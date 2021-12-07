Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 7 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:12 Гомельский молодежный театр готовит сказку про веселого эльфа и злую колдунью Культура
07:05 Могилевчан приглашают поучаствовать в акции "#ЗарядкадляДедаМороза" Регионы
07:00 Картина дня: кадровый день у Президента, рост промпроизводства и "Елка желаний" Общество
00:45 В ЮАР число заболевших COVID-19 за сутки сократилось почти вдвое В мире
06.12.21
06.12.21 23:59 В Египте нашли две древних мумии с золотыми языками В мире
06.12.21 23:33 Во Франции усиливают масочный режим для борьбы с COVID-19 В мире
06.12.21 22:59 Цена нефти марки Brent на бирже ICE растет более чем на 5% В мире
06.12.21 22:29 В ВОЗ заявили, что более 100 стран еще не достигли 40%-ного охвата прививками от ковида В мире
06.12.21 22:00 Беженец из ТЛЦ: я просто хотел найти работу, на родине ее нет Общество
06.12.21 21:39 Медаль лауреату Нобелевской премии по литературе вручили в Лондоне В мире
06.12.21 21:17 На "Гродно Азоте" произошла внеплановая остановка отделения цеха Регионы
06.12.21 21:06 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ Спорт
06.12.21 21:00 Участники мастер-классов в Полоцке смогут украсить елку в уникальном интерьере музея-библиотеки Регионы
06.12.21 20:25 Шпаковский не исключает очередных провокаций Украины на границе Общество
06.12.21 20:12 В Тегеране загорелся газопровод В мире
06.12.21 20:04 "Цвет запаха": арт-проект художницы и парфюмера представят в Минске 9 декабря Культура
06.12.21 19:39 ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу беженцев обратно в Беларусь Общество
06.12.21 19:23 Червяков: цифровая трансформация производства в бизнесе может быть масштабирована в интересах экономики Экономика
06.12.21 19:09 Касперович: выпускники детского технопарка получают хорошие профориентационные компетенции Общество
06.12.21 19:01 В "Зубренке" стартовали последние учебные смены 2021 года Общество
06.12.21 18:45 Белорусская теннисистка Ирина Шиманович не вышла в основную сетку турнира в Анже Спорт
06.12.21 18:39 Касперович: ежегодно на всех уровнях образования открывается по 3-5 новых специальностей Общество
06.12.21 18:39 В БНТУ рассказали о главных направлениях подготовки специалистов Общество
06.12.21 18:28 В Гродно возбудили уголовное дело за распространение личной информации прокурора Происшествия
06.12.21 18:22 Международный конкурс эссе на английском языке Erudite впервые пройдет в БГУ Общество
06.12.21 18:11 Проект положения о спортивных столицах Содружества согласован на экспертном уровне Общество
06.12.21 18:10 Военный комитет ОДКБ рассмотрит угрозы безопасности, развитие авиации и ПВО Общество
06.12.21 18:05 ФОТОФАКТ: Очередь на пункте пропуска "Козловичи" Регионы
06.12.21 18:00 Жительницу Добруша спасла от потери Br8 тыс. профилактическая листовка Происшествия
06.12.21 17:56 Беженец из ТЛЦ: респект Беларуси за помощь нам Общество
Все новости
Все новости
Общество
07 декабря 2021, 07:00

Картина дня: кадровый день у Президента, рост промпроизводства и "Елка желаний"

ВЧЕРА

Картина дня. 6 декабря

Александр Лукашенко в январе планирует обратиться с посланием к народу и парламенту. Об этом глава государства заявил, согласовывая назначение руководителей местных органов власти. Президент дал согласие на назначение руководителей республиканских органов государственного управления, а также согласовал назначение новых руководителей исполкомов в различных регионах страны. Глава государства принял кадровые решения по назначению белорусских дипломатов послами по совместительству в четырех странах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения.

На заседании Экономического совета СНГ одобрены "Нормативы качества жизни".

Наибольший рост промпроизводства среди стран ЕАЭС в январе-октябре наблюдался в Беларуси.

Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" за 10 месяцев увеличил экспорт в Китай в 2,5 раза.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Владимир Кухарев оценили объемы сформированных стабилизационных фондов продовольственных товаров на межсезонный период 2021/2022 года и условия хранения и реализации овощей, картофеля и яблок.

