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Картина дня: изменения в Трудовой и Уголовный кодексы, совещание по уборочной кампании и регулирование работы риелторов

Общество 24.07.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 23 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая. Глава государства потребовал максимальной отдачи при проведении уборочной кампании. Президент также потребовал обратить серьезное внимание на качество работ и содержание техники. По итогам уборочной кампании следует довести объемы госрезерва зерна до 500 тыс. т, заявил Александр Лукашенко. Он также обратил внимание губернаторов на хорошее качество гибридной ржи, ее устойчивость к погодным условиям и предложил перенимать опыт Витебской области по возделыванию этой культуры. По итогам совещания глава государства поставил ряд задач перед профильными ведомствами и руководством регионов.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Агрометеорологические условия в Беларуси в ближайшее время будут способствовать формированию урожая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", которым вносятся изменения в Трудовой кодекс.

Изменения в Трудовой кодекс помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Фото из архива
Фото из архива

Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается до Br230,91.

В Беларуси с 1 августа установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов.

В Беларуси бюджетники будут раз в год получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. Это предусмотрено законопроектом "Об изменении законов по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций", сообщил член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Анатолий Дашко.

Нефтепровод Унеча-Полоцк очищен от грязной нефти.

Организация экономического сотрудничества и развития оценила условия для предпринимательства в Беларуси.

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Риелторы смогут получать полную информацию об истории квартир при заключении сделок. Об этом сообщила начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Ирина Целиковец на круглом столе "Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?" в пресс-центре БЕЛТА. В течение последних лет ежегодно от 140 до 160 договоров купли-продажи, не прошедших через риелтора, признаются судом недействительными. Государственное регулирование цен на риелторские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам, предлагается отменить в Беларуси.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля. Он состоится во время официального визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили в пресс-службе Совета Республики.

ИНТЕРВЬЮ: Индия располагает свободными финансами и готова их вкладывать в Беларусь

Беларусь на полгода вводит лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС.

МАРТ обращает внимание на неправомерность взимания платы за самовывоз товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов.

Специализированные мостовые службы появятся в каждой области Беларуси до конца текущего года, рассказал заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк.

Фото из архива
Фото из архива

Вступительная кампания в Беларуси проходит в штатном режиме, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Археологи БГУ во время летней практики первокурсников и магистрантов исторического факультета у деревни Ясковичи Солигорского района обнаружили более 2 тыс. артефактов II-IV века н.э. Они подтверждают гипотезу происхождения славян из территорий Белорусского Полесья.

Фото БГУ
Фото БГУ

Белорус Алексей Жерносек завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным лыжам.

Две белорусские спортсменки выиграли золотые награды турнира по борьбе XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку.

Новым лидером Консервативной партии Великобритании избран Борис Джонсон. Это означает, что 24 июля он будет объявлен премьер-министром Великобритании.

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Анонсы на 24 июля

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Пресс-конференция "Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период. Перспективы внедрения энергоэффективных технологий". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Улучшение демографического потенциала: меры по повышению рождаемости и снижению смертности в Республике Беларусь".

Пресс-конференция на тему "28 июля - День работников торговли. Перспективы развития торговли и общественного питания в Минске. Состояние потребительского рынка столицы: качество предоставляемых услуг, культура обслуживания" пройдет в 10.00 в Мингорисполкоме (пр.Независимости, 8, каб.202).

В Национальном историческом музее Беларуси состоится открытие фотовыставки "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти". Она посвящена 30-летию землетрясения в Армении, унесшего жизни более 25 тыс. человек.

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В Республике Беларусь - День пожарной службы.

70 лет назад родился Жук Валерий Иванович (д.Повстынь Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский искусствовед, доктор искусствоведения. С 1976 года в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси. Исследует изобразительное и декоративно-прикладное искусство Беларуси. Автор монографий "Современная белорусская керамика. Тенденции развития", "Традиции и новаторство в белорусском советском декоративно-прикладном искусстве" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

70 лет назад родился Криштапович Лев Евстафьевич (д.Пекалин Смолевичского р-на Минской обл.), белорусский ученый, доктор философских наук. Работал в Гомельском университете, Институте философии и права НАН Беларуси, в Секретариате Верховного Совета Республики Беларусь, в Институте социально-политических исследований при Администрации Президента Республики Беларусь, с 2004 года в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Автор научных работ по проблемам философии социализма, мирового культурно-цивилизационного процесса, социально-экономического, политического и национально-государственного развития Беларуси в современных условиях.

65 лет назад родилась Аколова Валентина Валентиновна (д.Мазурщина Солигорского р-на Минской обл.), белорусская поэтесса. Автор сборников поэзии "За тем лугом зелененьким", "Возвращение в завтра", "Я люблю свою Белую Русь..." и др. Отдельные стихи поэтессы положены на музыку.

90 лет назад родился Шукшин Василий Макарович, российский писатель, кинорежиссер, сценарист, актер. Автор книг "Сельские жители", "Характеры", "Там вдали" и др. Снимался в фильмах "Калина красная", "Печки-лавочки", "Они сражались за Родину! и др. Умер в 1974 году.

60 лет назад родился - Харитонов Андрей Игоревич, российский киноактер и режиссер. Снимался в фильмах "Овод", "Человек-невидимка", "Вольный ветер", сериале "Молодой Волкодав" и др. Лауреат Государственной премии УССР.

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Валентина Масловская,
Инна Селивон,
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Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Пресс-конференция Евгений Садыков,
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