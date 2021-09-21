Картина дня: кадровый день у Президента, трагедия в Перми и четвертая волна COVID-19 в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 20 сентября

Беларусь всегда будет привержена дружественным отношениям с Молдовой. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с 30-летием со дня образования таможенных органов.

Лукашенко об изменениях в Конституцию: никто "под себя" ничего делать не собирается.

Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы.

Отношения Молдовы и Беларуси развиваются на позитивной ноте. Важность этого отметил по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в нашей стране Виктор Сорочан, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.

Республика Корея - важный для Беларуси партнер. Об этом сказал Андрей Чернецкий, назначенный сегодня Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Республике Корея.

Дружба лидеров Беларуси и Таджикистана является хорошей основой для всестороннего сотрудничества между странами. Такую точку зрения Виктор Денисенко, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Таджикистане.

Петришенко обсудил с министром ЕЭК совместный ответ стран ЕАЭС на санкции.

Беларусь развивает сотрудничество с международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности на принципах открытости и транспарентности. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время церемонии открытия белорусской экспозиции на полях 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Белорусские военнослужащие принимают участие в совместном антитеррористическом командно-штабном учении вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021", которое проходит на полигоне Донгузский Оренбургской области 20-24 сентября.

Рачков: выборы в Госдуму России соответствовали демократическим принципам.

Три экипажа авиации МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции.

Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь.

Фото из архива

Пиневич: койки под COVID-19 открываются превентивно, пунктов вакцинации в Беларуси более чем достаточно.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 1295.

Белоруски завоевали бронзу на юношеском Кубке Европы по баскетболу 3х3.

ФОТОФАКТ: Турнир по баскетболу 3х3 среди студенческих команд проходит в Минске.

Соболенко осталась второй, Азаренко опустилась на 35-е место в рейтинге WTA.

Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе.

На территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) вооруженный молодой человек открыл огонь, после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 сентября

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Социологическое обеспечение информационно-культурной сферы: направления и перспективы". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню машиностроителя. Начало в 12.30.

Неделя здоровья "Молодежь. Здоровье. Образ жизни" стартует в Гомельской области. В рамках недели здоровья по 24 сентября пройдут круглые столы, конференции, семинары, в том числе в онлайн-формате.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 сентября

Всемирный день без автомобиля. Проводится в более чем 1100 городах мира по инициативе Франции, где впервые этот день прошел в 1998 году

Всемирный день защиты слонов - самых крупных животных из современных млекопитающих. Установлен в 1996 году по инициативе международных экологических организаций.

Национальный праздник Республики Мали - День Независимости (1960). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 3 ноября 1993 года.

120 лет назад родился Хаггинс Чарльз Брентон, американский хирург-уролог, один из зачинателей гормонотерапии, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за выдающиеся открытия, касающиеся гормонального лечения рака предстательной железы. Умер в 1997 году.

45 лет назад родился Роналдо Луис Назарио де Лима, бразильский футболист, трижды признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА (1996, 1997, 2002).

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