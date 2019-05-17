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Картина дня: кадровые решения Президента, план по развитию стройотрасли и самые популярные музеи

Общество 17.05.2019 | 07:00

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Картина дня. 16 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства, в частности, согласовал назначение новых руководителей "Белтопгаза", МАЗа, "Лидсельмаша" и Белорусской цементной компании. Президент заявил, что недоволен экономическими показателями работы МАЗ и потребовал повысить эффективность деятельности предприятия. Необходимо повысить эффективность работы предприятий цементной отрасли и увеличить объемы реализации их продукции на внешних рынках, отметил Александр Лукашенко. Президент также потребовал обеспечить равные условия работы для всех субъектов хозяйствования в сфере легкой промышленности независимо от формы собственности.

Во время согласования новых руководителей
Во время согласования новых руководителей

Глава государства Александр Лукашенко ориентирует местные органы власти на достойную организацию предстоящих электоральных процессов в Беларуси. Об этом он заявил, рассматривая кадровые вопросы в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Президент отметил проблемы с экспортом белорусского продовольствия в Россию, несмотря на принятые ранее балансы.

Во время согласования
Во время согласования

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует учреждения высшего образования страны на более практико-ориентированную подготовку специалистов, а также с акцентом на особенности развития той или иной сферы в Беларуси. Об этом глава государства заявил, согласовывая назначение новых ректоров в БГЭУ и Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию.

Виталий Великанов будет руководить Белорусской государственной сельхозакадемией, Вячеслав Шутилин - БГЭУ
Виталий Великанов будет руководить Белорусской государственной сельхозакадемией, Вячеслав Шутилин - БГЭУ

Генеральная прокуратура подготовила и внесла на рассмотрение Президенту проект закона "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией". Одно из предложений касается введения ответственности для юридических лиц за дачу взятки. Проектом закона также предлагается расширить перечень родственников, которым запрещено вместе занимать руководящие должности.

МИД Беларуси уверено в необходимости отказа от контрпродуктивной дилеммы "с Востоком или с Западом", заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на конференции "Сотрудничество в Восточной Европе в контексте региональных и глобальных вызовов и угроз".

Утвержден план мероприятий по реализации Директивы №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли" от 4 марта 2019 года.

Совмин одобрил проекты документов о займах МБРР и ЕИБ для инвестпроекта на 156 млн евро по повышению качества коммунальных услуг.

Переговоры по компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России продолжаются на всех уровнях, определенных решений стороны пока не достигли, сообщил заместитель министра финансов Андрей Белковец. Он также сообщил, что Беларусь ожидает от России проект кредитного соглашения на $600 млн. За кредитом белорусская сторона обратилась в начале года для рефинансирования долга.

Рекордное количество участников собрал VIII Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске, в областной центр прибыли делегации из 22 стран. В первый день форума подписаны пять документов о сотрудничестве.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и первый заместитель председателя правительства Саратовской области (Российская Федерация) Вадим Ойкин подписали дорожную карту по реализации соглашения между Витебским облисполкомом и правительством Саратовской области о торгово-экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2019-2021 годы
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и первый заместитель председателя правительства Саратовской области (Российская Федерация) Вадим Ойкин подписали дорожную карту по реализации соглашения между Витебским облисполкомом и правительством Саратовской области о торгово-экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2019-2021 годы

Первый заместитель Госкомвоенпрома Игорь Демиденко ориентировал разработчиков сферы ВПК на создание комплексных продуктов. Об этом он сказал на открытии научной конференции MILEX.INNOVATIONS-2019. Польская компания Terra Hexen заинтересовалась белорусскими разработками в сфере беспилотной авиации, сообщил руководитель компании Роберт Финтак.

Важно обеспечить быструю и качественную медицинскую помощь жителям малых населенных пунктов, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на V Съезде Евразийской ассоциации терапевтов в Минске. Канадские и японские медики проявляют интерес к белорусскому опыту в области лечения болезней сердца, сообщила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней БГМУ Наталья Митьковская.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко
Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко

Государственным гидрометеорологическим службам Беларуси и России необходимо организовать совместную и системную работу по подготовке и повышению квалификации специалистов, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык. Белгидромет намерен повысить точность прогнозов погоды за счет развития кадрового, технического, программного потенциала.

Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси.

Республиканская универсиада стартовала в Бресте.

Во время церемонии
Во время церемонии

Третья линия Минского метрополитена объявлена городской молодежной стройкой.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" стали наиболее популярными музеями Беларуси в 2018 году.

Фото из архива
Фото из архива

Международные соревнования "Гран-при Минска", имеющие статус тестовых к II Европейским играм 2019 года, стартовали на велодроме в "Минск-Арене".

Верховная рада Украины назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

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В Витебске пройдет VIII Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы". В работе форума примут участие делегации зарубежных регионов-партнеров, крупных компаний, торговых представительств и дипкорпуса, представители республиканских и областных органов исполнительной власти, государственных объединений, бизнес-сообщества.

XIV Международный форум студенческих хоров "Папараць-кветка БДУ" пройдет по 19 мая в Белорусском государственном университете. Участниками станут восемь хоров из Беларуси, Грузии, России - всего более 200 человек.

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В Республике Беларусь - День работников физической культуры и спорта.

Международный день музеев.

90 лет назад родился Желдаков Анатолий Владимирович (Северная Осетия), заслуженный архитектор Беларуси. Основные работы в Беларуси: минский крытый рынок "Комаровский", универсамы "Рига", "Таллин", служебно-хозяйственный корпус Совета Министров Беларуси, здания Министерства торговли и Министерства спорта и туризма и др.

65 лет назад родился Морозов Игорь Вячеславович (г.Минск), белорусский архитектор, педагог, доктор культурологии, кандидат архитектуры, профессор. Работает в области монументального искусства: памятники Рогнеде и Изяславу в г.Заславль, М.Танку в д.Пильковщина Мядельского района, князю Борису в г.Борисов. Автор научных работ по проблемам теории и философии зодчества, герменевтике культуры. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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