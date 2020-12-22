Картина дня: кадровые решения Президента, российский кредит и развитие энергетической отрасли

ВЧЕРА

Картина дня. 21 декабря

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета. Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей. Президент дал согласие на назначения в руководстве Министерства здравоохранения. Александр Лукашенко также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Александр Лукашенко

В Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил, назначая Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич - орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире.

Генеральная прокуратура в отношении членов координационного совета возбудила уголовное дело по факту создания экстремистского формирования.

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на $1 млрд.

Фото из архива

Кочанова: инициативы Молодежного парламента полезны для страны и общества.

Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год.

Минимальную зарплату в Беларуси планируют поднять в 2021 году на Br25 до Br400. Это предусмотрено основными направлениями бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2021-2023 годы, которые размещены на сайте Министерства финансов.

Минэнерго планирует за 2021 год провести оценку возможности строительства второй АЭС в Беларуси, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА. Он также сообщил, что очередной раунд переговоров Беларуси и России по поставкам газа планируется на этой неделе.

Во время пресс-конференции

Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС подключен к энергосистеме.

Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь на пресс-конференции в Пекине.

Возможности Белорусской универсальной товарной биржи и белорусского деревообрабатывающего сектора презентовали в Египте.

БМЗ освоил выпуск новых видов проволоки для рукавов высокого давления. Заказчиками продукции выступили потребители из Польши и Австрии.

"На технике будут работать молодые механизаторы" - аграрии Витебской области принимают тракторы МТЗ.

Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. В Беларуси выдано регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295. Уже более недели в некоторых регионах не увеличивается число пациентов с пневмонией, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Фото из архива

Более 1 тыс. студентов БГМУ наградят за помощь врачам и медсестрам в борьбе с COVID-19.

Призывная кампания в Беларуси продлена в связи с эпидобстановкой.

Показатели экономики, ввод жилья, выполнение заявок в 115 - Кухарев дал поручения.

Техническая инспекция труда Белорусского профессионального союза работников здравоохранения отмечает увеличение запаса СИЗов в учреждениях здравоохранения Брестской области и Минска.

Фото из архива

В Витебской области в 2021 году планируется модернизировать 25 школ с помощью МБРР.

Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира по биатлону.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 декабря

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Подготовка города Минска к празднованию Рождества и Нового года. Анонс главных культурных мероприятий. Организация ярмарок, елочных базаров. Работа предприятий общественного питания в новогодние праздники". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Организация занятости детей и подростков в период зимних каникул. Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 декабря

110 лет назад родился Ермолаев Алексей Николаевич (Россия), русский артист балета, балетмейстер, педагог, народный артист Беларуси (1940), народный артист СССР (1970). В 1926 году окончил Ленинградское хореографическое училище. Был ведущим танцовщиком Ленинградского театра оперы и балета. В 1930-1958 годах солист, в 1960-1975 годах педагог-репетитор Большого театра, в 1968-1972 годах одновременно художественный руководитель Московского хореографического училища. Один из наиболее ярких представителей русской балетной школы 1920-1940 годов. Поставил в Государственном театре оперы и балета Беларуси первый национальный балет "Соловей" М.Крошнера, "Повесть о любви" и "Пламенные сердца" В.Золотарева. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1947, 1950). Умер в 1975 году.

1925 год - Катаев Виталий Витальевич (г.Москва), белорусский и российский дирижер, заслуженный артист Беларуси (1966). В 1956 году окончил Московскую консерваторию, преподавал в ней. В 1962-1971 годах главный дирижер Государственного симфонического оркестра Беларуси, одновременно педагог Белорусской консерватории. Среди произведений, исполненных в республике впервые под его руководством: 8-я и 13-я симфонии Д.Шостаковича, "Весна священная" И.Стравинского, 10-я симфония и др. Интерпретировал симфонии Е.Глебова, Д.Смольского, кантату "Белорусские песни" А.Богатырева, вокально-симфоническую поэму С.Кортеса "Пепел". Умер в 1999 году.

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