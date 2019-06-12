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Картина дня: кадровые решения Президента, сотрудничество с ЕБРР и начало ЦТ

Общество 12.06.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 11 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства потребовал на местах обеспечить достойное проведение предвыборных кампаний. Президент выступил за поддержку отстающих хозяйств силами промышленных предприятий. Сельскохозяйственным предприятиям Беларуси необходимо искать и развивать новые направления. Александр Лукашенко также поручил Администрации Президента разобраться с работой Белгидромета. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

Во время согласования назначения руководителей местных органов власти
Во время согласования назначения руководителей местных органов власти

В системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений, заявил Президент, назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения. Владимир Караник заявил, что намерен с вступлением в должность вплотную заняться устранением условий, создающих почву для коррупции при закупке лекарств и медоборудования. Как подчеркнул министр, для системы здравоохранения приоритетной остается задача обеспечить качественную, доступную медицинскую помощь для населения.

Во время назначения
Во время назначения

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность справедливого отношения к людям, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил, назначая Юрия Караева на должность главы МВД. Президент считает необходимым обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел.

Во время назначения
Во время назначения

Президент Беларуси Александр Лукашенко при согласовании Виталия Вовка на должность гендиректора МТЗ поставил перед ним задачу вывести МТЗ на рентабельную и эффективную работу. МТЗ должен зарабатывать деньги, а не просить их у государства, заявил Виталий Вовк. В числе задач, которые намерен в первую очередь решать на новом посту, он назвал рентабельность, рост объемов производства и наращивание экспорта.

Виталий Вовк
Виталий Вовк

Беларусь и ЕБРР расширяют взаимодействие в различных секторах. Соответствующие документы подписаны в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка. Объем инвестиций ЕБРР в экономику Беларуси в 2019 году может превысить 360 млн евро, заявил Сергей Румас. ЕБРР удовлетворен динамичным развитием отношений с Беларусью, заявил Юрген Ригтеринк.

Сергей Румас и Юрген Ригтеринк
Сергей Румас и Юрген Ригтеринк

В Беларуси стартовало централизованное тестирование. Государственной комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний и учебными заведениями страны созданы надлежащие условия для того, чтобы абитуриенты смогли проявить свои знания на ЦТ, заявил председатель госкомиссии, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Журналистам показали, как обеспечиваются равные условия при сдаче ЦТ.

Перед началом централизованного тестирования в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова
Перед началом централизованного тестирования в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова

БЖД подписала соглашение о развитии перевозок автокомплектующих из Европы в Россию.

В Беларуси реализуют проект по укреплению потенциала Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия. С правительством ФРГ ПРООН подписала соглашение о предоставлении средств для реализации проекта в размере $1,5 млн.

ИНТЕРВЬЮ: Директор "Белвеста" о конкуренции, роботах в легпроме и бонусах для некурящих

В Беларуси созданы прекрасные условия для развития массового спорта. По всей стране построены и успешно действуют физкультурно-спортивные объекты, людям предлагается целый набор услуг, проведена широкая кампания по пропаганде здорового образа жизни. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на открытии конференции УЕФА по массовому футболу.

Сергей Ковальчук. Фото Министерства спорта и туризма Беларуси
Сергей Ковальчук. Фото Министерства спорта и туризма Беларуси

В ГТК рассказали об упрощениях при въезде для участников и болельщиков II Европейских игр.

В аэропорту
В аэропорту

Более 1,3 тыс. человек будет задействовано в церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня.

ФОТОФАКТ: В небе над Гродно наблюдалось редкое атмосферное явление - серебристые облака

Серебристые облака
Серебристые облака

Жара в Беларуси сохранится до конца недели.

Паралимпиец Игорь Бокий установил три мировых рекорда в плавании на соревнованиях IDM Berlin в столице Германии.

Алена Дубицкая завоевала бронзовую медаль в толкании ядра на международном турнире Paavo Nurmi Games в Турку (Финляндия).

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Брифинг о новых подходах по предоставлению арендного жилья государственного жилищного фонда состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Об организации и проведении Международной научной конференции "Операция "Багратион" (к 75-летию освобождения Беларуси от нацистской оккупации)".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Навстречу II Европейским играм. Презентация мобильного приложения дополненной реальности к церемонии открытия Игр".

В пресс-центре Дома прессы в Минске в 12.30 состоится пресс-конференция на тему: "Подведение итогов XVI Международного конкурса "Искусство книги" государств - участников СНГ", состоявшегося 30-31 мая 2019 года в Баку.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 июня

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Международный день распространения информации об альбинизме.

185 лет назад родился Вереницин Константин Васильевич (д.Островляне Городокского р-на Витебской обл.). Предполагается, что именно ему принадлежит авторство известной поэмы "Тарас на Парнасе" и "Два дьявола". Особенности языка и описанные жизненные реалии в поэмах свидетельствуют о том, что авторство принадлежит одному и тому же человеку. Умер в 1904 году.

120 лет назад родился Новицкий Станислав Мамертович (быв.д.Шкиндеровка Минского р-на), белорусский цимбалист, заслуженный артист Беларуси. Один из первых белорусских музыкантов, гастролировавших за рубежом в 1927-1928-м годах. Умер в 1972 году.

75 лет назад родился Пан Ги Мун, южнокорейский дипломат, 8-й Генеральный секретарь ООН.

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