Картина дня: кадровые решения Президента, Евразийский межправсовет и общественные слушания по БелАЭС

ВЧЕРА

Картина дня. 30 апреля

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, произвел кадровые назначения в руководстве Белтелерадиокомпании, а также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Глава государства, принимая кадровые решения, поинтересовался общественно-политической обстановкой в регионах. Президент требует от милиции обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан.

Тенденция к росту преступлений в сфере кибербезопасности вынуждает милицию адекватно реагировать и противодействовать этому негативному явлению. Об этом заявил Дмитрий Резенков, назначенный главой государства на должность начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома.

Оперативные задачи, которые стояли перед милицией во втором полугодии 2020 года, стали менее актуальными, и на первый план выходят традиционные задачи органов внутренних дел: обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью, профилактика правонарушений. Об этом заявил Александр Астрейко, назначенный главой государства на должность начальника управления внутренних дел Минского облисполкома.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Одной из главных тем разговора стало взаимодействие в рамках интеграционных объединений - СНГ И ЕАЭС.

Александра Лукашенко и Касым-Жомарт Токаевым. Фото из архива

КГБ прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил в рамках ЕАЭС выработать единую стратегию по обеспечению санитарной и биологической безопасности. Об этом он заявил во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Беларусь выступает за скорейшую реализацию комплекса мероприятий, направленных на полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в ЕАЭС.

Роман Головченко

У Беларуси и Узбекистана есть все возможности для увеличения товарооборота. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, которая состоялась во время рабочего визита главы белорусского правительства в Россию.

У Евразийского экономического союза достаточно внутренних ресурсов для устойчивого снабжения продовольствием. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося 29-30 апреля в Казани заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Страны Евразийского экономического союза договорились о расширении сотрудничества в космической сфере. Премьер-министры стран ЕАЭС утвердили основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова побывала в Новополоцке и Полоцке и посетила ОАО "Нафтан". Главной целью визита главы Совета Республики на одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий страны был контроль за ходом реализации проекта по модернизации ОАО "Нафтан".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Евгением Лукьяновым по случаю вручения копий верительных грамот.

Белорусская экономика восстановилась и продемонстрировала в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ВВП на 0,9%. Прогнозируется, что за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5-1,8%. Такие цифры содержатся в экономическом обзоре министра экономики Александра Червякова, подготовленном для "Экономической газеты".

ИНТЕРВЬЮ: ФПБ о санкциях, забастовках и справедливой пенсии

Землетрясение и падение самолета - какие риски учитывались при строительстве БелАЭС.

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС.

Минобороны: зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве. ВС Польши признали нарушение воздушного пространства Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1505 пациентов с COVID-19, выписаны 1459.

Фото из архива

В Минске обновили республиканскую Доску почета.

Образовательный проект "Культурная пятница" стартовал в БГУ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-2 мая

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На территории Центрального ботанического сада 1 мая пройдет весенний фестиваль "Бельтайн", посвященный культуре, музыке и традициям кельтов.

Детская железная дорога имени Константина Заслонова 1 мая откроет свой 66-й сезон.

В Минске на площадке у Дворца спорта пройдет по 1 мая ярмарка организаций потребительской кооперации. Участие в мероприятии примут 20 организаций Белкоопсоюза из всех областей республики.

В Орше пройдут по 1 мая IX Международный экономический форум и X Республиканская универсальная выставка-ярмарка "Оршанские традиции". Экономический форум соберет около 100 участников.

Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования будет открыта 2 мая.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

2 мая

Православные верующие празднуют Пасху - Светлое Христово Воскресение.

105 лет назад родился Егиазаров Гавриил Георгиевич, советский оператор, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР (1977). Среди фильмов: "Первоклассница", "Горячий снег", "Коней на переправе не меняют". Умер в 1988 году.

80 лет назад родился Сухин Аскольд Аврамович, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1971). В 1965 году окончил Институт искусств в Кишиневе. С 1965 года солист ансамбля песни и танца БВО, с 1966 - Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1980 - Государственного комитета Беларуси по телевидению и радиовещанию, в 1985-1990 - Крымской филармонии. Среди партий: Борис ("Борис Годунов" М.Мусоргского), Гремин ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Дон Базилио ("Севильский цирюльник" Дж.Россини), Командор ("Дон Жуан" В.А.Моцарта) и др. В камерном репертуаре романсы и песни белорусских композиторов. Лауреат многих международных и республиканских конкурсов вокалистов. Умер в 1994 году.

3 мая

Всемирный день свободы печати.

70 лет назад родилась Толстая Татьяна Никитична, российская писательница, одна из самых известных представительниц литературы русской "новой волны". Автор романа "Кысь", сборников рассказов "На златом крыльце сидели...", книг прозы "Сомнамбула в тумане", "Сестры", "Двое".

65 лет назад родилась Андрейченко Наталья Эдуардовна, российская актриса кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Степь", "Формула счастья", "Подари мне лунный свет" и др.

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