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Картина дня: юбилейный саммит ЕАЭС, развитие местного самоуправления и последние звонки в школах

Общество 30.05.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 29 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств ЕАЭС в столице Казахстана Нур-Султане. Глава государства отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с момента его создания. Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке. Глава государства призвал отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях. Александр Лукашенко озвучил предложение, чтобы первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на посту Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета занялся ревизией всего того, что сделано в союзе. Президент Беларуси на полях саммита обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы углубления двусторонней интеграции.

Заседание в узком составе
Заседание в узком составе

Россия предлагает продолжить в ЕАЭС работу по гармонизации законодательной базы в сфере экономики, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании ВЕЭС. Он также поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий. Казахстан выступает за дальнейшее продолжение экономической интеграции в Евразии, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Первый Президент Казахстана, почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев выступил за расширение стратегических контуров ЕАЭС. Эффективность ЕАЭС зависит от способности стран создавать равные условия друг для друга, заявил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что ЕАЭС открывает новые возможности для бизнеса и экономик стран - участниц союза.

Никол Пашинян
Никол Пашинян

Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали более 20 документов по итогам саммита в Нур-Султане. Также принято решение о создании совета по промышленной политике ЕАЭС.

Во время заседания
Во время заседания

КОММЕНТАРИЙ: Первый юбилей ЕАЭС: достижения и задачи на будущее

Программа семейного капитала доказала свою высокую эффективность, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Брестского облисполкома.

Сергей Румас
Сергей Румас

Средняя численность избирателей на округ на парламентских выборах составит 62,9 тыс. человек, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина
Лидия Ермошина

Аудиторы Еврокомиссии положительно оценили работу по контролю качества продукции животноводства в Беларуси.

В законодательство о не занятых в экономике внесены изменения.

Концепцию совершенствования закона "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" планируется подготовить в течение 2019 года, сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Национального собрания Александр Попков во время круглого стола "Местное самоуправление: на пути к совершенствованию" в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси важно найти активные формы взаимодействия местных властей с населением, заявила заведующая отделом мировой экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики НАН Татьяна Вертинская. Систему местного управления и самоуправления необходимо совершенствовать с учетом развития IT в Беларуси.

Александр Попков
Александр Попков

Консолидированную программу всех депутатов стоит публиковать на сайтах местных Советов депутатов. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конституционного права БГУ, заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич. Территориальное общественное самоуправление стоит активнее вовлекать в процесс принятия решений.

Григорий Василевич
Григорий Василевич

Министерство финансов обсуждает с китайскими банками возможности использования новых инструментов кредитования. Об этом шла речь во время встречи в Пекине заместителя министра финансов Андрея Белковца с представителями Эксимбанка и Банка развития Китая.

Фото посольства Беларуси в Китае
Фото посольства Беларуси в Китае

Италия и Беларусь рассчитывают, что в 2020 году уровень двусторонней торговли превысит 1 млрд евро, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди. Он отметил, что политические отношения Беларуси и Италии проходят стадию перезапуска.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси в I квартале 2019 года составили в среднем Br1290,3 в месяц.

Денежное довольствие военнобязанных на сборах с 2020 года вырастет до Br156-331,5 в месяц.

Следственный комитет Беларуси заинтересован налаживать взаимодействие с правоохранительными агентствами ЕС - Европолом и Евроюстом. Речь об этом шла на встрече председателя СК Ивана Носкевича с руководителем отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Беларусь Берендом де Гроотом.

Во время встречи. Фото СК
Во время встречи. Фото СК

Одной из причин противоправного поведения детей и подростков в летний период является их незанятость. Такое мнение высказал начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергей Янковский.

Министерство образования организовывает в летний период онлайн-площадки для детей и педагогов, дистанционные консультативные пункты и виртуальные родительские собрания в лагерях. Минобразования ориентирует инвесторов на создание учебных лабораторий на предприятиях.

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Во время последнего звонка
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Эгилс Левитс. Фото leta.lv

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Всемирный день без табака.

95 лет назад родился Петровский Павел Яковлевич (д.Кулики Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский ученый в области геоботаники, кандидат сельскохозяйственных наук. В 1952 году окончил Белорусский технологический институт. С 1962 года работал в Институте экспериментальной ботаники АН Беларуси, в 1969-1984 - ученый секретарь Центрального ботанического сада АН Беларуси. Автор научных трудов по лесной геоботанике и интродукции растений. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2000 году.

65 лет назад родился Баленок Сергей Владимирович (Украина), белорусский график. В 1980-1989 гг. художественный редактор издательства "Універсітэцкае". Оформил книги "Продается планета" К.Воннегута, "Избранное" М.Булгакова и др. Автор произведений "Кусочек памяти", "Случайное танго".

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