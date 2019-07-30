Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 июля 2019, Вт
+16°C
Переменная облачность EUR 2.2617
USD 2.0343
RUB 3.2044
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах
Президент
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Турчин обсудил с Turkcell Group предложения по продвижению в Беларуси оператора ЗАО "БеСТ"
Экономика
МАРТ предлагает обсудить поправки в закон о торговле
Экономика
Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Турчин обсудил с Turkcell Group предложения по продвижению в Беларуси оператора ЗАО "БеСТ"
09:27 Экономика
Почти 500 домов подтоплены в Иркутской области второй волной паводка
09:14 В мире
Более полутонны конопли уничтожили в Березовском районе
09:13 Происшествия
Умерла одна из первых дикторов белорусского телевидения - Вера Ропот
08:59 Общество
Праздник варенья устроят в поместье белорусского Деда Мороза
08:49 Регионы
Созданием метровых скульптур займутся мастера соломоплетения на пленэре в Черикове
08:29 Регионы
Гомельские городские оркестры откроют новый сезон вечером американского джаза
08:18 Культура
Комбинат "Берестье" вложит в этом году Br4 млн в модернизацию тепличного хозяйства
08:08 Новости компаний
В Пакистане при крушении военного самолета погибли 17 человек
07:58 В мире
Белорусский теннисист Илья Ивашко уступил в первом круге турнира в Вашингтоне
07:41 Спорт
Международный фестиваль "Одигитрия" откроется 31 июля под Витебском
07:28 Регионы
Беларусь рассчитывает на углубление политического диалога с Марокко
07:15 Президент
Пленарное заседание I Форума регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске
07:07 Общество
Картина дня: кадровые назначения, принципы работы КГК и марафон ЗОЖ
07:00 Общество
Франция встречает фестиваль воздушных шаров
01:02 Калейдоскоп
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане южнее Токио
00:46 В мире
Более 50 заключенных погибли в бразильской тюрьме
23:59 В мире
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае - более 1 млн га
23:28 В мире
Стрелявший на фестивале в Калифорнии был вооружен автоматом, купленным легально
22:58 В мире
В Ирак вернулись 173 артефакта, ранее незаконно вывезенные из страны
22:33 В мире
Все новости
Темы
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Форум регионов Беларуси и Узбекистана Форум регионов Беларуси и Узбекистана
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: кадровые назначения, принципы работы КГК и марафон ЗОЖ

Общество 30.07.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 29 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства потребовал от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах. По его словам, обстановка в районах, куда направляются новые руководители, в целом стабильная. Александр Лукашенко подчеркнул, что основой политики власти на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. Президент сообщил, что планирует в текущем году посетить юго-восточные районы Могилевской области.

Во время согласования
Во время согласования

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов", подготовленный во исполнение решения Конституционного суда от 10 апреля 2018 года "О праве на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", разработанный для реализации указа от 21 марта 2018 года № 112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства".

Беларусь и Латвия стремятся к укреплению сотрудничества. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с послом Латвии в Беларуси Мартиньшем Вирсисом по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Михаил Мясникович обратил внимание на хорошую динамику экономических отношений.

Мартиньш Вирсис и Михаил Мясникович
Мартиньш Вирсис и Михаил Мясникович

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана открылся в Минске с проведения тематических секций. Молочно-товарный комплекс по белорусским технологиям построят в Ташкентской области, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Беларусь и Узбекистан имеют большие возможности для развития промышленной кооперации. Такое мнение высказал председатель Комитета законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Илхом Абдуллаев.

Алексей Богданов
Алексей Богданов

Беларусь настроена на совместную дальнейшую работу с Европейским союзом по расширению политического диалога и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею дипломатической миссии.

Андреа Викторин и Владимир Макей. Фото МИД
Андреа Викторин и Владимир Макей. Фото МИД

Белорусскую пищевую продукцию на $600 млн планируется поставить в Китай в ближайшие четыре года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во время подписания соглашений о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве с китайской корпорацией Greenland Holdings Corporation Limited.

Александр Турчин
Александр Турчин

Федерация профсоюзов примет активное участие в подготовке и проведении парламентских выборов в Беларуси, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда. Федерация поддержит кандидатов и их программы, созвучные с направлениями и принципами, которые преследует в своей работе ФПБ.

Проект изменений в указ о льготах для бизнеса на селе вынесен на общественное обсуждение.

Уметь опережать время: Анфимов рассказал о принципах работы КГК.

Леонид Анфимов
Леонид Анфимов

Госстандарт сформировал антирейтинг опасного бытового электрооборудования.

Четыре станции 3-й линии минского метро планируют открыть в первой половине 2020 года.

МВД предупреждает о возможной активности мошенников во время переписи населения, которая пройдет в Беларуси в октябре.

В Беларуси, по данным на 1 июля, проживают чуть менее 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

ЮНИСЕФ совместно с Минздравом проводит благотворительный марафон здорового образа жизни.

Белорусские борцы завоевали шесть наград на турнире памяти Олега Караваева.

Во время поединка. Магомед Ярбилов (Россия) - Владимир Манкевич (Беларусь)
Во время поединка. Магомед Ярбилов (Россия) - Владимир Манкевич (Беларусь)

Белорусские атлеты выиграли семь медалей на ЧМ по тайскому боксу в Таиланде.