Национальное агентство по обеспечению качества образования создадут в Беларуси.

"Белтехосмотр" в ноябре выдал более 84,5 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении.

ГАИ призывает водителей и пешеходов к осторожности на заснеженной дороге.

В Минске елочные базары откроются 22 декабря.

Белорусский Красный Крест запустил благотворительную кампанию "Елка желаний".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1312 пациентов с COVID-19, выписаны 1126.

НОК утвердил состав сборной по хоккею на ЕЮОФ-2022.

"Золотая шайба" и "Снежный снайпер": в столице начали подготовку к спортивным праздникам.

До -20°С мороза ожидается в Беларуси в середине недели.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 декабря

В Палате представителей состоится круглый стол: "Историческая память: геноцид белорусского народа". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Особенности работы спасателей в зимний период". Начало в 11.00.

В Национальной библиотеке Беларуси накануне 130-летия со дня рождения Максима Богдановича состоится открытие выставки "Библиотека Максима", которая является совместным проектом НББ с Литературным музеем Максима Богдановича. НББ впервые презентует юбилейный выставочный проект, который представляет музейную реконструкцию библиотеки "белорусики" (всех материалов, касающихся нашей страны) классика отечественной литературы. Кроме того, будет представлена книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная поэту.

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 декабря

160 лет назад родился Дюрант Уильям Крапо, американский предприниматель, организатор автомобильной промышленности, основатель корпорации "Дженерал Моторс". Умер в 1947 году.

110 лет назад родился Василевский Иосиф Иосифович, русский поэт, переводчик белорусской литературы. В 1932 году окончил театрально-драматические курсы в Минске. Работал актером в БГТ-2 (Витебск) и театрах России. С 1967 года жил в Минске. Автор пейзажной и любовной лирики. Перевел на русский язык произведения многих белорусских поэтов, в том числе Я.Купалы, Я.Коласа, М.Танка, А.Кулешова. Умер в 1994 году.

95 лет назад родилась Осипенко Раиса Васильевна, белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси (1954). В 1951 году окончила Белорусскую консерваторию. В 1951-1982 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Алеся ("Девушка из Полесья" Е.Тикоцкого), Мальвина ("Колючая роза" Ю.Семеняко), Ольга ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Беженец из ТЛЦ: я просто хотел найти работу, на родине ее нет
Фото из архива Шпаковский не исключает очередных провокаций Украины на границе
ЕСПЧ запретил высылать уже попавших в Польшу беженцев обратно в Беларусь
Фото из архива Касперович: выпускники детского технопарка получают хорошие профориентационные компетенции
В "Зубренке". Фото из архива В "Зубренке" стартовали последние учебные смены 2021 года
Фото из архива Касперович: ежегодно на всех уровнях образования открывается по 3-5 новых специальностей
Главное
"Нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем". Лукашенко о главных принципах подбора кадров
Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту
Беларусь объявила о конкретных мерах в ответ на санкции Запада
Куда ВЫГОДНО и БЕЗОПАСНО вложить деньги?
Топ-новости
Картина дня: кадровый день у Президента, рост промпроизводства и "Елка желаний"
Новые замминистры в Минздраве, Минлесхозе, Минтруда и Минюсте. Лукашенко согласовал назначения
Белорусские дипломаты назначены послами по совместительству в четырех странах
Лукашенко о санкциях: причин, чтобы сложить руки на груди и умирать, сегодня нет
"Общество сильно изменилось". Лукашенко рассказал о проведенном в Беларуси социсследовании
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента Лиозненского района
Червяков: цифровая трансформация производства в бизнесе может быть масштабирована в интересах экономики
Беженец из ТЛЦ: я просто хотел найти работу, на родине ее нет
Белагропромбанк развивает сотрудничество с банками КНР
Гурский: санкционная политика Запада создает дополнительные стимулы для развития отношений с Китаем
Военный комитет ОДКБ рассмотрит угрозы безопасности, развитие авиации и ПВО
Более 2,9 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Национальное агентство по обеспечению качества образования создадут в Беларуси
Шпаковский о причинах миграционного кризиса: интервенции Запада и его нежелание решать проблему с Беларусью
Беженка в ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, в такую погоду в лесу мы бы умерли
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.