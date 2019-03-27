Картина дня: кадровые решения Президента, финансирование инноваций и награды за качество

ВЧЕРА

Картина дня. 26 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил рабочую поездку по Могилевской области, во время которой ознакомился с работой агрохолдинга "Купаловское". Глава государства заявил, что убыточные сельхозпредприятия в Беларуси намерены вывести на рентабельную работу. Президент поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге "Купаловское".

Александр Лукашенко во время посещения мехдвора хозяйства

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

Александр Лукашенко во время посещения комплекса

Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российские отношения и предстоящие контакты.

ИНТЕРВЬЮ: Михаил Мясникович: Барановичи могут стать визитной карточкой Брестской области

В Беларуси видят хорошие перспективы для реализации трансграничных проектов с Польшей. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с председателем Польской хозяйственной палаты Анджеем Арендарским.

Анджей Арендарский и Михаил Мясникович

Товарооборот Беларуси и Польши в 2018 году составил $2 млрд 550 млн - это самый высокий показатель в торговле двух стран за последние восемь лет, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Беларусь и Польша проведут экономический форум "Добрососедство" 5 июня в Минске.

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь - Австрия: от тесного политического диалога до гуманитарных контактов

Правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о взаимном обмене геопространственной информацией между вооруженными силами двух стран.

Премия правительства за достижения в области качества в 2018 году присуждена 10 организациям.

Основной объем государственной финансовой поддержки за счет инновационных фондов должен оказываться на льготной, но возвратной основе, заявил премьер-министр Сергей Румас.

Сергей Румас

Более 20 производств планируется запустить в 2019 году по государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Почти Br80,8 млн направят из республиканского централизованного инновационного фонда на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2019 года №191.

Акция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы" призвана показать огромный вклад женщин в Великую Победу, заявила заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина во время тематического круглого стола.

В Беларуси на 24% увеличили госфинансирование на новые постановки и гастроли театров, сообщила начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига.

Всемирная туристская организация позитивно оценивает усилия Беларуси по развитию туризма, заявил заместитель генерального секретаря этой организации Хайме Альберто Кабаль Санклементе на встрече с послом Беларуси в Испании, Постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации Павлом Пустовым.

Павел Пустовой и Хайме Альберто Кабаль Санклементе. Фото посольства Беларуси в Испании

Застройка многофункционального комплекса на пересечении пр.Независимости - ул.Макаенка должна завершиться до мая 2022 года. Об этом сообщили в Мингорисполкоме, комментируя обращения, поступившие во время акции "Ваш вопрос Президенту" накануне "Большого разговора".

Главный архитектор "Великого камня" Виктор Ивличев рассказал о развитии в индустриальном парке жилого квартала.

"Белкоммунмаш" до конца мая поставит Минску более 30 электробусов нового поколения.

ИНТЕРВЬЮ: Ядвига Поплавская: Важно петь душой и сердцем

Сезон фонтанов откроется в Минске 26 апреля.

Фото из архива

Белорусские стрелки завоевали две серебряные награды на юниорском ЧЕ в Хорватии

Две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды завоевали белорусские фристайлисты в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Айроло (Швейцария).

Европарламент проголосовал за отказ от перехода на летнее время с 2021 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 марта

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Пресс-конференция "Туристический сезон - 2019" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 15.30.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "БелТПП: одно окно для бизнеса. Пути и новые формы поддержки и развития национального экспорта".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Профилактика внесезонных инфекционных заболеваний".

XII Международный открытый студенческий коммуникационный форум "PR-кветка" пройдет на факультете журналистики БГУ по 29 марта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 марта

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Всемирный день охраны труда.

Всемирный день породненных городов.

80 лет назад родилась Бондаренко Зинаида Александровна (г.Минск), народная артистка Беларуси, диктор белорусского телевидения. Была диктором Гомельской областной студии телевидения, работала на Белорусской республиканской студии телевидения.

70 лет назад родился Будник Владимир Иванович (г.Житковичи Гомельской обл.), белорусский композитор. В 1979-1984 гг. заведовал музыкальной частью Белорусского театра им.Я.Купалы. Работал в массовых жанрах, писал музыку для детей. Среди произведений: кантата "На могиле партизана", симфоническая поэма "Сказ о Полесье", сюиты для фортепиано, трубы и фортепиано, гобоя и фортепиано, прелюдия и фуга для квартета деревянных духовых инструментов, песни, музыка к драматическим спектаклям и радиопостановкам. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси. Умер в 2007 году.

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