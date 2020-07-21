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21 июля 2020, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, вступительная кампания в ссузы и спорт в жизни ребенка

ВЧЕРА

Картина дня. 20 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил послов в Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан. Президент согласовал назначение Павла Ткача первым заместителем министра связи и информатизации. Дмитрий Реуцкий назначен заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых руководителей в правление Национального банка. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами, заявил глава государства на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений. Банкам надлежит стать локомотивом инноваций, особенно в части цифровизации. Банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности, отметил Президент. Банковская система должна служить белорусскому народу. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Александр Лукашенко отметил высокие позиции страны в рейтинге по борьбе с отмыванием денег.

Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений
Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений

Сегодняшний кадровый день в истории дипломатической службы Беларуси министр иностранных дел Владимир Макей назвал очень важным. Министр отметил, что те страны, куда назначены послы, играют важную роль и в регионе, и в мире в целом. И наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно.

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

Беларусь и США имеют много областей для сотрудничества, в которых их интересы совпадают. Об этом заявил Олег Кравченко, который назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в США.

Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси, сообщила советник пресс-службы Исполкома Содружества Мария Гуцало.

Фото из архива
Фото из архива

Парламентарии Беларуси и ОАЭ сделают упор на поиск новых путей активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

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В Беларуси в I полугодии введено в эксплуатацию 1,774 млн кв.м жилья. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото из архива
Фото из архива

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Фото из архива
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ИНТЕРВЬЮ: Сергей Роговский: Я за то, чтобы в жизни каждого ребенка был спорт

Сергей Роговский. Фото из архива
Сергей Роговский. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 июля

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В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Экскурсионными дорогами Беларуси. Издательские проекты в помощь туристу". Участие принимают: Ванина Ольга Владимировна - директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки"; Садовская Анжела Александровна - ведущий специалист издательства "Беларусь"; представители Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП "Дом прессы".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 июля

125 лет назад родился Сухой Павел Осипович (г.Глубокое Витебской обл.), авиаконструктор, доктор технических наук (1940), дважды Герой Социалистического Труда (1957, 1965), лауреат Ленинской (1968) и Государственной премий СССР (1943, 1975). В 1925 году окончил Московское высшее техническое училище. Один из создателей реактивной и сверхзвуковой авиации. Создал боевой многоцелевой самолет Су-2, бронированный штурмовик Су-6. Сконструировал свыше 50 моделей самолетов, более 20 из них выпускались серийно. На самолетах его конструкции установлены рекорды мира по протяженности, скорости и высоте полета. Его именем назван Гомельский государственный технический университет, в Гомеле, Глубоком и Лунинце установлены памятники. Умер в 1975 году.

110 лет назад родился Акуленок Петр Сергеевич (д.Б.Михиничи Толочинского р-на Витебской обл.), белорусский танцор, балетмейстер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1960). В 1932 году окончил курсы культпросветработников в Могилеве. С 1937 года солист Ансамбля песни и танца Белорусской филармонии, в ансамблях песни и танца Одесского и Прибалтийского военных округов. В 1953-1973 годах главный балетмейстер Государственного народного хора Беларуси. Среди постановок: "На привале", "Ленок", "Колхозная полька", "Лявониха", "Метелица", "Белорусская молодежная" и др. Умер в 1996 году.

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