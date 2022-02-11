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Общество
11 февраля 2022, 07:00

Картина дня: кадровые назначения, старт учений "Союзная решимость" и работа поликлиник в выходные

ВЧЕРА

Картина дня. 10 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил Андрея Иванца министром образования Беларуси. Игорь Брыло назначен министром сельского хозяйства и продовольствия. Павел Муравейко назначен первым заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси. Александр Лукашенко обновил состав руководства МИД и назначил новых послов. Президент дал согласие на назначение Олега Жидкова председателем концерна "Белгоспищепром". Александр Осенко согласован на пост гендиректора ЗАО "Столичное телевидение".

Министерство иностранных дел серьезно задолжало стране, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства поручил усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям. Президент убежден, что никакой горячей войны не будет. Александр Лукашенко также заявил, что принятие недавно обновленного Кодекса об образовании является лишь крупным шагом на пути совершенствования образовательной сферы, но отнюдь не завершает этот процесс.

Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия очень боеспособный, там работают настоящие профессионалы. Об этом заявил журналистам Игорь Брыло, назначенный министром сельского хозяйства и продовольствия.

Игорь Брыло
Игорь Брыло

Вице-премьер Игорь Петришенко представил коллективу Министерства образования нового министра Андрея Иванца.

Просто отсидеться невозможно. Юрий Амбразевич о журналистском оттенке в современной дипломатии.

Белорусско-российское учение "Союзная решимость - 2022" стартовало 10 февраля.

Фото <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://vayar.mil.by/">"Ваяр"</a>
Фото "Ваяр"

ОДКБ в 2022 году планирует провести учения на территории Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров. Эгоцентричная политика США ведет к обострению обстановки в мире, им активно способствуют Польша и страны Балтии, заявил Анатолий Сидоров.

Польская миграционная политика - это геноцид, заявил журналистам польский военнослужащий Эмиль Чечко. Польские власти нарушают права человека. Эмиль Чечко рассказал, что на польской границе была создана целая расстрельная команда. Массовыми расстрелами руководила польская военная контрразведка. Среди убитых на границе были женщины и дети. Польский военнослужащий также рассказал, что за 10 дней его пребывания на границе могло быть убито до 700 человек. Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий наверняка знали, что происходит на границе, заявил Эмиль Чечко.

Индекс экономических настроений организаций реального сектора возрос и превысил среднее значение с 2005 года.

Беларусь в 2021 году увеличила экспорт товаров и услуг до $49,2 млрд.

МАРТ пообещал продолжить жесткие меры по сдерживанию цен.

Поликлиники перешли на семидневку. Много ли пациентов по выходным?

За сутки в Беларуси зарегистрированы 8463 пациента с COVID-19, выписаны 1558.

"Фабрика впечатлений" концерна "Беллегпром" и профсоюза "Белпрофмаш" стартовала в Минске.

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Анонсы на 11 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Экспортные поставки белорусской сельскохозяйственной продукции в 2021 году. Стратегия освоения новых рынков белорусскими аграриями". Начало в 10.00.

Круглый стол "Современная женщина: образование, профессия, карьера", приуроченный к Международному дню женщин и девочек в науке, состоится в НАН Беларуси. Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 февраля

120 лет назад родился Лапин Василий Филиппович (Россия), белорусский и российский певец, заслуженный артист Беларуси (1940). С 1933 году солист Большого театра в Москве. В 1938-1949 году в Государственном театре оперы и балета Беларуси. Обладал голосом красивого тембра, совершенной вокальной техникой и артистизмом. Создал на белорусской сцене ряд выразительных и эмоционально насыщенных образов. Среди партий: Михась ("Михась Подгорный" Е.Тикоцкого), Герман ("Пиковая дама" П.Чайковского), Конрад ("Цветок счастья" А.Туренкова) и др. Умер в 1991 году.

80 лет назад родился Буралкин Геннадий Васильевич (г.Лениногорск, Казахстан), белорусский скульптор. Автор монумента шахтерской славы в Солигорске, мемориального памятника "Георгий Победоносец" в Бобруйске, композиции на станции метро "Немига" в Минске, ансамбля воинам-пограничникам в Гродно. В 1990-2001 годах председатель Белорусского союза художников.

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