Картина дня: как изменится работа "Великого камня", рост ЗВР и новый тренер сборной по хоккею

ВЧЕРА

Картина дня. 7 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о перспективах развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Глава государства отметил, что экосистема "Великого камня" привлекательна особыми финансовыми условиями, развитой инфраструктурой, логистикой и географическим местоположением. Об этом говорит стабильный и поступательный рост количества резидентов (на 10-15% в год) и создаваемых производств.

Стартапы смогут воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом рассказал журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" создадут особые условия для "якорных" инвесторов.

Новые условия для инвесторов и стартапов. Как изменится работа индустриального парка "Великий камень".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Документ, который ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси учрежден государственный праздник - День народного единства. Соответствующий указ №206 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Люди, события и традиции - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства.

Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт прокомментировала недавние заявления Президента Польши про собственные "дипломатические усилия" для освобождения трех представителей незарегистрированного Союза поляков.

Золотовалютные резервы Беларуси за май выросли на 6,7% до $7,8 млрд.

Экспорт организаций "Беллегпрома" в январе-апреле вырос на 15% до $142,3 млн.

МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары.

Потенциал большой: в Беларуси принят ряд ключевых программ по энергосбережению и энергоэффективности.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: В Минске открылся Военно-медицинский институт

Сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации будет готовить Крэйг Вудкрофт.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня из-за гроз.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 июня

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Визуальная история страны. Монументальное искусство Беларуси. Презентация фестиваля "Монумент". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Летний отдых у водоемов в Беларуси и городе Минске. Вопросы безопасного поведения на воде, санитарное состояние популярных мест купания". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 июня

Международный день аккредитации.

140 лет назад родился Луцкевич Иван Иванович (Литва), белорусский политический деятель, археолог, этнограф, публицист. Один из идейных руководителей белорусского культурно-просветительского и общественно-политического движения начала ХХ в. В 1903-1919 годах участвовал в создании газет "Наша доля", "Наша нiва", издательства "Наша хата", Белорусского издательского общества, Белорусского народного комитета, первых белорусских школ, Виленской белорусской гимназии, Белорусского научного общества. Собиратель и исследователь белорусских древностей. Его личная коллекция стала основой Белорусского музея в Вильно. Разрабатывал вопросы государственного самоуправления Беларуси. Был сторонником равноправных отношений Беларуси с Россией, Польшей, Украиной, Литвой. Автор научно-публицистических работ по истории, искусству, книжной культуре Беларуси. Оказал существенное влияние на творческую судьбу Я.Купалы, Я.Коласа, М.Богдановича и др. Умер в 1919 году.

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