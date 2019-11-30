Картина дня: кадровые решения Президента, новый график движения поездов и как изменился климат Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 29 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с госсекретарем Станиславом Засем и главой Администрации Президента Натальей Кочановой вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина - губернатора Минской области.

Дмитрий Крутой, Александр Турчин, Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Перспективы председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве стали главной темой встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Глава государства отметил, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Сербию 2-3 декабря. В Белграде глава государства проведет переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем.

ИНТЕРВЬЮ: Велько Ковачевич: В Сербии Президента Беларуси ждут как дорогого гостя.

Велько Ковачевич. Фото из архива

Беларусь и Россия сблизили позиции по некоторым вопросам сотрудничества в газовой сфере. Об этом на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Он также выразил мнение, что Беларусь и Россия придут к единому знаменателю по оставшимся интеграционным дорожным картам.

Беларусь и Россия подготовили проект соглашения о расширении совместной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил директор УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой во время совместного заседания Президиума НАН и коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото из архива

Побратимские связи между Беларусью и Польшей очень важны для развития всестороннего, особенно межрегионального сотрудничества. Это отмечается в приветствии министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, которое он направил участникам пятой встречи городов-побратимов Беларуси и Польши. Города-побратимы Беларуси и Польши укрепят сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах, заявил председатель правления белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура. Для Беларуси и Польши важно расширение кооперации на межрегиональном уровне.

Борис Батура на встрече городов-побратимов Беларуси и Польши

Латвия очень заинтересована, чтобы сотрудничество Беларуси и ЕС развивалось, заявил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис. Объем прямых инвестиций, поступивших в Витебскую область от латвийских инвесторов за январь-сентябрь 2019 года, составил $2,1 млн. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Швейцария и Беларусь договорились о привлечении туристов на ЧМ по хоккею в 2020 и 2021 годах.

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br3,71 млрд.

Ресурсы белорусских семей в январе-сентябре составили Br1341,4 в месяц.

Внешний государственный долг на 1 ноября 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2%, сообщили в Министерстве финансов. Госдолг Беларуси к 2025 году не должен превышать 25% к уровню ВВП, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

В Витебской области на базе Поставского молочного завода планируется создать агрохолдинг. О достигнутой договоренности по итогам совещания, прошедшего на базе предприятия с участием всех заинтересованных сторон, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

Павел Каллаур

В Минске открылось новое здание прокуратуры и ряда подразделений УВД администрации Фрунзенского района: городской отдел милиции №3, отдел Госавтоинспекции, уголовно-исполнительная инспекция.

Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите изменится уже в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на мероприятии в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре в преддверии Дня инвалидов.

КОММЕНТАРИЙ: Как в Беларуси получить сертификат на органическую продукцию

Международные молодежные проекты в IT-сфере позволяют начинающим программистам обменяться опытом и расширить компетенции. Таким мнением поделился участник II Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана гомельчанин Антон Савенок.

Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов, сообщил заместитель начальника пассажирской службы Управления БЖД Константин Бояр. БЖД отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов с 1 декабря. БЖД запустит 2 декабря мобильное приложение для оформления билетов.

Более 90 человек привлекли к административной ответственности после проверок таксистов в Национальном аэропорту Минск.

Белорусского Деда Мороза назвали самым популярным в СНГ и Грузии.

Фото из архива

В Беларуси за последние 30 лет произошли заметные климатические изменения. Об этом сообщила заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич.

Гололедицу прогнозируют днем 30 ноября на большей части территории Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Полномочия председателя Евросовета переданы Шарлю Мишелю.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 ноября - 1 декабря

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Форум науки и бизнеса "Инновационный шторм" пройдет 30 ноября с 14.30 до 20.30 в пространстве HIDE (г.Минск, ул.Октябрьская, 19, к.4).

Третий по счету масштабный конгресс "Мама Pro" пройдет 30 ноября в Минске (пр.Победителей, 103).

Благотворительный марафон "Согреем детские сердца" стартует 1 декабря в Могилевской области. Он станет одним из ключевых мероприятий республиканской акции "Наши дети".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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1 декабря

В Республике Беларусь - День юриста

Всемирный день борьбы со СПИДом.

90 лет назад родился Лавринович Михаил Федорович (д.Телуша Бобруйского р-на Могилевской обл.), хозяйственный деятель, один из организаторов автомобильной промышленности Беларуси, заслуженный машиностроитель Беларуси (1984). В 1950-1994 годах в ПО "Белавтомаз" (с 1982-го генеральный директор автозавода). Под его руководством предприятие стало одним из ведущих в Европе автомобилестроительных объединений. В 1989-2000 годах президент Белорусской научно-промышленной ассоциации. Лауреат Государственной премии Беларуси (1974) и Государственной премии СССР (1977). Умер в 2008 году.

80 лет назад родился Платонов Владимир Петрович (пос.Стайки Оршанского р-на Витебской обл.), белорусский ученый-математик, академик Национальной академии наук Беларуси (1972), Академии наук СССР (1987), Российской академии наук (1991), профессор (1968), доктор физико-математических наук (1967). Член Китайско-Хенанской Академии наук (1990), иностранный член Индийской национальной Академии наук (1993). Заслуженный деятель науки Беларуси (1982). В 1987-1992 годах президент Национальной академии наук Беларуси. Автор более 150 научных работ. Исследования по алгебре, алгебраической геометрии, линейным группам и топологической алгебре. Лауреат премии Ленинского комсомола (1968), Ленинской премии (1978).

60 лет назад родился Игорь Иванович Сукачев, российский режиссер, актер, певец. Основатель группы "Бригада С". Снимался в фильмах "Трагедия в стиле рок", "Небо в алмазах" и др. Снял ленты "Кризис среднего возраста", "Праздник".

2 декабря

Международный день борьбы за отмену рабства.

160 лет назад родился Жорж Сера, французский живописец и график, основоположник и лидер неоимпрессионизма. Умер в 1891 году.

140 лет назад родился Стацкевич Феликс Иванович (г.Щучин Гродненской обл.), мемуарист, издатель, педагог. В годы революции 1905-1907 годов вел революционную пропаганду в Вильно и Минске. Был близко знаком с Теткой (А.Пашкевич). Работал в подпольной типографии в Минске. С 1923 года преподавал латинский язык и был директором Радошковичской белорусской гимназии имени Франциска Скорины. Один из основателей и редактор журнала "Беларускi летапiс". Автор воспоминаний об участии в революционном движении. Умер в 1967 году.

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