Алена Лешкевич (вторая слева). Фото Международной федерации тайского бокса
Алена Лешкевич (вторая слева). Фото Международной федерации тайского бокса

Теннисистка Анна Кубарева победила на юниорском чемпионате Европы в Швейцарии.

Анна Кубарева. Фото Tennis Europe
Анна Кубарева. Фото Tennis Europe

Белоруска Ольга Федорович стала бронзовым призером этапа Кубка мира по 100-клеточным шашкам в Риге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске.

Дни культуры Узбекистана в Беларуси пройдут по 1 августа в Минске и Бобруйске.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Об итогах социально-экономического развития г.Минска в первом полугодии 2019 года".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится круглый стол на тему: "Военная организация государства: вопросы эффективного функционирования. Меры по повышению мотивации граждан, проходящих срочную военную службу, службу в резерве".

Республиканская ярмарка экопродуктов "Кошык" проходит в Минске по 31 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

100 лет назад родился Кухарев Степан Иванович (д.Стайки Краснопольского р-на Могилевской обл.), писатель, заслуженный работник культуры Беларуси. Работал в газетах "Чырвоная змена", "Мінская праўда", "Настаўніцкая газета", журнале "Маладосць". Автор книг очерков "Светлая пора", "Жизнь-легенда", сборников повестей, рассказов "Земляника для сына", "Успокоенное поле" и др. Произведения посвящены родным местам, землякам, их жизни, борьбе и трудовым будням. Умер в 2011 году.

95 лет назад родился Ленсу Михаил Яковлевич (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский философ, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры Беларуси. Преподавал в минских педагогическом и медицинском институтах, Белорусском институте механизации сельского хозяйства, в Республиканском институте высшей школы БГУ. Автор научных работ по проблемам религиоведения, педагогике высшей школы и методике преподавания социально-гуманитарных дисциплин.

105 лет назад родился Луи де Фюнес, французский комический актер. Снимался в фильмах "Большая прогулка", "Жандарм из Сан-Тропезе", "Разиня", "Фантомас" и др. Умер в 1983 году.

75 лет назад родилась Джеральдина Чаплин, американская актриса. Дочь Чарли Чаплина, внучка нобелевского лауреата Юджина О'Нила. Снималась в фильмах "Доктор Живаго", "Поговори с ней", "Жизнь - это роман" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2617 BYN 2.26 BYN 2.266 BYN
USD
2.0343 BYN 2.03 BYN 2.035 BYN
RUB
3.2044 BYN 3.195 BYN 3.205 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах
Все видео

Фотоновости

Щеткина и Сафаев посетили выставку-ярмарку узбекских товаров
Все фото

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана Основное мероприятие - пленарное заседание "Сотрудничество регионов - ключевой фактор развития межгосударственных отношений".
Вся инфографика
Президент
Лукашенко планирует в этом году посетить юго-восточные районы Могилевской области
Беларусь рассчитывает на углубление политического диалога с Марокко
Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы
Политика
Андреа Викторин и Владимир Макей. Фото МИД Беларусь настроена на совместную работу с ЕС по расширению диалога - Макей
Макей назвал весомым вклад Вирсиса в расширение прочного сотрудничества между Беларусью и Латвией
В белорусско-китайских отношениях поддерживается стабильная динамика развития - военный атташе
Экономика
Александр Турчин Турчин обсудил с Turkcell Group предложения по продвижению в Беларуси оператора ЗАО "БеСТ"
Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2019 году может составить около $500 млн
Беларусь и Узбекистан углубят кооперацию в производстве сельхозтехники
Происшествия
Фото УВД Брестского облисполкома Более полутонны конопли уничтожили в Березовском районе
В Минске парень предлагал детям попробовать наркотики
Минские таможенники нашли марихуану в посылке из Нидерландов
Регионы
Фото из архива Созданием метровых скульптур займутся мастера соломоплетения на пленэре в Черикове
Праздник варенья устроят в поместье белорусского Деда Мороза
Международный фестиваль "Одигитрия" откроется 31 июля под Витебском
Спорт
Фото АБФФ "Шахтер" сыграет с "Локомотивом", БАТЭ против "Торпедо" и другие пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
Белорусский теннисист Илья Ивашко уступил в первом круге турнира в Вашингтоне
Итальянские арбитры во главе с Марко Ди Белло рассудят ответный матч 2-го раунда квалификации ЛЧ "Русенборг" - БАТЭ
Технологии
beCloud и Microsoft подписали соглашение о запуске платформы AzureStack в дата-центре beCloud
Ученые создали контактные линзы, способные увеличить изображение при двойном моргании
Какими новинками удивит Франкфуртский автосалон
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль цветов в Бресте
Гомельские городские оркестры откроют новый сезон вечером американского джаза
Примерить ханбок, угоститься кимчи - праздник корейской культуры пройдет в Верхнем городе
В мире
Фото Reuters В Пакистане при крушении военного самолета погибли 17 человек
Почти 500 домов подтоплены в Иркутской области второй волной паводка
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане южнее Токио
Калейдоскоп
Фото Pixabay Новый рекорд Гиннесса: студент из Венгрии посетил на велосипеде 7 стран за сутки
Франция встречает фестиваль воздушных шаров
Самая умная собака в мире умерла в США
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Пресс-конференция Евгений Садыков,
Анжела Борщ,
Геннадий Волнистый 9 июля О развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?
Газета 7 дней
Дважды по 35
Пешеход, на переход!
Аптечка в конверте
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия