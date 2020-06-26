Картина дня: кадровые решения Президента, ситуация с водоснабжением в Минске и старт ЦТ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 июня 2020
Минск Ясно +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:15 Историю Гомельской области в контексте военных событий обсудят ученые Беларуси и России Регионы
08:09 Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции В мире
08:01 В Ивацевичском районе разработали маршрут для сплава на байдарках по Щаре Регионы
07:55 Под Могилевом пенсионер ушел в лес и упал в колодец Происшествия
07:49 Совмин утвердил положение о списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен Общество
07:44 ФОТОФАКТ: В небе над Гродно можно было наблюдать серебристые облака Регионы
07:43 Выставки и марафоны поздравлений - Витебск отметит День города в онлайн-формате Регионы
07:28 ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе В мире
07:22 Определены первые победители легкоатлетического турнира в Минске Спорт
07:10 Обновился список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске Регионы
07:05 ЦТ по русскому языку планируют пройти около 52,7 тыс. абитуриентов Общество
07:00 Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Марину Лобач с юбилеем Президент
07:00 Картина дня: кадровые решения Президента, ситуация с водоснабжением в Минске и старт ЦТ Общество
00:59 За сутки в мире более 167 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
00:45 В Румынии произошло землетрясение В мире
00:27 В Танзании перевернулся паром – утонули 10 человек В мире
00:15 В Индии 83 человека погибли от ударов молний В мире
25.06.20
25.06.20 23:45 В Шотландии продается древний замок за 1 фунт стерлингов Калейдоскоп
25.06.20 23:16 ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Независимости Регионы
25.06.20 22:49 В японском Ямато запретили пользоваться смартфонами при ходьбе В мире
25.06.20 22:19 Обвиняемого в краже Br114 тыс. из машины столбцовского предпринимателя приговорили к 4 годам колонии Происшествия
25.06.20 22:05 Жилые дома Минска будут обеспечены качественной водой к утру 26 июня Регионы
25.06.20 21:55 Работы по промывке водопроводов завершены в 96% "проблемных" домов Минска Регионы
25.06.20 21:40 Гайдукевич: белорусское общество пытаются расколоть для дестабилизации ситуации в стране Политика
25.06.20 21:33 Областной День молодежи пройдет 26 июня в Молодечно Регионы
25.06.20 21:25 БГУ подготовил виртуальную выставку о знаковых личностях Беларуси Общество
25.06.20 20:41 ООН за время пандемии доставила средства индивидуальной защиты более чем в 130 стран В мире
25.06.20 20:30 В Минской области на время реконструкции моста через Плису меняется движение пригородных автобусов Регионы
25.06.20 20:19 Электронные ярмарки вакансий для жителей Червенского и Слуцкого районов пройдут 29 июня Регионы
25.06.20 20:14 Открытая тренировка по грэпплингу пройдет в Минске 27 июня Спорт
Все новости
Все новости
Общество
26 июня 2020, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, ситуация с водоснабжением в Минске и старт ЦТ

ВЧЕРА

Картина дня. 25 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства согласовал назначения в руководстве Министерства экономики. Высказываясь о текущей ситуации в стране, Александр Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне.

Во время мероприятия
Во время мероприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №244, в соответствии с которым предусматривается создание в Минске ведомственного учреждения образования "Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь".

Ситуация с водой в Минске - на личном контроле Президента Александра Лукашенко.

Премьер-министр Роман Головченко лично ознакомился с ситуацией во Фрунзенском районе Минска, организацией подвоза чистой питьевой воды населению, наличием в торговых сетях и обеспеченностью ею социальных учреждений, сообщили в пресс-службе правительства.

Подвоз питьевой воды в Минске
Подвоз питьевой воды в Минске

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщил, что проблемы с качеством воды были в 2,26 тыс. домов Минска. Точные сроки, когда в дома минчан начнет поступать вода хорошего качества и без запаха, пока назвать сложно, но есть положительная динамика. Минздрав рекомендует пока не пить воду из крана, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова. В скорую Минска из-за употребления некачественный воды обратились 15 человек.

Во время брифинга
Во время брифинга

Палата представителей утвердила на заседании отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год.

Во время заседания
Во время заседания

Субвенции из республиканского бюджета на обеспечение сбалансированности бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты пока не привлекались. Об сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Общий объем заимствований на внутреннем и внешнем рынках с начала года превысил $1,5 млрд. Денежные средства от размещения двух выпусков евробондов на общую сумму $1,25 млрд поступили в бюджет 24 июня.

