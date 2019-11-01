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01 ноября 2019, 07:00

Картина дня: кадровые перестановки в СК, открытие моста через Сож и лучшие фото БЕЛТА в октябре

ВЧЕРА

Картина дня. 31 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и городе Минске. Документы приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.

Фото из архива
Фото из архива

Движение по новому мосту через реку Сож - части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) открыто в Гомельском районе. Участие в торжественной церемонии принял премьер-министр Сергей Румас.

Рост заработной платы должен быть увязан с ростом производительности труда. Эту задачу актуализировал премьер-министр Сергей Румас, посещая предприятия деревообработки в Речице.

Сергей Румас во время посещения ОАО "Гомельдрев"
Сергей Румас во время посещения ОАО "Гомельдрев"

Центризбирком установит результаты выборов членов Совета Республики 12 ноября.

Австрия готова участвовать в проектах Беларуси по вовлечению в хозоборот пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий. Речь об этом и других перспективах двустороннего сотрудничества шла сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Австрией в фармотрасли.

Михаил Мясникович во время встречи
Михаил Мясникович во время встречи

Беларусь и ЕС обсудили перспективы восстановления работы над приоритетами партнерства.

Беларусь и Турция могут увеличить товарооборот до $1,5 млрд за счет синергии конкурентных преимуществ, организации совместных масштабных проектов в сельскохозяйственной, машиностроительной, химической, текстильной, финансовой, транспортной отраслях. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник во время рабочей встречи с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли.

Индустриальный парк для реализации совместных проектов в сфере машиностроения предприятий Беларуси и Татарстана создадут в татарстанском городе Елабуга. Об этом сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на встрече с белорусскими и российскими журналистами. Татарстан ведет переговоры о поставках выпускаемой на территории республики вертолетной техники в Беларусь. Республика Татарстан готова нарастить поставки нефти в Беларусь. Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует посетить с визитом Беларусь в декабре.

Рустам Минниханов. Фото из архива
Рустам Минниханов. Фото из архива

Развитие Китая не может обойтись без поддержки и помощи Беларуси. Такое мнение выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин на заседании коммуникационного клуба "Диалог с послом" в Доме дружбы.

"Кастрычнiцкi эканамiчны форум" (KEF) открылся в Минске. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, выступая на форуме, заявил, что вопросы дешевых углеводородов перестают быть критическими для выживания экономики. Он также сообщил, что дорожная карта повышения эффективности экономики, которая разрабатывается со Всемирным банком, в высокой степени готовности. Вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит.

Александр Турчин во время работы форума
Александр Турчин во время работы форума

Всемирный банк выделит почти $100 млн на расширение устойчивого энергопользования в Беларуси. Всемирный банк также предлагает в дорожной карте повышения эффективности белорусской экономики усилить систему соцзащиты населения.

Алекс Кремер. Фото из архива
Алекс Кремер. Фото из архива

Нацбанк Беларуси подготовил изменения в законодательство для перехода к инфляционному таргетированию, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц на "Кастрычніцкім эканамічным форуме". Нацбанк пояснил причины замедления годовой инфляции в III квартале.

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-сентябре составил Br2,7 млрд. Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 2,2% до $16,5 млрд.

Важно выработать четкие правила взаимовыгодного сотрудничества фермеров и торговых сетей, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда по итогам встречи, которая прошла в штаб-квартире ФПБ.

В МАРТ пояснили порядок возврата товаров, оплаченных банковской картой.

Белорусско-китайский медиацентр появится на факультете журналистики БГУ, сообщила декан факультета Ольга Самусевич на пресс-конференции, приуроченной к 75-летию журфака.

Национальная школа пилотов может быть создана в Беларуси, заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Департамент по авиации предлагает запустить лоукост-направление силами "Белавиа", сообщил Артем Сикорский.

Фото из архива
Фото из архива

"Белавиа" рассчитывает в 2020 году расширить маршрутную сеть полетов в Казахстан, Испанию и на Кипр, а также внедрить в скором времени систему брендовых тарифов. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров. "Белавиа" также рассчитывает, что к лету 2020 года вопрос с поставками Boeing 737 MAX будет решен и флот компании все же пополнят новые самолеты.

В минском метро защитные экраны планируют установить не только на строящихся станциях третьей линии, но и на уже действующих.

Дорожники Беларуси завершают подготовку к зиме, сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк. Все основные регламентные работы на республиканских автомобильных дорогах полностью закончены.

Движение на части МКАД ограничат 1-11 ноября в связи с установкой ограждения, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Беларусь вошла в топ-20 стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде.

Беларусь и Польша разработают план совместного управления Беловежской пущей.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно продолжается масштабная реконструкция Старого замка.

Мастер унитарного предприятия "Художественный комбинат" Общественного объединения "Белорусский Союз художников" Владимир Зленко
Мастер унитарного предприятия "Художественный комбинат" Общественного объединения "Белорусский Союз художников" Владимир Зленко

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На празднике для детей с особенностями развития в Белгосцирке. Фото Рамиля Насибулина
На празднике для детей с особенностями развития в Белгосцирке. Фото Рамиля Насибулина

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XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" откроется в Минске под слоганом "К радости".

Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер - 2019" пройдет в Могилеве по 5 ноября.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "2 года работы завода Белджи: итоги работы, перспективы завода и новые предложения по продажам автомобилей". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Облик современного города. Капитальный ремонт жилищного фонда Республики Беларусь". Начало в 12.00.

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Всемирный день мужчин.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

150 лет назад родился Стабровский Иосиф Иосифович (г.Слоним Гродненской обл.), белорусский археолог и краевед, член-корреспондент Виленского отделения Московского археологического общества. Окончил Полоцкий кадетский корпус, Александровское военное училище, Московский археологический институт, археологические курсы при Саратовском университете. С конца 19 века занимался историей и археологией Беларуси, проводил раскопки в Гродненской и других губерниях, собирал коллекции книг и археологических находок. В 1921 году вернулся на родину, изучал древнюю историю Слонимщины и Гродненщины, исследовал курганы в бассейне Немана. Большая личная коллекция историко-археологических материалов позднее стала основой Слонимского краеведческого музея, где он работал директором и хранителем фондов. В годы Великой Отечественной войны спас от уничтожения археологические коллекции музея и литературу. Умер в 1968 году.

110 лет назад родился Лужанин Максим (Каратай Александр Амвросьевич) (д.Пруссы Солигорского р-на Минской обл.), белорусский поэт, заслуженный деятель искусств Беларуси (1969). В 1928-1931 году учился в БГУ. Работал в журнале "Узвышша", на Белорусском радио. С 1935 году на издательской работе в Москве. В 1944-1953 годах в газете "Звязда", журнале "Вожык", в 1967-1971 годах главный редактор сценарной коллегии киностудии "Беларусьфильм". В 1933 году репрессирован, реабилитирован в 1956 году. Автор поэтических сборников "Голоса городов", "Широкое поле войны", "Как рождался новый мир" и др. Выступал как переводчик, критик и публицист, писал сценарии фильмов, произведения для детей. Умер в 2001 году.

45 лет назад родился Салей Руслан Альбертович (г.Минск), белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), защитник, заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). Играл в минских командах "Юность" (до 1992), "Динамо", "Тивали" (1993-1995). С 1996 года в клубе "Анахайм Майти Дакс" (США), в составе которого в 2003 году вышел в финал Кубка Стенли. Член национальной сборной команды Беларуси, в составе которой занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002); 5-8-е места на XVIII зимних Олимпийских играх (1998). Чемпион Беларуси (1994-1995). Погиб в авиакатастрофе в 2011 году.

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