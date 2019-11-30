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Суббота, 30 ноября 2019
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30 ноября 2019, 09:00

Картина дня: кадровые решения Президента, новый график движения поездов и как изменился климат Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 29 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с госсекретарем Станиславом Засем и главой Администрации Президента Натальей Кочановой вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина - губернатора Минской области.

Дмитрий Крутой, Александр Турчин, Александр Лукашенко и Наталья Кочанова
Дмитрий Крутой, Александр Турчин, Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Перспективы председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве стали главной темой встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Глава государства отметил, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Сербию 2-3 декабря. В Белграде глава государства проведет переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем.

ИНТЕРВЬЮ: Велько Ковачевич: В Сербии Президента Беларуси ждут как дорогого гостя.

Велько Ковачевич. Фото из архива
Велько Ковачевич. Фото из архива

Беларусь и Россия сблизили позиции по некоторым вопросам сотрудничества в газовой сфере. Об этом на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко. Он также выразил мнение, что Беларусь и Россия придут к единому знаменателю по оставшимся интеграционным дорожным картам.

Беларусь и Россия подготовили проект соглашения о расширении совместной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил директор УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой во время совместного заседания Президиума НАН и коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото из архива
Фото из архива

Побратимские связи между Беларусью и Польшей очень важны для развития всестороннего, особенно межрегионального сотрудничества. Это отмечается в приветствии министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, которое он направил участникам пятой встречи городов-побратимов Беларуси и Польши. Города-побратимы Беларуси и Польши укрепят сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах, заявил председатель правления белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура. Для Беларуси и Польши важно расширение кооперации на межрегиональном уровне.

Борис Батура на встрече городов-побратимов Беларуси и Польши
Борис Батура на встрече городов-побратимов Беларуси и Польши

Латвия очень заинтересована, чтобы сотрудничество Беларуси и ЕС развивалось, заявил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис. Объем прямых инвестиций, поступивших в Витебскую область от латвийских инвесторов за январь-сентябрь 2019 года, составил $2,1 млн. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Швейцария и Беларусь договорились о привлечении туристов на ЧМ по хоккею в 2020 и 2021 годах.

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br3,71 млрд.

Ресурсы белорусских семей в январе-сентябре составили Br1341,4 в месяц.

Внешний государственный долг на 1 ноября 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2%, сообщили в Министерстве финансов. Госдолг Беларуси к 2025 году не должен превышать 25% к уровню ВВП, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

В Витебской области на базе Поставского молочного завода планируется создать агрохолдинг. О достигнутой договоренности по итогам совещания, прошедшего на базе предприятия с участием всех заинтересованных сторон, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

Павел Каллаур
Павел Каллаур

В Минске открылось новое здание прокуратуры и ряда подразделений УВД администрации Фрунзенского района: городской отдел милиции №3, отдел Госавтоинспекции, уголовно-исполнительная инспекция.

Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите изменится уже в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на мероприятии в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре в преддверии Дня инвалидов.

КОММЕНТАРИЙ: Как в Беларуси получить сертификат на органическую продукцию

Международные молодежные проекты в IT-сфере позволяют начинающим программистам обменяться опытом и расширить компетенции. Таким мнением поделился участник II Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана гомельчанин Антон Савенок.

Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов, сообщил заместитель начальника пассажирской службы Управления БЖД Константин Бояр. БЖД отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов с 1 декабря. БЖД запустит 2 декабря мобильное приложение для оформления билетов.

Более 90 человек привлекли к административной ответственности после проверок таксистов в Национальном аэропорту Минск.

Белорусского Деда Мороза назвали самым популярным в СНГ и Грузии.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси за последние 30 лет произошли заметные климатические изменения. Об этом сообщила заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич.

Гололедицу прогнозируют днем 30 ноября на большей части территории Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Полномочия председателя Евросовета переданы Шарлю Мишелю.

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Форум науки и бизнеса "Инновационный шторм" пройдет 30 ноября с 14.30 до 20.30 в пространстве HIDE (г.Минск, ул.Октябрьская, 19, к.4).

Третий по счету масштабный конгресс "Мама Pro" пройдет 30 ноября в Минске (пр.Победителей, 103).

Благотворительный марафон "Согреем детские сердца" стартует 1 декабря в Могилевской области. Он станет одним из ключевых мероприятий республиканской акции "Наши дети".

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1 декабря

В Республике Беларусь - День юриста

Всемирный день борьбы со СПИДом.

90 лет назад родился Лавринович Михаил Федорович (д.Телуша Бобруйского р-на Могилевской обл.), хозяйственный деятель, один из организаторов автомобильной промышленности Беларуси, заслуженный машиностроитель Беларуси (1984). В 1950-1994 годах в ПО "Белавтомаз" (с 1982-го генеральный директор автозавода). Под его руководством предприятие стало одним из ведущих в Европе автомобилестроительных объединений. В 1989-2000 годах президент Белорусской научно-промышленной ассоциации. Лауреат Государственной премии Беларуси (1974) и Государственной премии СССР (1977). Умер в 2008 году.

80 лет назад родился Платонов Владимир Петрович (пос.Стайки Оршанского р-на Витебской обл.), белорусский ученый-математик, академик Национальной академии наук Беларуси (1972), Академии наук СССР (1987), Российской академии наук (1991), профессор (1968), доктор физико-математических наук (1967). Член Китайско-Хенанской Академии наук (1990), иностранный член Индийской национальной Академии наук (1993). Заслуженный деятель науки Беларуси (1982). В 1987-1992 годах президент Национальной академии наук Беларуси. Автор более 150 научных работ. Исследования по алгебре, алгебраической геометрии, линейным группам и топологической алгебре. Лауреат премии Ленинского комсомола (1968), Ленинской премии (1978).

60 лет назад родился Игорь Иванович Сукачев, российский режиссер, актер, певец. Основатель группы "Бригада С". Снимался в фильмах "Трагедия в стиле рок", "Небо в алмазах" и др. Снял ленты "Кризис среднего возраста", "Праздник".

2 декабря

Международный день борьбы за отмену рабства.

160 лет назад родился Жорж Сера, французский живописец и график, основоположник и лидер неоимпрессионизма. Умер в 1891 году.

140 лет назад родился Стацкевич Феликс Иванович (г.Щучин Гродненской обл.), мемуарист, издатель, педагог. В годы революции 1905-1907 годов вел революционную пропаганду в Вильно и Минске. Был близко знаком с Теткой (А.Пашкевич). Работал в подпольной типографии в Минске. С 1923 года преподавал латинский язык и был директором Радошковичской белорусской гимназии имени Франциска Скорины. Один из основателей и редактор журнала "Беларускi летапiс". Автор воспоминаний об участии в революционном движении. Умер в 1967 году.

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