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Общество
27 января 2021, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, переговоры премьеров в Москве и образовательный центр МЧС

ВЧЕРА

Картина дня. 26 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности, Василия Герасимова - председателем Комитета государственного контроля. Бывший вице-премьер Ляшенко согласован на должность гендиректора "Гродно Азота". Беларусь и в дальнейшем будут шатать и раскачивать, заявил Александр Лукашенко. Президент похвалил Комитет государственного контроля за оперативность в последнее время и дал наказ действовать в подобном ключе и в дальнейшем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Кирилла Казакова генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение".

Беларусь и Россия имеют все предпосылки для преодоления в 2021 году спада во взаимной торговле, вызванного последствиями пандемии. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в Москве на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Пандемия коронавируса незначительно повлияла на торгово-экономические отношения Беларуси и России, заявил Михаил Мишустин.

Во время встречи
Во время встречи

Образовательный центр безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям открыт сегодня в Минске. В торжественном мероприятия приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

В образовательном центре
В образовательном центре

Проиндексирован размер семейного капитала: в этом году он составляет Br23 737,5.

Фото из архива
Фото из архива

Работники белорусских предприятий об экономических санкциях: это нарушение прав десятков тысяч людей.

3D-печать, космос, фундаментальные исследования - чему будут посвящены новые союзные программы

Фото из архива
Фото из архива

Выручка от реализации научно-технических программ в 2016-2020 годах составила Br9 на рубль затрат.

Технопарк планируют открыть в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в 2021 году, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Петр Пекутько. Второй наноспутник БГУ планируют запустить в 2021 году.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 847 пациентов с COVID-19, выписаны 754.

Фото из архива
Фото из архива

Врач назвала симптомы COVID-19 у детей, которые должны насторожить.

"Белавиа" предупредила об изменении правил для вылетающих в Польшу.

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Фото АПБ
Фото АПБ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 января

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В пресс-центре БЕЛТА пройдет брифинг "Международные подходы к формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и их реализации в Беларуси". Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню белорусской науки. Начало в 11.00.

В музее истории Великой Отечественной войны пройдет серия пресс-мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Книжные новинки от издательства "Мастацкая літаратура", выпущенные к 100-летию Ивана Мележа", приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Начало в 11.00.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка организует интернациональный 56-й "Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 января

Международный день защиты данных.

65 лет назад родился Куриленко Сергей Владимирович, актер, заслуженный артист Беларуси (1998). В 1980 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в Гродненском областном драматическом театре. Творческой индивидуальности артиста свойственны сочетание внешнего и внутреннего рисунка роли, импровизация. Среди ролей: Радзивилл Черный, Владимир ("Черная панна", "Рогнеда и Владимир" А.Дударева), маркиз Дорант ("Безумный Журден" М.Булгакова), Драер ("Король, дама, валет..." В.Набокова) и др.

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