Картина дня: кадровые решения Президента, график школьных каникул и чем удивит "Архитектурная осень"

ВЧЕРА
Картина дня. 19 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства ориентировал местную вертикаль поддерживать население и постоянно общаться с гражданами, выполнять данные им обещания. Справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти, отметил Президент. Александр Лукашенко, назначая Андрея Кунцевича заместителем главы Администрации Президента, актуализировал задачи, стоящие перед идеологической вертикалью, включая сферу интернета.
Современным вызовам и угрозам можно противопоставить консолидацию и единство общества на основе взвешенной, разумной и справедливой государственной политики. Такую точку зрения выразил журналистам Андрей Кунцевич, назначенный заместителем главы Администрации Президента Беларуси.
В Беларуси намолотили более 6 млн т зерна. По состоянию на 19 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 1,9 млн га, что составляет 89,2% от запланированного. Урожайность зерновых культур и льнотресты в Беларуси выше прошлогодней, сообщил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Иван Каскевич.
Среди регионов в лидерах по заготовке овощной продукции Брестская область, по заготовке яблок - Могилевская, сообщили в пресс-службе Белкоопсоюза.
"Беларуськалий" планирует до конца года запустить производство бесхлорных калийных удобрений. Это совместный проект "Беларуськалия" и китайской компании Migao.
Положение о порядке проведения аккредитации рейтинговых агентств утверждено постановлением Совета Министров и Национального банка от 12 августа 2019 года №530/14.
Министерство здравоохранения определило стимулирующие и компенсирующие выплаты работникам бюджетных организаций, которые подчинены и (или) входят в систему министерства, а также работникам бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам, относящихся к области деятельности Минздрава.
"Белтелеком" и "Белпочта" с 28 августа повышают тарифы на некоторые услуги.
В 2019 году единовременную материальную помощь к учебному году по подпрограмме "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" планируется оказать примерно 189 тыс. детей.
Министерство образования определило график школьных каникул в 2019/2020 учебном году.
РЕПОРТАЖ: "Мы - семья": как в столичном спортклубе людям с инвалидностью помогают с трудоустройством.
ИНТЕРВЬЮ: Чем удивит фестиваль "Архитектурная осень" в Минске.
Памятник Льву Сапеге откроют 1 сентября в Слониме ко Дню белорусской письменности, сообщила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.
ИНФОГРАФИКА: Традиции яблочного Спаса
ФОТОРЕПОРТАЖ: Экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019".
В Минске возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности, которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и Национального аэропорта Минск.
Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении подростка, которого обвиняют в умышленном жестоком убийстве двух человек на территории школы в Столбцах.
Белорусские грации стали серебряными и бронзовыми призерами в групповых упражнениях на этапе КМ в Минске.
Белорусские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Молдове.
Анна Стрельцова завоевала две серебряные медали на ЧМ по водным лыжам в Малайзии.
Белорусские атлеты завоевали три бронзы на юниорском ЧМ по греко-римской борьбе в Таллине.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 20 августа
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Велосипед - действенная альтернатива общественному транспорту или перспектива на будущее? О развитии системы велосипедного движения и велоинфраструктуры в г.Минске". Начало в 11.00.
VII Международный турнир юных естествоиспытателей пройдет по 23 августа в Белорусском государственном университете.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 21 августа
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Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
70 лет назад родился Песецкий Степан Степанович (д.Алексейки Ивацевичского р-на Брестской обл.), белорусский ученый в области полимерного материаловедения, доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент НАН Беларуси. Автор научных работ по технологии полимеров и композитов. Разработал ряд технологий получения новых композитных материалов на основе полимеров, нашедших применение в машиностроении. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси.
90 лет назад родилась Артмане Вия Фрицевна, латышская советская актриса, народная артистка СССР (1969). Снималась в фильмах "Родная кровь", "Никто не хотел умирать", "Государственная граница", "Театр" и др. Умерла в 2008 году.
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