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17 марта 2020, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, закрытие границы с РФ и рекомендации туристам

ВЧЕРА

Картина дня. 16 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко. Говоря о причинах замены руководителя министерства, глава государства пояснил, что для этой должности понадобился более опытный управленец. Президент также согласовал назначение новых заместителей министров здравоохранения и культуры, дал согласие на назначение генерального директора предприятия "Белмедтехника". Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Минского и Брестского облисполкомов, а также согласовал назначение руководителей местной вертикали власти. Технологическая и трудовая дисциплина - важнейшие элементы в любой экономике, отметил глава государства. Президент также призвал без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Беларусь намерена расширять совместные сборочные производства с Молдовой. Об этом сообщил Анатолий Калинин, который назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове.

Анатолий Калинин
Анатолий Калинин

Все области Беларуси готовы к проведению посевных работ. Об этом сообщил Иван Крупко, который назначен на должность министра сельского хозяйства и продовольствия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым. В центре внимания была ситуация с закрытием Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса. Александр Лукашенко заметил, что она не то чтобы вызывает очень сильное беспокойство, но требует внимания.

Во время встречи
Во время встречи

Посольство Беларуси в РФ в связи с коронавирусом организовало круглосуточный телефон для экстренных случаев. Прибывшие в Москву белорусы должны самоизолироваться на 14 дней. Ограничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиков.

Формат работы по поставкам в Беларусь американской нефти прорабатывается. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Беларусь делает все, чтобы на фоне колебания мировых цен на нефть выгодно ее купить.

КОММЕНТАРИЙ: От заготовки до поставки - какой будет электронная система учета древесины

Банк развития предоставит кредит на строительство медкомплекса в Бресте и реконструкцию больницы в Гродно.

В Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото из архива
Фото из архива

По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Беларуси, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований.

Министерство спорта и туризма рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков.

В вузах Беларуси вносятся изменения в учебный процесс, сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. В частности, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами. Во всех учреждениях образования Беларуси усилены санитарно-профилактические меры.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство спорта и туризма пояснило механизмы отказа от туристических поездок из-за коронавируса. Турист может в любой момент расторгнуть договор и отказаться от поездки, если у него возникли опасения.

"Белавиа" приостанавливает рейсы в Кишинев, Ригу, Баку и Бейрут.

Литва и Украина разъяснили порядок пересечения границы на время карантина.

Для белорусов, застрявших в Польше, организуют автобусы на родину.

Закрывать границы внутри Шенгена из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества. Такое мнение высказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

К 75-летию Великой Победы. Хатынь - символ трагедии. Архивные фото БЕЛТА.

Колокола Хатыни, 2005 год
Колокола Хатыни, 2005 год

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Анонсы на 17 марта

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Брифинг председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Светланы Любецкой о подготовке законопроектов пройдет в пресс-центре БЕЛТА.

В Национальном пресс-центре Беларуси пройдет пресс-конференция "Вопросы благоустройства дворовых территорий и расширения системы зеленых насаждений в г.Минске". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Совместные усилия государственных и негосударственных организаций, направленные на борьбу с туберкулезом в Республике Беларусь". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к проведению первого международного форума Minsk Smart City Forum - 2020 "Перспективы внедрения концепции умного города в Республике Беларусь". Начало в 14.00

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Знаменательные даты 18 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День внутренних войск.

170 лет назад родился Бершадский Сергей Александрович (Украина), историк, юрист, магистр государственного права (1883). Окончил Новороссийский университет. Преподавал в Петербургском университете, Военно-юридической академии и императорском Александровском лицее. Изучал по первоисточникам (преимущественно акты Метрики ВКЛ) историю так называемых "литовских евреев (евреи Литвы и Беларуси): их происхождение в ВКЛ, место и роль в государстве, правовой, социально-экономический и политический статус, предысторию возникновения так называемого "еврейского вопроса" в Российской империи. Умер в 1896 году.

40 лет назад родился Ягудин Алексей Константинович (1980), заслуженный мастер спорта по фигурному катанию на коньках (одиночное катание), олимпийский чемпион (2002), многократный чемпион мира и Европы.

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