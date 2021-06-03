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07:09 Традиционный мемориал Кирилла Орловского по велоспорту на шоссе пройдет 4-6 июня Регионы
07:00 Картина дня: как будут выглядеть биометрические документы, пленум БРСМ и запись на вакцинацию Общество
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03 июня 2021, 07:00

Картина дня: как будут выглядеть биометрические документы, пленум БРСМ и запись на вакцинацию

ВЧЕРА

Картина дня. 2 июня

Правительство определило, как будут выглядеть биометрические документы.

Фото из архива
Фото из архива

Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2.

Фото из архива
Фото из архива

Генпрокуратура направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь получила второй транш российского кредита в размере $500 млн, сообщили в Министерстве финансов.

Углубление взаимной интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не прекращалось даже в сложное время мировой эпидемии коронавируса, а рост экономики союза и вовсе может в ближайшем будущем превысить уровни, которые были до пандемии. Об этом рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Азербайджан договорились о расширении номенклатуры поставляемых сельхозтоваров.

Египетский бизнес видит значительный потенциал в развитии биржевой торговли с Беларусью.

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину.

Фото из архива
Фото из архива

Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью.

"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

"Уральские авиалинии" начали летать из Екатеринбурга в Минск.

Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Об этом сообщила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

Фото из архива
Фото из архива

Молодежь должна быть в авангарде общества, заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Он принял участие в IX Пленуме Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

Острой необходимости в коренном реформировании Белорусского республиканского союза молодежи нет, заявил журналистам второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров на полях IX Пленума Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Белорусский республиканский союз молодежи инициировал проведение внеочередного 44-го съезда организации, заявил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк

В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 915 пациентов с COVID-19, выписаны 1250.

РЕПОРТАЖ: Сбросили маски, а не рано ли?

Худык: озеленение, порядок и чистота - бренд Беларуси.

БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск на время "Славянского базара".

В Беларуси стартовала акция спасателей и молодежи "Летний патруль".

Стоянку полесских партизан реконструировали в Ивановском районе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 июня

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Члены Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России проведут пленарное заседание в формате видеоконференции.

Международная математическая конференция "Седьмые Богдановские чтения по обыкновенным дифференциальным уравнениям" пройдет по 4 июня в очно-дистанционном формате в БГУ. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения ученого-математика Юрия Богданова. Участниками форума станут более 100 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России, Грузии, Сербии, Польши, Великобритании, Шри-Ланки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 июня

Международный день невинных детей - жертв агрессии.

75 лет назад родился Шевелевич Виктор Васильевич (г.Самарканд, Узбекистан), белорусский режиссер кино и телевидения, сценарист. Постановщик документальных и художественных фильмов, фильмов-спектаклей и фильмов-балетов. Обладатель специальных призов Международных кинофестивалей (1974, 1979). Лауреат премии Международного кинофестиваля "Золотой Витязь" (Москва, 1997). Умер в 2004 году.

75 лет назад родилась Бржозовская Людмила Генриховна (г.Минск), белорусская артистка балета, педагог, народная артистка Беларуси (1975). В 1966-1989 годах ведущая танцовщица, с 1997 года педагог-репетитор Национального академического Большого театра балета Беларуси. В 1989-1997 годах преподавала в хореографических государственных училище и гимназии, одновременно в Белорусской академии музыки. Среди партий в балетах: Ева ("Сотворение мира" А.Петрова), Мария ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Джульетта ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева) и др. Снялась в кинофильмах "Проданный смех", "Миф", телевариантах балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Камерная сюита" и др.

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