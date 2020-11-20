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07:00 Картина дня: кадровые решения Президента, критерии качества ЖКУ и как зоопарк готовится к зиме Общество
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Общество
20 ноября 2020, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, критерии качества ЖКУ и как зоопарк готовится к зиме

ВЧЕРА

Картина дня. 19 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил Анатолия Маркевича министром культуры. Также Президент назначил послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению, сделал ряд назначений в правоохранительном блоке. Глава государства произвел перестановки в руководстве Белстата.

Александр Лукашенко назначил послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению
Александр Лукашенко назначил послов в Китай, Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению

Очень важно сохранить историко-культурное наследие Беларуси. Такую точку зрения выразил Анатолий Маркевич, назначенный министром культуры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с днем рождения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником.

Отечественная экономика способна работать в сложных, порой непредсказуемых условиях, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва. Также он подчеркнул, что Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Владимир Андрейченко заявил, что нужно вовлечь в общенациональный диалог как можно больше белорусов.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях".

Поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи приняты во втором чтении.

Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь".

Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)".

С 1 января 2021 года базовая ставка для бюджетных организаций установлена в размере Br195 в соответствии с постановлением Совета Министров от 18 ноября 2020 года №659 "Об установлении размера базовой ставки". Это влечет за собой рост зарплат в бюджетных организациях, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Критерии качества жилищно-коммунальных услуг определены в Беларуси.

Новые ставки утилизационного сбора введут с 1 января 2021 года.

В Беларуси в январе-октябре 2020 года введено в эксплуатацию 3,08 млн кв.м жилья. Это на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть.

Фото из архива
Фото из архива

Минский тракторный завод втрое увеличил экспорт в Африку.

Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" будет продолжена в Беларуси в ближайшие годы, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Белорусские ученые разрабатывают систему диагностики болезней легких с помощью искусственного интеллекта.

В Беларуси на 19 ноября выздоровели и выписаны 99 584 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) пояснили, какие бывают маски и в чем их различие.

Авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Ларнаку с 19 декабря.

Белорусский Красный Крест уже приступил к подготовке традиционной новогодней акции "Елка желаний".

РЕПОРТАЖ: Обитатели Минского зоопарка готовятся к зиме: переезжают в новые квартиры и меняют шубы

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на следующей неделе.

Белорусы заняли 4-е место в группе отборочного турнира молодежного ЧЕ по футболу.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 ноября

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Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов проведет в Совете Министров прием граждан. Прием пройдет с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет прием граждан в Новополоцком горисполкоме.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием граждан в Островецком райисполкоме.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Государственная поддержка одаренной и талантливой молодежи". Начало в 11.00.

В Могилевском государственном университете продовольствия состоится республиканский конкурс студенческих семей "Счастливы вместе". В нем участвуют 10 семей со всей Беларуси.

Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования пройдет на базе Минского областного института развития образования.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 ноября

Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

120 лет назад родился Денисов Михаил Иванович, певец, народный артист Беларуси (1944). В 1933-1958 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Кузьмич ("В пущах Полесья" А.Богатырева), Змитрок ("Михась Подгорный" Е.Тикоцкого), Мечник ("Страшный двор" С.Монюшко) и др. В концертном репертуаре певца значительное место занимали белорусские народные песни, произведения белорусских композиторов. В 1958-1964 годах художественный руководитель Белорусской филармонии, в 1964-1970 годах преподаватель Белорусской консерватории. Умер в 1971 году.

100 лет назад родился Ян Абрамович Френкель, российский композитор, народный артист СССР (1989). Автор песен "Калина красная", "Журавли", "Русское поле" и др., музыки к кинофильмам "Неуловимые мстители", "Вас ожидает гражданка Никанорова" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982). Умер в 1989 году.

55 лет назад родилась Бьорк, исландская певица и автор песен, актриса кино. Свою первую пластинку записала в возрасте 11 лет. Входила в состав нескольких групп, с 1993 года выступает сольно. Каждый ее новый альбом становится событием в мире музыки. Удостоена награды Каннского кинофестиваля "Золотая пальмовая ветвь" за роль в фильме режиссера Ларса фон Триера "Танцующая в темноте" (2000).

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