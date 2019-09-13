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Общество
13 сентября 2019, 07:00

Картина дня: кадровые решение Президента, атлас инвестпроектов и новые правила для пешеходов

ВЧЕРА

Картина дня. 12 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства обратил внимание на важность омоложения кадров и привлечения на ответственные посты перспективных руководителей. Президент акцентировал внимание председателей райисполкомов на главных направлениях их деятельности - от сферы сельского хозяйства до выплаты заработных плат на предприятиях. Александр Лукашенко также заявил, что парламентские выборы в Беларуси должны пройти в соответствии с законодательством.

Во время согласования новых руководителей
Во время согласования новых руководителей

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси. Востребованность белорусской инициативы о возобновлении международного диалога растет на фоне разногласия ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями, заявил глава государства. Он отметил, что развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией является безусловным приоритетом белорусской внешней политики. Беларусь нацелена на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с ЕС, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Глава государства выступает за нормализацию отношений с Туркменистаном. Президент также заявил, что парламентские выборы в Беларуси пройдут в соответствии с требованиями общепринятых мировых стандартов.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Новый глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель пообещал в этой должности работать над улучшением отношений с Беларусью.

Дирк Шубель
Дирк Шубель

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что удастся снять имеющиеся шероховатости в двусторонних отношениях на уровне рабочей группы, которую возглавляют министры экономики Беларуси и России.

Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев

Министерство промышленности Беларуси предлагает сделать приоритетами отраслевой дорожной карты с Россией равноправие предприятий на общем рынке, проведение единой промышленной политики и продвижение союзного экспорта.

Совмин утвердил соглашение о координации межгосотношений в области фундаментальных исследований в СНГ.

Правительство утвердило правила теплоснабжения.

Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ рекомендовала организации направить на парламентские выборы в Беларусь 30 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. В Беларуси подано 446 заявлений на регистрацию инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты. Зарегистрировано 350 групп.

Лидия Ермошина во время пресс-конференции
Лидия Ермошина во время пресс-конференции

Федерация профсоюзов Беларуси намерена создать профсоюзную депутатскую группу в новом парламенте, сообщили в пресс-службе ФПБ со ссылкой на председателя федерации Михаила Орду.

Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило атлас инвестиционных проектов с необходимым финансированием порядка $1,4 млрд.

В Гродно стартовали XX Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Еврорегион "Неман-2019" и международный бизнес-форум, в котором участвуют представители 30 стран: дипломаты, чиновники, бизнесмены и эксперты.

На выставке-ярмарке "Еврорегион "Неман-2019"
На выставке-ярмарке "Еврорегион "Неман-2019"

В Беларуси планируется изменить порядок реализации древесины, готовится соответствующий проект указа, сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. В Беларуси создадут 12 пеллетных производств. Государственные лесохозяйственные учреждения Беларуси предлагается преобразовать в государственные казенные предприятия. Лесхозы Беларуси заготовят не менее 20 млн куб.м древесины по итогам 2019 года.

БелАЗ выиграл тендер на поставку в кировский филиал АО "Апатит" крупной партии карьерных самосвалов.

Институт физиологии Национальной академии наук запустил пилотный проект по персонификации питания спортсменов, сообщил заведующий лабораторией физиологии питания и спорта института кандидат биологических наук Тигран Мелик-Касумов. Белорусские ученые готовы работать под нужды спорта высоких достижений.

В прошлом году в Беларуси 43 женщины, которые перенесли трансплантацию почки или печени, родили здоровых детей, сообщила заведующая лабораторией репродуктивного здоровья РНПЦ "Мать и дитя" Татьяна Ващилина на пресс-конференции по случаю запуска проекта о женском здоровье "Бязмежная". Новый проект о женском здоровье запущен в Беларуси.

Фото организаторов проекта
Фото организаторов проекта

Белорусские травматологи впервые применили новую технологию хирургического лечения перелома в области верхней трети голени, сообщил заведующий лабораторией травматологии взрослого возраста РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Ситник.

В новой редакции правил дорожного движения пешеходам запретят отвлекаться на гаджеты, пересекая дорогу.

Новый электронный путеводитель по Беларуси можно скачать в интернете.

Белорусский государственный университет вошел в новую версию рейтинга Times higher education (THE).

"Славянскія літаратурныя дажынкі" в Гомельском районе собрали около 150 писателей из трех стран.

В роли Якуба Коласа Владимир Бышик и артисты Гомельского областного драматического театра Ирина Черноруцкая и Павел Курдик
В роли Якуба Коласа Владимир Бышик и артисты Гомельского областного драматического театра Ирина Черноруцкая и Павел Курдик

ИНФОГРАФИКА: Минский полумарафон - 2019

Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

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Анонсы на 13 сентября

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Национальный пресс-центр организует пресс-тур. "2019 - Год малой родины. Опыт реализации успешных проектов предприятиями и организациями Быховского района Могилевской области".

Национальный пресс-центр в 14.00 проведет пресс-конференцию: "Открытие 87-го театрального сезона Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Премьера спектакля "Князь Игорь".

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика острых респираторных вирусных заболеваний в осенний период".

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Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

95 лет назад родился Широков Александр Михайлович (Кировская обл., Россия), ученый в области технической кибернетики и теории информатики, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Беларуси. Автор более 200 научных работ, в т.ч. 5 монографий, 12 изобретений. Научные труды в области технической кибернетики: теория надежности и эксплуатации сложных радиоэлектронных систем, системный анализ, оценка и обеспечение качества сложных систем. Умер в 2003 году.

70 лет назад родился Фурсанов Михаил Иванович (быв.д.Киселевичи Бобруйского р-на Могилевской обл.), белорусский ученый в области энергетики, доктор технических наук, профессор. Автор научных работ по передаче электрической энергии по сетям энергосистем. Результаты научных исследований применяются в энергосистемах Беларуси и России.

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