Картина дня: кадровые решения Президента, вручение госнаград и калийный контракт с Индией

ВЧЕРА

Картина дня. 5 апреля

Глава государства Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Игорь Луцкий, который до настоящего времени занимал пост министра информации, назначен заместителем главы Администрации Президента. Глава государства назначил Владимира Перцова министром информации Беларуси. Александр Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в Министерстве информации и Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Назначены новые помощники Президента - инспекторы по Минской и Гомельской областям.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния. Об этом он заявил, принимая решения по назначению нового министра информации и заместителя главы Администрации Президента. Важна выработка стратегических направлений в условиях нынешней информационной войны, сказал Игорь Луцкий. Работа Министерства информации и всех подведомственных структур будет приведена в соответствие с требованиями времени, сообщил Владимир Перцов.

Владимир Перцов

Важно знать и своевременно решать проблемы людей. Такую точку зрения выразил журналистам Александр Бутарев, который назначен на должность помощника Президента - инспектора по Минской области.

Александр Бутарев

Вопросы кадровой политики и экономики наряду с обращениями граждан станут приоритетными в работе Николая Рогащука, который назначен помощником Президента - инспектором по Гомельской области. Об этом он сообщил журналистам.

Николай Рогащук

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды почти 40 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко награждает начальника бюро отдела главного конструктора ЗАО "Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с опытным производством" Александра Жоврида

Белорусская калийная компания подписала контракт на поставки удобрений в Индию по $280 за тонну.

Соглашение о поставке белорусских нефтепродуктов через российские порты позволило сформировать новый международный транспортный коридор, через который уже сейчас поставлено более 220 тыс. т грузов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

От промкооперации до сотрудничества в IT - Беларусь и Таджикистан провели заседание межправкомиссии.

Фото посольства Беларуси в Таджикистане

КОММЕНТАРИЙ: Новая многовекторность как фактор устойчивости малых и средних государств в постпандемийном мире

Министерство обороны напоминает о запрете на нахождение граждан, не имеющих отношения к мероприятиям оперативной и боевой подготовки войск, в границах полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных Сил.

Минздрав уточнил перечень спиртосодержащих лекарств, которые нельзя продавать с 21.00 до 8.00.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 986 пациентов с COVID-19, выписаны 723.

Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Инклюзивно и уникально - как в Гомеле расширяют горизонты для людей с неограниченными возможностями

Фото Центра инклюзивной культуры

"Белавиа" возобновит рейсы в Казань с 13 апреля.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля.

Михаил Мархель покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. Михаил Мархель взял на себя ответственность за поражение белорусских футболистов в Бельгии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Весенняя активность опасных насекомых. Профилактика и лечение клещевых инфекций у людей и домашних животных. Как защитить себя и своих питомцев?". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Мероприятия по профилактике и борьбе с насилием в семье. О проведении республиканской профилактической акции "Дом без насилия!". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 апреля

Всемирный день здоровья.

145 лет назад родился Свенцицкий Илларион Семенович (Украина), украинский филолог-славист, искусствовед, доктор славянской филологии (1902), доктор филологических наук (1941), профессор (1939). В 1905-1952 годах организатор и директор Львовского национального музея (Музей украинского искусства). Для белорусского отдела собрал множество материалов: 23 слуцких пояса, 12 книг "Библии" Ф.Скорины, белорусские старопечатные издания, иконы и др. Автор книг "Возрождение белорусской письменности", "Расцвет культурно-национальной жизни Восточной Белоруссии". Умер в 1956 году.

95 лет назад родился Когадеев Алексей Петрович (Донецкая обл., Украина), белорусский хоровой дирижер, педагог, народный артист Беларуси (1971). В 1956 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1960-1993 годах главный хормейстер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Одновременно с 1958 года преподавал в Белорусской академии музыки. Среди постановок: "Отелло" Дж.Верди, "Хованщина" и "Борис Годунов" М.Мусоргского, "Иван Сусанин" М.Глинки и др. Умер в 1997 году.

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