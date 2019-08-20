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Картина дня: кадровые решения Президента, график школьных каникул и чем удивит "Архитектурная осень"

Общество 20.08.2019 | 07:00

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Картина дня. 19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства ориентировал местную вертикаль поддерживать население и постоянно общаться с гражданами, выполнять данные им обещания. Справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти, отметил Президент. Александр Лукашенко, назначая Андрея Кунцевича заместителем главы Администрации Президента, актуализировал задачи, стоящие перед идеологической вертикалью, включая сферу интернета.

Во время согласования руководителей местных органов власти
Во время согласования руководителей местных органов власти

Современным вызовам и угрозам можно противопоставить консолидацию и единство общества на основе взвешенной, разумной и справедливой государственной политики. Такую точку зрения выразил журналистам Андрей Кунцевич, назначенный заместителем главы Администрации Президента Беларуси.

Андрей Кунцевич
Андрей Кунцевич

В Беларуси намолотили более 6 млн т зерна. По состоянию на 19 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 1,9 млн га, что составляет 89,2% от запланированного. Урожайность зерновых культур и льнотресты в Беларуси выше прошлогодней, сообщил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Иван Каскевич.

Среди регионов в лидерах по заготовке овощной продукции Брестская область, по заготовке яблок - Могилевская, сообщили в пресс-службе Белкоопсоюза.

"Беларуськалий" планирует до конца года запустить производство бесхлорных калийных удобрений. Это совместный проект "Беларуськалия" и китайской компании Migao.

Положение о порядке проведения аккредитации рейтинговых агентств утверждено постановлением Совета Министров и Национального банка от 12 августа 2019 года №530/14.

Министерство здравоохранения определило стимулирующие и компенсирующие выплаты работникам бюджетных организаций, которые подчинены и (или) входят в систему министерства, а также работникам бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к области деятельности Минздрава.

Фото из архива
Фото из архива

"Белтелеком" и "Белпочта" с 28 августа повышают тарифы на некоторые услуги.

В 2019 году единовременную материальную помощь к учебному году по подпрограмме "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" планируется оказать примерно 189 тыс. детей.

Министерство образования определило график школьных каникул в 2019/2020 учебном году.

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Фото Международной федерации борьбы
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Велосипед - действенная альтернатива общественному транспорту или перспектива на будущее? О развитии системы велосипедного движения и велоинфраструктуры в г.Минске". Начало в 11.00.

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Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

70 лет назад родился Песецкий Степан Степанович (д.Алексейки Ивацевичского р-на Брестской обл.), белорусский ученый в области полимерного материаловедения, доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент НАН Беларуси. Автор научных работ по технологии полимеров и композитов. Разработал ряд технологий получения новых композитных материалов на основе полимеров, нашедших применение в машиностроении. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси.

90 лет назад родилась Артмане Вия Фрицевна, латышская советская актриса, народная артистка СССР (1969). Снималась в фильмах "Родная кровь", "Никто не хотел умирать", "Государственная граница", "Театр" и др. Умерла в 2008 году.

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