Картина дня: кадровые решения Президента, ситуация с водоснабжением в Минске и старт ЦТ

ВЧЕРА

Картина дня. 25 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства согласовал назначения в руководстве Министерства экономики. Высказываясь о текущей ситуации в стране, Александр Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне.

Во время мероприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №244, в соответствии с которым предусматривается создание в Минске ведомственного учреждения образования "Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь".

Ситуация с водой в Минске - на личном контроле Президента Александра Лукашенко.

Премьер-министр Роман Головченко лично ознакомился с ситуацией во Фрунзенском районе Минска, организацией подвоза чистой питьевой воды населению, наличием в торговых сетях и обеспеченностью ею социальных учреждений, сообщили в пресс-службе правительства.

Подвоз питьевой воды в Минске

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщил, что проблемы с качеством воды были в 2,26 тыс. домов Минска. Точные сроки, когда в дома минчан начнет поступать вода хорошего качества и без запаха, пока назвать сложно, но есть положительная динамика. Минздрав рекомендует пока не пить воду из крана, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова. В скорую Минска из-за употребления некачественный воды обратились 15 человек.

Во время брифинга

Палата представителей утвердила на заседании отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год.

Во время заседания

Субвенции из республиканского бюджета на обеспечение сбалансированности бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты пока не привлекались. Об сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Общий объем заимствований на внутреннем и внешнем рынках с начала года превысил $1,5 млрд. Денежные средства от размещения двух выпусков евробондов на общую сумму $1,25 млрд поступили в бюджет 24 июня.

S&P подтвердило кредитные рейтинги Банка развития на уровне В со стабильным прогнозом.

Фото из архива

Возможность создания собственных предприятий в ОАЭ обсудили на вебинаре по экспорту в Национальном центре маркетинга МИД.

Выборы в Беларуси должны проходить в правовом русле. И депутаты должны в свою очередь сделать для этого все необходимое, заявил на заседании Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко

Незаконные уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

РЕПОРТАЖ: Первый тест сдан, или Как проходило ЦТ по белорусскому языку

Во время централизованного тестирования в Академии управления при Президенте

Противоэпидемические меры при организации ЦТ соблюдены в полной мере. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который посетил пункт централизованного тестирования в БГПУ.

Игорь Петришенко ознакомился с материально-технической базой БГПУ

Заключить соглашение о детях с 1 июля смогут родители, которые не состояли в браке или брак между которыми уже расторгнут.

Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь.

В Беларуси выздоровели и выписаны 41 448 пациентов с COVID-19.

РЕПОРТАЖ: Легендарный "Рассвет" - громкие победы, серьезные вызовы и современная жизнь

Пройти новым туристическим маршрутом "Купальское кольцо" предлагают гостям республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в Шкловском районе 11-12 июля. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда 11 и 12 июля для доставки гостей и участников республиканского праздника "Купалье".

Более 140 выпускников Университета гражданской защиты получили лейтенантские погоны.

Распашонки-вышиванки подарят более 50 новорожденным в Минском роддоме №1.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 июня

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Пресс-центр Дома прессы организует выездную пресс-конференцию в Государственном музее истории театральной и музыкальной культуры "Музыкально-культурное наследие белорусского народа. Мир музыки в книгах издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Место проведения: пер. Музыкальный, 5. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 июня

В Республике Беларусь - День изобретателя и рационализатора.

Всемирный день рыболовства.

Международный день микро-, малых и средних предприятий.

110 лет назад родился Кучар Алесь (Айзик Евелевич) (д.Прудище Смолевичского р-на Минской обл.), белорусский драматург, критик. Работал в газетах "Літаратура і мастацтва", "Настаўніцкай газеце", Государственном издательстве БССР, на киностудии "Беларусьфильм". Автор статей и очерков о классиках белорусской литературы, творчестве писателей Беларуси, пьес о партизанском движении, минских подпольщиках. Умер в 1996 году.

95 лет назад родилась Арабей Лидия Львовна (д.Низок Узденского р-на Минской обл.), белорусская писательница, кандидат филологических наук (1958). В 1951 году окончила БГУ. Работала в редакциях журналов "Вожык", "Полымя", газете "Чырвоная змена", издательстве "Беларусь". Автор научных работ "Тётка (Алоиза Пашкевич)" и "Федос Шинклер", романов, повестей и рассказов, посвященных проблемам современности, военным событиям, а также адресованных молодежи. Умерла в 2015 году.

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