Картина дня: как будут вакцинировать белорусов, предотвращенный теракт и конкурс "Команда будущего"

ВЧЕРА

Картина дня. 26 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что получение собственной, отечественной вакцины от COVID-19 является делом чести руководства Минздрава и Национальной академии наук. При этом такая вакцина должна быть самой лучшей. Об этом глава государства заявил на встрече с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем. Первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Министр также заявил, что намерен привиться первой вакциной, которая сойдет с белорусского конвейера. Интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней, сообщил Дмитрий Пиневич.

Александр Лукашенко и Дмитрий Пиневич

Как будут вакцинировать белорусов и когда появится своя вакцина? Подробности встречи Лукашенко и Пиневича

Дмитрий Пиневич

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте.

МВД: в Минске и Печах предотвращены теракты - след ведет в BYPOL.

Фото МВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Дмитрием Мезенцевым, который завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла России в Беларуси в связи с недавним назначением Государственным секретарем Союзного государства. В современных условиях и при том уровне внешнего давления, которое испытывают Беларусь и России, они должны более тесно сотрудничать, объединив усилия, заявил Дмитрий Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев

В МИД Беларуси поддерживают устремления американского народа к лучшему будущему. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Беларуси в связи с заявлением посольства США от 25 марта 2021 года.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Спикер отметила, что у стран есть еще очень серьезный потенциал в торгово-экономическом и политическом сотрудничестве, гуманитарной сфере.

Во время встречи

В Минске в рамках первого Белорусского молодежного парламентского форума стартовал национальный конкурс "Команда будущего". Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с участниками проекта в направлении "Политика", узнала об их инициативах и ответила на вопросы.

Наталья Кочанова вручает награду Андрею Будейко, занявший третье место в конкурсе "Команда Будущего", специализация "Политика"

Установочное заседание Конституционной комиссии пройдет 31 марта, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

В Костюковичах презентовали инвестплатформу для регионов, пострадавших от ЧАЭС.

ИНТЕРВЬЮ: Как Беларусь планирует развивать высокотехнологичный сектор

В ОАО "Гронитекс" дали старт организации производства инновационных пряж и котонина с новыми свойствами на основе современных видов натуральных и химических волокон и нитей.

ИНТЕРВЬЮ: Лучшие товары - председатель Госстандарта о конкурсном движении и содействии предприятиям из глубинки

Отраслевой профсоюз здравоохранения готов и далее поддерживать достойные инициативы студенческих первичек и оказывать всестороннюю помощь будущим медикам - членам профсоюза. Об этом заявил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, выступая на отчетной конференции первичной профсоюзной организации студентов Белорусского государственного медицинского университета.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1425 пациентов с COVID-19, выписаны 1444.

Фото из архива

Национальный аэропорт Минск с 28 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов.

Студенты БГУ победили на международной экологической олимпиаде вузов стран СНГ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27-28 марта

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Весенние дни открытых дверей стартуют 27 марта в БГУ. Пройдут мероприятия в очно-дистанционном формате. Для абитуриентов организуют встречи, прямые трансляции, телефонные горячие линии, стримы и общение в официальных аккаунтах социальных сетей.

В Футбольном манеже Минска 27 марта пройдет четвертый белорусский народный чемпионат по парению в бане.

Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" пройдет по 25 апреля в Ботаническом саду Минска.

В Софийском соборе в Полоцке пройдет по 5 мая XXХIII Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

28 марта

В Республике Беларусь - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

120 лет назад родился Былинский Всеволод Владимирович (д. Замосточье Минского р-на), белорусский актер. Участник Первого товарищества белорусской драмы и комедии. В1920-1961 годах работал в Белорусском театре им. Я.Купалы. Исполнял характерные эпизодические роли. Среди них: Белобородов ("Капитанская дочка" А.Пушкина), Балетмейстер ("Соловей" З.Бядули) и др. Умер в 1977 году.

80 лет назад родился Гумен Феликс Федорович (Россия), белорусский художник. В 1962 году окончил художественно-графический факультет Витебского педагогического института, преподавал в нем. Один из основателей Витебской школы акварели. Автор пейзажей "Софийский собор в Полоцке", "Витебский дворик", "Логойщина", натюрмортов, портретов и др.

29 марта

85 лет назад родился Говорухин Станислав Сергеевич, российский актер, кинорежиссер, публицист, сценарист, народный артист Российской Федерации (2006). С 1966 года работал режиссером на Одесской студии художественных фильмов, с 1987 года режиссер киноконцерта "Мосфильм". Среди фильмов "Вертикаль", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Место встречи изменить нельзя", "Асса" и др. Автор книги "Великая криминальная революция", выступает в печати с публицистическими статьями. Умер в 2018 году.

70 лет назад родился Фатюшин Александр Константинович, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1984). Снимался в фильмах "Служебный роман", "Москва слезам не верит", "Россия молодая", "Жизнь Клима Самгина" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1984). Умер в 2003 году.

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