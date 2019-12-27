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Общество
27 декабря 2019, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, возвращение мобильных датчиков скорости и подготовка к Венскому балу

ВЧЕРА

Картина дня. 26 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Согласовывая назначения в ряде исполкомов, Александр Лукашенко акцентировал внимание местной вертикали власти на работе с людьми и решении вопросов в сфере экономического развития, в первую очередь в отношении убыточных предприятий. Структура управления в Беларуси сферой производства крепких алкогольных напитков может измениться, заявил Президент, согласовывая в концерн "Белгоспищепром" и на предприятие "Минск Кристалл" новых руководителей.

Во время мероприятия
Во время мероприятия

Глава государства подписал указ № 482, которым утвержден план подготовки законопроектов на 2020 год.

Перед новым руководством концерна "Белгоспищепром" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта продукции, заявил Анатолий Бубен, который согласован Президентом на должность председателя этого концерна.

Анатолий Бубен
Анатолий Бубен

Задача взрослых - сделать для детей все возможное, заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко, который присоединился к акции "Наши дети" и посетил детский дом №5 в Минске.

Во время новогоднего представления для гостей
Во время новогоднего представления для гостей

Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год.

Официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Беларусь планируется в 2020 году, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. Также он заявил, что у Казахстана есть договоренности с "Транснефтью" о поставках нефти в Беларусь.

В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации.

Доля государства размером 55% уставного фонда СООО "Белвест" оценена в сумму, превышающую в эквиваленте $10 млн, сообщил генеральный директор компании Юрий Суманеев, комментируя ход работы по созданию обувного холдинга "Белвест".

Мобильные датчики скорости на белорусские дороги вернут в ближайшее время, но изменится подход к их установке, сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. Он сообщил, что УГАИ МВД согласовало с заинтересованными госорганами введение видеофиксации проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии. ГАИ видит в растущей популярности электросамокатов и других средств персональной мобильности хороший потенциал для уменьшения автотрафика.

Дмитрий Корзюк
Дмитрий Корзюк

ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах.

Движение пассажирского транспорта Минска изменится с 28 декабря по 4 января.

Беларусбанк с 20 февраля прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO.

БРСМ и ОСВОД проведут акцию "Зимний патруль" с целью профилактики чрезвычайных ситуаций на водоемах и предупреждения выхода людей на неокрепший тонкий лед в зимний период.

Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске.

Во время представления, подготовленного школьниками
Во время представления, подготовленного школьниками

Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области.

Деньги от продажи билетов на Рождественский турнир по хоккею пойдут Мозырскому детскому дому.

Четыре белорусских хоккеиста сыграют в Матче звезд КХЛ.

Лучших юных футболистов Беларуси 2019 года и их наставников чествовали на церемонии "Звездный мячик" в Минске.

Фото АБФФ
Фото АБФФ

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Минский тракторный завод приглашает на призаводскую площадь отпраздновать Рождество и Новый год.

В Витебске губернаторская елка соберет 950 детей со всех городов и районов области.

Мероприятие с музыкальной программой "Рождественский концерт" состоится в большой гостиной музея "Лошицкая усадьба" - филиале Музея истории города Минска.

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Знаменательные даты 28 декабря

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Международный день кино.

120 лет назад родился Малинин Михаил Сергеевич, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), генерал армии (1953). Окончил Военную академию им.Фрунзе. Участник советско-финляндской войны (1939-1940). В Великую Отечественную войну начальник штаба 16-й армии Западного фронта, начальник штабов Брянского, Донского, Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в подготовке и проведении операций по разгрому немецко-фашистских войск под Москвой, Сталинградом и Курском, в Белорусской операции 1944 года, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях 1945 года. С 1945 года начальник штаба и заместитель главнокомандующего Группой советских войск в Германии, начальник Главного штаба и заместитель командующего Сухопутными войсками. С 1952 года первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР. Умер в 1960 году. Именем Малинина названа улица в Минске.

100 лет назад родился Игнатенко Илларион Мефодьевич, историк, академик Национальной академии наук Беларуси (1974). Автор около 200 научных работ. Основные труды посвящены истории Февральской и Октябрьской социалистической революций. Показал развитие и ход революций в Беларуси и на Западном фронте, характерные особенности гражданской войны и иностранной интервенции в Беларуси. Умер в 2002 году.

85 лет назад родился Григорьев Евгений Александрович, российский кинодраматург, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор сценариев фильмов "Горячий снег", "Романс о влюбленных", "Наш дом" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002, посмертно). Умер в 2000 году.

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