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Общество
21 октября 2020, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, прогнозы в экономике и чем удивит "Лістапад"

ВЧЕРА

Картина дня. 20 октября

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В Беларуси сегодня даже не рассматривают приватизацию нефтеперерабатывающих заводов, заявил глава государства. Президент подчеркнул необходимость справедливого отношения к людям и поддержки трудовых коллективов предприятий. Александр Лукашенко также высказался по вопросам общественно-политической обстановки в стране, о проходящих в стране несанкционированных протестных акциях, напомнив об ответственности за противоправные действия. Глава государства подтверждает, что не пытается сохранить власть ради себя. Александр Лукашенко также подчеркивает, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку без одобрения народа решений по важным вопросам. Президент, согласовывая назначение новых ректоров вузов, отметил, что им придется наводить порядок в своих университетах.

Реализация инвестиционного проекта на "Нафтане" в максимально короткие сроки является важнейшей задачей. Об этом заявил журналистам Андрей Сойко, который согласован на должность генерального директора ОАО "Нафтан".

Бюджет Беларуси на 2021 год формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, лоббисты бюджетных допрасходов должны предложить источники доходов. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год. В Беларуси в 2021 году ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла.

Доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7% в номинальном выражении. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков заседанием Совета Министров.

Банк развития в январе-сентябре увеличил финподдержку малого и среднего бизнеса в 2,7 раза.

БЕЛАЗ поставил 20 карьерных самосвалов на полуостров Таймыр. Компания продолжает наращивать экспорт в страны дальнего зарубежья.

Более полусотни МАЗов пополнили автобусный парк Киева.

Фото посольства Беларуси в Украине
Фото посольства Беларуси в Украине

Первые транзитные сделки по реализации сухого молока совершены на БУТБ.

Правительство утвердило положение о межотраслевой комиссии времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

Международные маршруты находятся под угрозой из-за второй волны COVID-19. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик на пресс-конференции "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок. Содержание и ремонт объектов дорожной сети". Подвижной состав "Минсктранса" перешел на осеннее-зимний график работы. Для решения проблемы пробок в столичной Каменной Горке построят развязку. Наземные маршруты транспорта Минска изменят после запуска участка третьей линии метро.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку.

ВОЗ: Беларусь справляется с главной задачей в связи с COVID-19 - оказать медпомощь всем нуждающимся.

В Беларуси выздоровели и выписаны 80 503 пациента с COVID-19.

Новый хирургический корпус минского НПЦ хирургии, трансплантологии построят к середине 2021 года.

Рассылаемое от имени военного ведомства сообщение о явке в военкомат является фейком. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны.

Канал и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами.

Директор кинофестиваля: "Лістапад" - это праздник для души.

В программе Национального конкурса XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" будет представлено 13 фильмов, сообщил координатор конкурса Николай Лавренюк.

Почти 39 тыс. человек присоединились к акции "Чистый лес".

В Пинске готовится к открытию досугово-просветительский центр "Песокафе DogHut", сообщила руководитель проекта Татьяна Шуман. Проект реализует городское благотворительное учреждение по защите животных "Преданность другу".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 октября

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Пресс-конференция на тему "Развитие дорожной инфраструктуры Минска: строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Пресс-конференция на тему "Подведение итогов детской летней оздоровительной кампании" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.00.

В Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (г.Минск, ул.Калиновского, д.121) состоится выездной круглый стол на тему: "Крепка семья - крепка держава". В ходе мероприятия состоится торжественное вручение дипломов республиканского конкурса "Крепка семья - крепка держава". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 октября

Всемирный день людей, страдающих заиканием.

105 лет назад родился Козелко Константин Кондратьевич, белорусский мастер резьбы по дереву, заслуженный деятель искусств Беларуси (1957). Среди произведений: "Витязь", "Александр Невский", "Герои Бреста", "Богдан Хмельницкий" и др. Умер в 1989 году.

150 лет назад родился Бунин Иван Алексеевич, русский писатель, почетный академик Петербургской АН (1909). Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе (1933). Автор рассказов и повестей "Антоновские яблоки", "Деревня", "Суходол", автобиографического романа "Жизнь Арсеньева", книг "Темные аллеи", "Митина любовь" и др. Умер в 1953 году.

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