиционного тестирования введут в 2020 году.

Число иностранных туристов в Беларуси выросло на 43% после введения 30-дневного безвиза, сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА. Беларусь ожидает около 30 тыс. иностранных туристов во время II Европейских игр. Механизм защиты потребителей туруслуг будет выработан в Беларуси в этом году. В Беларуси разрабатывается проект указа по объединению безвизовых зон в Брестской и Гродненской областях.

Михаил Портной

РЕПОРТАЖ: Как после зимы ремонтируют трассу М1

Определены победители конкурса переводов "Дистихов" Максима Богдановича.

Минский полумарафон получил серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Во время пресс-конференции

Новым председателем ассоциации "Белорусская федерация футбола" избран Владимир Базанов. Развитию футбола в Беларуси нужно придать новый импульс, основное внимание следует уделить детско-юношескому футболу, заявил Владимир Базанов.

Владимир Базанов

Шефом миссии белорусской делегации на II Европейских играх утвержден Вячеслав Дурнов.

Во время заседания. Фото НОК Беларуси

МЗКТ поставил 22 автобуса для участников II Европейских игр.

Директор филиала "Автобусный парк № 16" ОАО "Миноблавтотранс" Сергей Галуза

Предстоящие II Европейские игры в Минске увидят болельщики на всех континентах. Спортивный телеканал "Беларусь 5" во время II Европейских игр в июне будет вещать в круглосуточном режиме.

Все автомобили в ЕС с 2022 года будут оснащены ограничителями скорости и черными ящиками.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 марта

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Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц 28-29 марта посетит Беларусь. Планируется, что Себастьян Курц проведет двусторонние переговоры, а также примет участие в открытии памятника австрийским жертвам нацизма в мемориальном комплексе "Тростенец".

Пресс-конференция "О развитии транспортной инфраструктуры Республики Беларусь" с участием министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко состоится в 14.30 в пресс-центре БЕЛТА.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Деятельность геологических и добывающих организаций Республики Беларусь. Роль геологов в поиске месторождений полезных ископаемых и создании минерально-сырьевой базы страны".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Новейшие разработки отечественных ученых-аграриев для подготовки и проведения посевной кампании 2019 года".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день танца.

День памяти жертв военных действий с применением химического оружия.

85 лет назад родился Прохоров Георгий Михайлович (Россия), белорусский ученый в области химии нефти и торфа, доктор химических наук. С 1975 г. работал в Институте проблем использования природных ресурсов и экологии АН Беларуси (в 1988-1994 заведующий лабораторией). Автор научных работ по химической технологии горючих ископаемых, исследованию химического состава и использованию торфяного воска. Умер в 1997 г.

90 лет назад родилась Гладунко Рита Ивановна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Часы остановились в полночь", "Я родом из детства", "Седьмое небо", "Огарева, 6" и др. Умерла в 1996 году.

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