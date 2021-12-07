Картина дня: кадровый день у Президента, рост промпроизводства и "Елка желаний"

ВЧЕРА

Картина дня. 6 декабря

Александр Лукашенко в январе планирует обратиться с посланием к народу и парламенту. Об этом глава государства заявил, согласовывая назначение руководителей местных органов власти. Президент дал согласие на назначение руководителей республиканских органов государственного управления, а также согласовал назначение новых руководителей исполкомов в различных регионах страны. Глава государства принял кадровые решения по назначению белорусских дипломатов послами по совместительству в четырех странах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения.

На заседании Экономического совета СНГ одобрены "Нормативы качества жизни".

Наибольший рост промпроизводства среди стран ЕАЭС в январе-октябре наблюдался в Беларуси.

Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" за 10 месяцев увеличил экспорт в Китай в 2,5 раза.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Владимир Кухарев оценили объемы сформированных стабилизационных фондов продовольственных товаров на межсезонный период 2021/2022 года и условия хранения и реализации овощей, картофеля и яблок.

Национальное агентство по обеспечению качества образования создадут в Беларуси.

"Белтехосмотр" в ноябре выдал более 84,5 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении.

ГАИ призывает водителей и пешеходов к осторожности на заснеженной дороге.

В Минске елочные базары откроются 22 декабря.

Белорусский Красный Крест запустил благотворительную кампанию "Елка желаний".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1312 пациентов с COVID-19, выписаны 1126.

НОК утвердил состав сборной по хоккею на ЕЮОФ-2022.

"Золотая шайба" и "Снежный снайпер": в столице начали подготовку к спортивным праздникам.

До -20°С мороза ожидается в Беларуси в середине недели.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 декабря

В Палате представителей состоится круглый стол: "Историческая память: геноцид белорусского народа". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Особенности работы спасателей в зимний период". Начало в 11.00.

В Национальной библиотеке Беларуси накануне 130-летия со дня рождения Максима Богдановича состоится открытие выставки "Библиотека Максима", которая является совместным проектом НББ с Литературным музеем Максима Богдановича. НББ впервые презентует юбилейный выставочный проект, который представляет музейную реконструкцию библиотеки "белорусики" (всех материалов, касающихся нашей страны) классика отечественной литературы. Кроме того, будет представлена книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная поэту.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 декабря

160 лет назад родился Дюрант Уильям Крапо, американский предприниматель, организатор автомобильной промышленности, основатель корпорации "Дженерал Моторс". Умер в 1947 году.

110 лет назад родился Василевский Иосиф Иосифович, русский поэт, переводчик белорусской литературы. В 1932 году окончил театрально-драматические курсы в Минске. Работал актером в БГТ-2 (Витебск) и театрах России. С 1967 года жил в Минске. Автор пейзажной и любовной лирики. Перевел на русский язык произведения многих белорусских поэтов, в том числе Я.Купалы, Я.Коласа, М.Танка, А.Кулешова. Умер в 1994 году.

95 лет назад родилась Осипенко Раиса Васильевна, белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси (1954). В 1951 году окончила Белорусскую консерваторию. В 1951-1982 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Алеся ("Девушка из Полесья" Е.Тикоцкого), Мальвина ("Колючая роза" Ю.Семеняко), Ольга ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др.

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