Картина дня: кадровые назначения, адаптация сельского хозяйства к изменению климата и отказ от полиэтиленовых пакетов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 31 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:54 Два человека стали жертвами пожаров в Минской и Витебской областях Происшествия
07:48 Гастрономический фестиваль организуют в Беловежской пуще Регионы
07:35 Число погибших в Китае из-за нового коронавируса выросло до 213 В мире
07:20 Звуки волынки, турнир лордов: инклюзивный бал "Игра престолов" проведут в Гомеле Афиша
07:07 Званый вечер княгини Голицыной устраивают в Витебске Культура
07:00 Картина дня: кадровые назначения, адаптация сельского хозяйства к изменению климата и отказ от полиэтиленовых пакетов Общество
01:15 Индиец взял в заложники на дне рождения дочери 20 человек В мире
00:56 Американка дважды выиграла миллионный джекпот Калейдоскоп
00:31 При сходе лавины на горнолыжном курорте во Франции погибли 2 туриста В мире
30.01.20
30.01.20 23:48 В Минске легковой автомобиль совершил наезд на автобус Происшествия
30.01.20 23:13 ВОЗ признала международной ЧС распространение коронавируса в Китае В мире
30.01.20 22:53 Дочь Билла Гейтса обручилась с египтским спортсменом Калейдоскоп
30.01.20 22:24 Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку зафиксировали в Соединенных Штатах В мире
30.01.20 22:16 Женскую сборную Беларуси по индор-хоккею чествовали в Минспорта Спорт
30.01.20 22:06 Театр эстрады готовит премьеры тематических программ к 23 февраля и 8 Марта Афиша
30.01.20 22:01 Лениградская область заинтересована в белорусском опыте растениеводства и животноводства Регионы
30.01.20 21:42 Хоккеисты "Немана" по буллитам обыграли "Юность" в матче чемпионата Беларуси Спорт
30.01.20 21:38 Велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру Спорт
30.01.20 21:05 Минюст объявил старт конкурсу для юристов и журналистов на приз имени Спасовича Общество
30.01.20 20:49 Михаил Захаров объявил имена хоккеистов, вызванных на сбор перед турниром в Попраде Спорт
30.01.20 20:38 США вводят санкции против Организации по атомной энергии Ирана В мире
30.01.20 20:33 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Нику" в первом четвертьфинале EWBL Спорт
30.01.20 20:23 Отмена оценки работы следователей по статистике позволит исключить формализм - Носкевич Общество
30.01.20 20:19 Предприятие в Березовском районе оштрафовали на Br12,7 тыс. за нарушение правил рыболовства Регионы
30.01.20 20:02 Минское "Динамо" в овертайме уступило "Автомобилисту" в гостевом матче чемпионата КХЛ Спорт
30.01.20 19:47 Новая программа СГ будет направлена на масштабное освоение космоса Общество
30.01.20 19:33 Повторное заболачивание торфяников проведено на более чем 60 тыс. га Общество
30.01.20 19:21 Министр труда о том, как сравнивать зарплаты за декабрь и январь Общество
30.01.20 18:51 Игорь Оберемко избран на пост руководителя БФСО "Динамо" Спорт
30.01.20 18:30 Каталония заинтересовалась белорусскими электробусами Экономика
Все новости
Все новости
Общество
31 января 2020, 07:00

Картина дня: кадровые назначения, адаптация сельского хозяйства к изменению климата и отказ от полиэтиленовых пакетов

ВЧЕРА

Картина дня. 30 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства произвел назначения в руководстве Управления делами Президента Беларуси, а также назначил Валерия Бельского заместителем главы Администрации Президента.

Во время принятия кадровых решений
Во время принятия кадровых решений

Администрации Президента предстоит усилить экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства. Об этой задаче, поставленной во время кадровых назначений, сообщил Валерий Бельский, который назначен заместителем главы Администрации Президента Беларуси.

Валерий Бельский
Валерий Бельский

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях Беларуси с Китаем. Об этом он заявил, назначая послом Беларуси в КНР Николая Снопкова, который до настоящего времени занимал пост замглавы Администрации Президента. Белорусско-китайское экономическое взаимодействие будет усиливаться, сообщил Николай Снопков.

Игорь Кудревич, Геннадий Богдан, Валерий Бельский, Николай Снопков
Игорь Кудревич, Геннадий Богдан, Валерий Бельский, Николай Снопков

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет повышения конкурентоспособности от важнейших государственных предприятий. Об этом он заявил, согласовывая назначение нынешнего заместителя главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского на должность генерального директора этого предприятия.

Согласованный на должность генерального директора ЗАО "Атлант" - директора Минского завода холодильников Дмитрий Соколовский, согласованная на должность ректора Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Валентина Богатырева, согласованный на должность генерального директора Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский
Согласованный на должность генерального директора ЗАО "Атлант" - директора Минского завода холодильников Дмитрий Соколовский, согласованная на должность ректора Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Валентина Богатырева, согласованный на должность генерального директора Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский

Генерал-майор милиции Иван Подгурский освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и управляющим делами Президента Виктором Шейманом. В первую очередь главу государства интересовали кадровые вопросы, работа государственных органов по своим направлениям как в решении текущих задач, так и на перспективу. Особо акцентировалось внимание на необходимости согласованных действий в работе госорганов, обеспечении преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений.

