Картина дня: кадровые назначения, конкурс "Учитель года" и бабье лето в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 21 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В частности, на должность заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Беларуси согласован Александр Тарасенко, на должность генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" согласован Сергей Никифорович. На должность ректора Академии управления при Президенте назначен Вячеслав Данилович. Также глава государства согласовал назначение ректоров трех медицинских вузов страны. Согласовывая назначение ректоров, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в белорусских вузах надо обратить внимание на воспитательный процесс.

Сергей Никифорович, согласованный Президентом на должность генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг", считает своей главной задачей на новом посту наращивание объемов производства и освоение новых рынков сбыта.

Сергей Никифорович

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Независимости.

Армен Саркисян и Александр Лукашенко. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Мальта Джорджа Уильяма Веллу и граждан этой страны с Днем Независимости.

Построение взаимовыгодных партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Роман Головченко во время встречи

Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления полетов.

Фото из архива

Второй этап совместного белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020" начнется 22 сентября.

Во время учения

КОММЕНТАРИЙ: Андрей Савиных: О подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси.

Кукуруза в Беларуси убрана с трети площадей.

Фото из архива

В Беларуси в январе - августе введено в эксплуатацию 2,13 млн кв.м жилья. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года

МАЗ завершает испытания новых газовых автобусов.

Фото из архива

Китай заинтересован в организации турмаршрутов в Беларусь с включением соседних стран.

Конкурс "Учитель года" стартует в Беларуси.

Каждый четвертый ребенок в Беларуси получает детские пособия - всего на 1 июля 2020 года такие выплаты делались на 462,8 тыс. детей.

Фото из архива

Министерство здравоохранения и общественное объединение "Белорусская ассоциация врачей" подписали cоглашение о сотрудничестве.

В Беларуси на 21 сентября выздоровел и выписан 73 301 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Акция МЧС "Молодежь за безопасность" стартовала в Беларуси.

Белорусская железная дорога установила на 19 вокзалах оборудование для бесплатной зарядки мобильных устройств.

Первый в Беларуси маршрут велобердеров откроется в Минске.

Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска в День без автомобиля (22 сентября).

Фото из архива

Бабье лето ожидается в Беларуси на этой неделе.

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Страсбурге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 сентября

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В Беларуси пройдет Всемирный день без автомобиля.

Пресс-конференция на тему "Готовность организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Личный прием будет проходить по предварительной записи по адресу: Минск, ул.Кирова, 49. Запись осуществляется по телефону 80173274674.

Большой театр Беларуси покажет балет "Сотворение мира", над которым работал художник Евгений Лысик.

Выставка "Что может быть лучше природы! Офорты И.И.Шишкина" откроется в Гомеле, в картинной галерее Г.Х.Ващенко. Экспозиция будет открыта по 1 ноября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 сентября

Международный день жестовых языков. Введен резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 года. Будет отмечаться ежегодно начиная с 2018 года с целью повышения информированности о важности жестового языка для полной реализации прав глухих людей.

90 лет назад родился Рэй Чарльз, американский джазовый певец, пианист, композитор. Обладатель 17 премий "Грэмми" (1960-2004) и других престижных музыкальных наград. Его имя включено в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза. Умер в 2004 году.

90 лет назад родился Краско Иван Иванович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (1992). Снимался в фильмах "Россия молодая", "Эскадрон гусар летучих", "Мы из будущего" и др.

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