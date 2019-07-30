Картина дня: кадровые назначения, принципы работы КГК и марафон ЗОЖ

ВЧЕРА

Картина дня. 29 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства потребовал от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах. По его словам, обстановка в районах, куда направляются новые руководители, в целом стабильная. Александр Лукашенко подчеркнул, что основой политики власти на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. Президент сообщил, что планирует в текущем году посетить юго-восточные районы Могилевской области.

Во время согласования

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов", подготовленный во исполнение решения Конституционного суда от 10 апреля 2018 года "О праве на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", разработанный для реализации указа от 21 марта 2018 года № 112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства".

Беларусь и Латвия стремятся к укреплению сотрудничества. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с послом Латвии в Беларуси Мартиньшем Вирсисом по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Михаил Мясникович обратил внимание на хорошую динамику экономических отношений.

Мартиньш Вирсис и Михаил Мясникович

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана открылся в Минске с проведения тематических секций. Молочно-товарный комплекс по белорусским технологиям построят в Ташкентской области, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Беларусь и Узбекистан имеют большие возможности для развития промышленной кооперации. Такое мнение высказал председатель Комитета законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Илхом Абдуллаев.

Алексей Богданов

Беларусь настроена на совместную дальнейшую работу с Европейским союзом по расширению политического диалога и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею дипломатической миссии.

Андреа Викторин и Владимир Макей. Фото МИД

Белорусскую пищевую продукцию на $600 млн планируется поставить в Китай в ближайшие четыре года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во время подписания соглашений о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве с китайской корпорацией Greenland Holdings Corporation Limited.

Александр Турчин

Федерация профсоюзов примет активное участие в подготовке и проведении парламентских выборов в Беларуси, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда. Федерация поддержит кандидатов и их программы, созвучные с направлениями и принципами, которые преследует в своей работе ФПБ.

Проект изменений в указ о льготах для бизнеса на селе вынесен на общественное обсуждение.

Уметь опережать время: Анфимов рассказал о принципах работы КГК.

Леонид Анфимов

Госстандарт сформировал антирейтинг опасного бытового электрооборудования.

Четыре станции 3-й линии минского метро планируют открыть в первой половине 2020 года.

МВД предупреждает о возможной активности мошенников во время переписи населения, которая пройдет в Беларуси в октябре.

В Беларуси, по данным на 1 июля, проживают чуть менее 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

ЮНИСЕФ совместно с Минздравом проводит благотворительный марафон здорового образа жизни.

Белорусские борцы завоевали шесть наград на турнире памяти Олега Караваева.

Во время поединка. Магомед Ярбилов (Россия) - Владимир Манкевич (Беларусь)

Белорусские атлеты выиграли семь медалей на ЧМ по тайскому боксу в Таиланде.

Алена Лешкевич (вторая слева). Фото Международной федерации тайского бокса

Теннисистка Анна Кубарева победила на юниорском чемпионате Европы в Швейцарии.

Анна Кубарева. Фото Tennis Europe

Белоруска Ольга Федорович стала бронзовым призером этапа Кубка мира по 100-клеточным шашкам в Риге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 июля

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I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске.

Дни культуры Узбекистана в Беларуси пройдут по 1 августа в Минске и Бобруйске.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Об итогах социально-экономического развития г.Минска в первом полугодии 2019 года".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится круглый стол на тему: "Военная организация государства: вопросы эффективного функционирования. Меры по повышению мотивации граждан, проходящих срочную военную службу, службу в резерве".

Республиканская ярмарка экопродуктов "Кошык" проходит в Минске по 31 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 июля

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100 лет назад родился Кухарев Степан Иванович (д.Стайки Краснопольского р-на Могилевской обл.), писатель, заслуженный работник культуры Беларуси. Работал в газетах "Чырвоная змена", "Мінская праўда", "Настаўніцкая газета", журнале "Маладосць". Автор книг очерков "Светлая пора", "Жизнь-легенда", сборников повестей, рассказов "Земляника для сына", "Успокоенное поле" и др. Произведения посвящены родным местам, землякам, их жизни, борьбе и трудовым будням. Умер в 2011 году.

95 лет назад родился Ленсу Михаил Яковлевич (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский философ, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры Беларуси. Преподавал в минских педагогическом и медицинском институтах, Белорусском институте механизации сельского хозяйства, в Республиканском институте высшей школы БГУ. Автор научных работ по проблемам религиоведения, педагогике высшей школы и методике преподавания социально-гуманитарных дисциплин.

105 лет назад родился Луи де Фюнес, французский комический актер. Снимался в фильмах "Большая прогулка", "Жандарм из Сан-Тропезе", "Разиня", "Фантомас" и др. Умер в 1983 году.

75 лет назад родилась Джеральдина Чаплин, американская актриса. Дочь Чарли Чаплина, внучка нобелевского лауреата Юджина О'Нила. Снималась в фильмах "Доктор Живаго", "Поговори с ней", "Жизнь - это роман" и др.

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