Во время встречи
Во время встречи

Делегация концерна "Белнефтехим" посетит Казахстан на следующей неделе для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алматы. Беларусь является одной из продвинутых стран в IT-сфере, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Аскар Мамин и Сергей Румас
Аскар Мамин и Сергей Румас

Холдинг "Белавтодор" готов реализовывать инфраструктурные проекты в Молдове, в ближайшее время соответствующие предложения будут направлены в правительство данной страны. Об этом на встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Ион Кику и Сергей Румас
Ион Кику и Сергей Румас

Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет более чем на 6%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Новый генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2020 года, намерен в ближайшее время посетить все государства ОДКБ. Об этом сообщил в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Миротворческие подразделения Организации Договора о коллективной безопасности готовы выполнять задачи в любом регионе мира. Центр кризисного реагирования ОДКБ перешел на работу в штатном режиме. Территория Беларуси будет задействована для проведения учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году.

Самолет с белорусской гуманитарной помощью приземлился в аэропорту Пекина, сообщили в Министерстве обороны Беларуси. Груз сопровождают белорусские спасатели и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Фото посольства Беларуси в КНР - БЕЛТА
Фото посольства Беларуси в КНР - БЕЛТА

Министерство здравоохранения постоянно отслеживает эпидситуацию по новому коронавирусу. К этому времени белорусские медики обследовали 121 человека, 2019-nCoV не выявлен.

Фото пресс-службы Минздрава
Фото пресс-службы Минздрава

Комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2020 год утвержден постановлением Совета Министров от 29 января 2020 года №53.

На заседании Совета Палаты представителей было принято решение о создании в Национальном собрании рабочей группы по изучению вопроса об отмене смертной казни. Группу возглавит председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько.

ИНТЕРВЬЮ: Для Польши важно добрососедское партнерство с Беларусью

Беларусь планирует расширить поставки продукции деревообработки в Румынию.

Концепцию развития Национального аэропорта Минск планируется утвердить в ближайшее время. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед началом итоговой коллегии ведомства. Министр считает неперспективным открытие авиасообщения между областными аэропортами. Обучение пилотов в Беларуси начнется не раньше 2022 года. Реконструкция автодороги М7 Минск - Вильнюс должна начаться летом, рассказал Алексей Авраменко.

Фото из архива
Фото из архива

Коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога в Минской области с 1 января этого года снижены с 2,5 до 2.

В Вооруженных Силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

РУП "Белпочта" повысило стоимость некоторых услуг по пересылке почты внутри страны.

Климат Беларуси меняется, среднегодовая температура воздуха за 10 лет увеличилась на 0,5 градуса. Растет риск экстремальных погодных явлений. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил директор Института природопользования НАН Беларуси доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко. Изменение климата повлекло за собой увеличение числа насекомых-вредителей в сельском хозяйстве.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Гипермаркеты в Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов.

Пинск принял у Орши эстафету молодежной столицы Беларуси.

Министр образования Игорь Карпенко передал символ молодежной столицы председателю Пинского горисполкома Ивану Ребковцу
Министр образования Игорь Карпенко передал символ молодежной столицы председателю Пинского горисполкома Ивану Ребковцу

Лауреатов премии "Человек безбарьерной среды" наградили в Минске.

Европейский парламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр в 12.30 проведет выездную пресс-конференцию, посвященную новой программе Белгосцирка "Водная феерия. Фэнтези парк".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к XXVІІ Минской международной выставке-ярмарке, на тему: "Развіццё сучаснай маладой літаратуры: падтрымка юных талентаў у Рэспубліцы Беларусь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 февраля

100 лет назад родился Лузгин Алексей Андреевич (д.Загородье Толочинского р-на Витебской обл.), Герой Советского Союза (1946). В Великую Отечественную войну командир звена разведывательного авиационного полка лейтенант Лузгин совершил 106 боевых вылетов, провел 32 воздушных боя. По данным его разведки советские бомбардировщики уничтожили на аэродроме в Полтаве и на полевых площадках 320 вражеских самолетов. До 1960 года служил в Советской Армии, полковник. Умер в 1977 году.

65 лет назад родился Исаев Алексей Николаевич (Россия), белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1997). С 1991 года (с перерывом) солист, с 2001 года директор Белорусского государственного музыкального театра. Среди партий: мистер Икс, Эдвин ("Принцесса цирка", "Сильва" И.Кальмана), князь Орловский ("Летучая мышь" И.Штрауса).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минюст объявил старт конкурсу для юристов и журналистов на приз имени Спасовича
Во время коллегии. Фото Следственного комитета Отмена оценки работы следователей по статистике позволит исключить формализм - Носкевич
Во время совещания Новая программа СГ будет направлена на масштабное освоение космоса
Фото из архива Повторное заболачивание торфяников проведено на более чем 60 тыс. га
Фото из архива Министр труда о том, как сравнивать зарплаты за декабрь и январь
Январские озимые. Фото из архива Изменение климата привело к увеличению числа насекомых-вредителей в сельском хозяйстве - НАН
Главное
Во время назначений Перемены в руководстве Администрации и Управделами Президента - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Территория Беларуси будет задействована для учений ОДКБ в 2020 году
Самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай
Создавая успешный бизнес: в "Великом камне" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
Топ-новости
Картина дня: кадровые назначения, адаптация сельского хозяйства к изменению климата и отказ от полиэтиленовых пакетов
Беларусь готова реализовывать инфраструктурные проекты в Молдове
Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти
Минздрав: на коронавирус проверили более 120 человек, он не выявлен
Министр труда о том, как сравнивать зарплаты за декабрь и январь
Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год
Среднегодовая температура воздуха в Беларуси за 10 лет увеличилась на 0,5 градуса
Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме "Новый Орлеан"
Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Беларуси
Велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру
Гипермаркеты в Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов
Премьер Казахстана: Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере
Реконструкция автодороги М7 начнется летом, модернизация "олимпийки" - не раньше 2021 года
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 31 января
Афиша выходного дня: семейный фестиваль "Букидс", музыкальный променад и неизвестный Ван Гог
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.