Картина дня: изменения в законах о СМИ и массовых мероприятиях, трудовое лето и фрукт восходящего солнца

ВЧЕРА

Картина дня. 24 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новации в законы о СМИ и массовых мероприятиях. Что меняется и когда.

Фото из архива

Александр Лукашенко утвердил изменения в закон об электросвязи - новации касаются и угроз нацбезопасности.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Беларуси и России в области внешней политики проинформировал российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал спланированной провокацией реакцию политиков западных стран на ситуацию с самолетом Ryanair. Беларусь готова пригласить международных экспертов в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске. Ни одна страна пока не запросила у Беларуси информацию по инциденту с Ryanair.

Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей.

МИД Беларуси прокомментировал реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair.

Фото из архива

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с инцидентом с самолетом в белорусском воздушном пространстве напомнила о принудительных посадках бортов в Австрии по запросу США и в Украине. Действия белорусских авиационных властей в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair соответствовали международным нормам.

Говорить о том, что дежурный экипаж МиГ-29 прервал полет борта Ryanair неправомерно, заявил журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.

Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск, сообщил журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Давления на принятие экипажем Ryanair решения осуществить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск со стороны белорусских диспетчеров не было.

"Белавиа" отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая.

В летний период планируется оздоровить свыше 340 тыс. детей. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на совещании о готовности к проведению детской летней оздоровительной кампании 2021 года, которое состоялось в Совете Министров.

В 2021 году во всех регионах Беларуси и столице планируется трудоустроить в свободное от учебы время не менее 25 тыс. учащихся. Об этом сообщила консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Наталья Лобачева на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси формируется перечень организаций, готовых принимать на временные рабочие места учащихся без поддержки государства. В Беларуси ежегодно в свободное от учебы время трудоустраиваются около 70 тыс. молодых людей, сообщила главный специалист управления по делам молодежи главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Татьяна Рубаник.

Фото из архива

Открытие третьего трудового семестра - 2021 с участием бойцов студенческих отрядов из всех регионов страны состоится 27 июня в Минске. Об этом сообщил официальный представитель Центрального комитета БРСМ, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов Семен Коляда.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 652.

На БелАЭС завершился этап комплексного опробования первого энергоблока.

Фото из архива

Яровой сев завершается в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Фрукт восходящего солнца цветет на полесской земле

Гран-при XV Международного форума студенческих хоров "Папараць-кветка БДУ" завоевал народный академический хор "Белая вежа" Брестского государственного технического университета.

Фото из архива

Белорусские борцы выиграли девять наград молодежного ЧЕ.

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Научное сопровождение развития химической отрасли Республики Беларусь". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 мая

95 лет назад родился Курган Илья Львович (г.Борисов Минской обл.), белорусский актер, диктор, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1949 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал на Белорусском радио, с 1959 года преподавал в Белорусской академии искусств и Белорусском университете культуры и искусств. Его мастерство чтеца проявилось в радиопостановках "Охотничье счастье" Э.Самуйленка, "Примаки" Я.Купалы, "Пан Тадеуш" А.Мицкевича и др. Умер в 2019 году.

85 лет назад родился Варламов Виктор Матвеевич (г. Минск), белорусский художник. В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1962-1979 годах преподавал в Минском художественном училище. Работал в жанрах: бытовом, портрета, пейзажа. Среди произведений - "Минск. Западный мост", "Минск. Немига", портреты О.Марикса, А.Тычины и др. Умер в 1996 году.

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