S&P подтвердило кредитные рейтинги Банка развития на уровне В со стабильным прогнозом.

Фото из архива
Фото из архива

Возможность создания собственных предприятий в ОАЭ обсудили на вебинаре по экспорту в Национальном центре маркетинга МИД.

Выборы в Беларуси должны проходить в правовом русле. И депутаты должны в свою очередь сделать для этого все необходимое, заявил на заседании Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

РЕПОРТАЖ: Первый тест сдан, или Как проходило ЦТ по белорусскому языку

Во время централизованного тестирования в Академии управления при Президенте
Во время централизованного тестирования в Академии управления при Президенте

Противоэпидемические меры при организации ЦТ соблюдены в полной мере. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который посетил пункт централизованного тестирования в БГПУ.

Игорь Петришенко ознакомился с материально-технической базой БГПУ
Игорь Петришенко ознакомился с материально-технической базой БГПУ

Заключить соглашение о детях с 1 июля смогут родители, которые не состояли в браке или брак между которыми уже расторгнут.

Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь.

В Беларуси выздоровели и выписаны 41 448 пациентов с COVID-19.

РЕПОРТАЖ: Легендарный "Рассвет" - громкие победы, серьезные вызовы и современная жизнь

Пройти новым туристическим маршрутом "Купальское кольцо" предлагают гостям республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в Шкловском районе 11-12 июля. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда 11 и 12 июля для доставки гостей и участников республиканского праздника "Купалье".

Более 140 выпускников Университета гражданской защиты получили лейтенантские погоны.

Распашонки-вышиванки подарят более 50 новорожденным в Минском роддоме №1.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-центр Дома прессы организует выездную пресс-конференцию в Государственном музее истории театральной и музыкальной культуры "Музыкально-культурное наследие белорусского народа. Мир музыки в книгах издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Место проведения: пер. Музыкальный, 5. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 июня

В Республике Беларусь - День изобретателя и рационализатора.

Всемирный день рыболовства.

Международный день микро-, малых и средних предприятий.

110 лет назад родился Кучар Алесь (Айзик Евелевич) (д.Прудище Смолевичского р-на Минской обл.), белорусский драматург, критик. Работал в газетах "Літаратура і мастацтва", "Настаўніцкай газеце", Государственном издательстве БССР, на киностудии "Беларусьфильм". Автор статей и очерков о классиках белорусской литературы, творчестве писателей Беларуси, пьес о партизанском движении, минских подпольщиках. Умер в 1996 году.

95 лет назад родилась Арабей Лидия Львовна (д.Низок Узденского р-на Минской обл.), белорусская писательница, кандидат филологических наук (1958). В 1951 году окончила БГУ. Работала в редакциях журналов "Вожык", "Полымя", газете "Чырвоная змена", издательстве "Беларусь". Автор научных работ "Тётка (Алоиза Пашкевич)" и "Федос Шинклер", романов, повестей и рассказов, посвященных проблемам современности, военным событиям, а также адресованных молодежи. Умерла в 2015 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Совмин утвердил положение о списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен
Фото из архива ЦТ по русскому языку планируют пройти около 52,7 тыс. абитуриентов
Фото из архива БГУ подготовил виртуальную выставку о знаковых личностях Беларуси
Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь
Фото из архива Один абитуриент удален с ЦТ по белорусскому языку за мобильный телефон
Фото из архива Адвокаты 26 июня бесплатно проконсультируют малоимущих граждан
Главное
Лукашенко: идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы и внутренние дела
Кадровый день у Президента: новые послы Беларуси и ротации в руководстве Минэкономики
ЦТ по русскому языку планируют пройти около 52,7 тыс. абитуриентов
Интернет-магазин VDO.BY: многообразие гаджетов
Топ-новости
Картина дня: кадровые решения Президента, ситуация с водоснабжением в Минске и старт ЦТ
Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год
Обновился список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске
Определены первые победители легкоатлетического турнира в Минске
Выставки и марафоны поздравлений - Витебск отметит День города в онлайн-формате
ФОТОФАКТ: В небе над Гродно можно было наблюдать серебристые облака
В Беларуси создается Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета
Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь
В выходные в Беларуси сохранится теплая погода
Совмин утвердил положение о списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен
РЕПОРТАЖ: Первый тест сдан, или Как проходило ЦТ по белорусскому языку
Соглашение о детях с 1 июля смогут заключить не состоявшие в браке родители
Средства от размещения евробондов на $1,25 млрд поступили в бюджет - Минфин
Белорусские ученые изучают особенности иммунитета при COVID-19
Караев: незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.