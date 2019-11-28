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28 ноября 2019, 07:00

Картина дня: как в Беларуси изменится борьба с наркотиками, вручение госнаград и презентация спорткаров МАЗ

ВЧЕРА

Картина дня. 27 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Александр Лукашенко в аэропорту
Александр Лукашенко в аэропорту

Мирные инициативы Беларуси находят поддержку у зарубежных партнеров, в том числе в ОДКБ. Об этом в Бишкеке заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также сообщил, что активность Североатлантического альянса на западных границах ОДКБ обсуждалась на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации в Бишкеке.

Фото из архива
Фото из архива

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны. В списке награжденных - более 100 человек, добившихся успехов в различных сферах деятельности.

Сергей Румас
Сергей Румас

По следам совещания у Президента: как в Беларуси изменится борьба с наркотиками и возможно ли помилование для осужденных

Министерство внутренних дел и Министерство информации подписали информационную стратегию по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Беларуси на 2020-2025 годы.

Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси. Реализация его начнется в 2020 году, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель видит большой потенциал в развитии сотрудничества между ЕС и Беларусью. Об этом он сообщил перед началом информационной встречи "Сотрудничество ЕС - Беларусь: Витебская область".

Почетное консульство Беларуси появится в швейцарском городе Праттельн.

Правительство утвердило расширение сети платных дорог с 1 декабря. Изменения в перечень платных дорог внесены постановлением Совета Министров от 26 ноября 2019 года №793.

Депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.

Фото из архива
Фото из архива

В проекте республиканского бюджета на 2020 год цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне текущего года, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается. Беларусь рассчитывает на снижение ставки по новым евробондам в 2020 году.

По дорожной карте по электроэнергии Беларусь и Россия достигли взаимопонимания, по газу есть разногласия, сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский.

ОАО "Гомсельмаш" подписало договоры на поставку в Россию более 60 комбайнов.

Во время работы выставки. Фото ОАО "Гомсельмаш"
Во время работы выставки. Фото ОАО "Гомсельмаш"

Шведская компания Siemens Industrial Turbomachinery поставит оборудование РУП "Витебскэнерго" для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ, сообщили на витебском предприятии.

Польские деревообработчики готовы инвестировать в пеллетные производства на территории Беларуси, сообщил пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

Производственное объединение "Белоруснефть" внедряет новую схему по загрузке и разгрузке бензовозов. К лету 2020 года новый механизм освоят все предприятия-"дочки" компании, сообщили в пресс-службе предприятия.

Около 100 молодых специалистов планируется принять на работу на БелАЭС в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главного инженера по подготовке персонала - начальник учебно-тренировочного центра БелАЭС Владимир Горин во время Дня атомных технологий в БНТУ.

Фото из архива
Фото из архива

В Минске пересмотрят нормы потребления воды при отсутствии прибора учета.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" презентовала спорткары перед ралли-рейдом "Дакар-2020", который пройдет 5-17 января 2020 года в Саудовской Аравии.

В каждом районе Минска поставлена задача организовать как минимум пять горок для катания на тюбингах, санках, ледянках, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Европарламент утвердил состав Еврокомиссии на новую пятилетку. Возглавит высший орган исполнительной власти Европейского союза Урсула фон дер Ляйен.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 ноября

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В рамках "Недели ВТО в Беларуси" в Минске в гостинице "Пекин" (ул.Красноармейская, 36) состоится круглый стол для бизнес-сообщества по вопросам вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. Начало в 11.00.

Пресс-конференция, посвященная презентации полугодового Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси, пройдет в 11.00 в офисе представительства Всемирного банка в Беларуси (ул.Румянцева, 6).

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Обеспечение граждан республики техническими средствами социальной реабилитации. Проектирование и изготовление инвалидных кресел-колясок, специальные технические средства социальной реабилитации, пошив ортопедической обуви по индивидуальным заказам, стационарное протезирование", приуроченная ко Дню инвалидов. Начало в 11.00.

На базе факультета журналистики БГУ состоится VII Форум молодых журналистов "Развитие отечественной журналистики на современном этапе и ее ответственность перед обществом". Начало в 9.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

160 лет назад родился Янчук Николай Андреевич (Польша), белорусский, украинский и российский ученый-славист, писатель. Работал помощником библиотекаря Румянцевского музея, хранителем Дашковского этнографического музея в Москве. Один из основателей журнала "Этнографическое обозрение", где печаталось много белорусских материалов. Читал курс белорусской и украинской литератур в Московском университете, участвовал в работе комиссии по организации Белорусского государственного университета, в 1921 года профессор кафедры белорусской литературы и этнографии БГУ. Первым начал на научной основе собирать и изучать белорусский музыкальный фольклор, дал объективную эстетическую оценку белорусскому песенному мелосу. Автор многих работ в области антропологии и археологии (в том числе "Некоторые данные к вопросу об антропологическом типе белорусов"), литературоведению, художественному переводу, обработок народных песен, в т.ч. белорусских оригинальных музыкальных сочинений. Литературные произведения писал на русском языке и полесском говоре. Автор пьес "Воспитанник", "Филипп-музыкант", "На чужбине" и др. Умер в 1921 году.

155 лет назад родился Богданович Карл Иванович (д.Люцин Витебской губ., теперь Латвия), российский и польский геолог и путешественник, академик Польской АН. Выходец из белорусской шляхты. В составе экспедиции исследовал геологическое строение горных цепей Тибета, Тянь-Шаня, Памира. Возглавлял научную экспедицию в Восточную Сибирь, где вел геологические исследования вдоль предполагаемой трассы Транссибирской железной дороги. Исследовал геологическое строение побережья Охотского моря, Камчатку, Аляску, Чукотский полуостров, автор первой геологической карты этого региона. Изучал нефтеносные площадки Северного Кавказа и побережья Каспийского моря. Занимался проблемами тектоники и вулканологии, гидрогеологическими проблемами, первым составил классификацию землетрясений. Вел геологические исследования в Испании, Франции, США, Северной Африке. С 1938 года возглавлял Государственный геологический институт в Варшаве. Умер в 1947 году.

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