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Общество
16 октября 2019, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, прогноз по инфляции и защитные экраны в метро

ВЧЕРА

Картина дня. 15 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям рыбной продукции, заявил Президент, согласовывая назначение руководителей местных органов власти. Глава государства напомнил о своем требовании искать новые направления развития в сельском хозяйстве. Александр Лукашенко также затронул тему подготовки к выборам.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ приступила к наблюдению за парламентской кампанией в Беларуси.

Ситуация с экспортом по итогам января-августа 2019 года непростая и не может устраивать, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров. Если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, то темп роста составляет 100,9%, однако, по мнению премьер-министра, это не должно служить ни для кого успокоением.

Во время заседания
Во время заседания

Переговоры по присоединению Беларуси к ВТО идут по плану, в октябре будет серия консультаций с США, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко. Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд.

Андрей Евдоченко
Андрей Евдоченко

Правительство определило порядок создания и деятельности наблюдательного совета Национального детского технопарка. Положение о совете утверждено постановлением Совета Министров №696 от 14 октября 2019 года.

Пилотный проект по апробации нормативного финансирования государственных учреждений дошкольного образования будет реализован в Беларуси в 2020 году. Это закреплено постановлением Совмина №698 от 14 октября 2019 года.

Белорусская железная дорога готова к двух- и даже трехкратному увеличению контейнерных перевозок через территорию страны, заявил начальник БЖД Владимир Морозов на полях 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ. Прежде чем приступить к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Минск и Санкт-Петербург, с дальнейшим ее выходом в Европу, необходимо провести экономическую оценку проекта, отметил Владимир Морозов.

Владимир Морозов
Владимир Морозов

Беларусь и Калужская область России подготовят новую программу сотрудничества на 2021-2023 годы. Такое решение принято по итогам проведения четвертого заседания двусторонней рабочей группы по сотрудничеству под руководством председателя ГКНТ Беларуси Александра Шумилина и первого заместителя губернатора Калужской области Дмитрия Денисова.

Администрация СЭЗ "Гродноинвест" и промышленная палата турецкого города Эскишехир подписали соглашение о сотрудничестве по формированию условий для развития инвестиционной деятельности.

Евразийский банк развития прогнозирует дальнейшее замедление инфляционных процессов в Беларуси. Такая оценка дается в сентябрьском информационно-аналитическом обзоре банка.

Фото из архива
Фото из архива

Резидент Парка высоких технологий IBA Group представил систему мониторинга состояния инфраструктуры с использованием компьютерного зрения, машинного обучения и дронов, сообщили в ПВТ.

Производственное объединение "Белоруснефть" пробурило самую крупную в стране группу нефтяных скважин. Куст-рекордсмен насчитывает 14 объектов на Речицком месторождении.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси расширяется программа скрининга рака молочной железы, растет число участвующих в ней медицинских учреждений. Об этом сообщил заместитель главного врача по организационно-методической работе 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района Минска Вадим Костюков.

На АЗС Беларуси начинает поступать зимнее дизтопливо.

Фото из архива
Фото из архива

Нормы накладных расходов определены для ЖКХ Минска.

На строящихся станциях минского метро в ноябре начнут монтировать защитные экраны, сообщил главный инженер Дирекции по строительству Минского метрополитена Алексей Мурач. Они позволят исключить случайные падения пассажиров на рельсы, будут открываться синхронно с дверями прибывающего поезда.

Функции Госавтоинспекции по контролю правил парковки и стоянки в Минске предлагается частично передать коммунальной службе, сообщил главный инженер ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников. Минские автомобилисты в январе-сентябре заплатили в бюджет за парковку почти Br2 млн.

В автопарки Минска до конца года поступят 70 троллейбусов на автономном ходу и 70 автобусов, сообщил заместитель директора госпредприятия "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов.

Фото из архива
Фото из архива

Британское агентство QS опубликовало рейтинг университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA), где БГУ занял 25-е место.

В Минске представили внеконкурсные программы игрового и документального кино XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Показы фильмов национального конкурса кинофестиваля "Лістапад" пройдут 5-7 ноября в столичных кинотеатрах.

Августовский канал предложат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как природно-культурный комплекс.

Температурные рекорды побиты 14 октября в Минске и почти всех областных центрах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 октября

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Онлайн-конференция "Начало зимнего автомобильного сезона. Секреты безопасной езды зимой" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Внедрение эффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий и решений в различных отраслях экономики Республики Беларусь". Начало в 11.00.

Республиканский семинар-тренинг "Беларусь и Я" с участием председателя ЦИК Лидии Ермошиной состоится в СШ №61 г.Минска.

Новинки мебельного производства будут представлены на 26-й Международной специализированной выставке-ярмарке "Мебель-2019", которая откроется в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 октября

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Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

100 лет назад родился Сысоев Георгий Васильевич (г.Вологда, Россия), заслуженный архитектор Беларуси. В 1949 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде. Работал в институтах "Белгоспроект", "Белгипроторг", "Минскпроект". Преподавал в Минском художественном училище и Белорусском театрально-художественном институте. В 1990-1994 годах руководил персональной творческой мастерской. Один из авторов мемориального комплекса Брестская крепость-герой, памятника К.Заслонову в Орше. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 2010 году.

80 лет назад родился Константин Леонидович Бромберг, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Снял музыкальные фильмы "Приключения Электроника", "Чародеи" и др.

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