Картина дня: какая защита нужна детям, белорусский электробус в Ноттингеме и поздравление из Антарктиды

ВЧЕРА

Картина дня. 5 марта

Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. Президент подчеркнул, что интересы Беларуси должны соблюдаться во всех интеграционных объединениях, в том числе в рамках ОДКБ.

Александр Лукашенко и Станислав Зась

Саммит ОДКБ планируют провести в Москве в конце нынешнего года, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Главам государств Организации Договора о коллективной безопасности в скором времени предстоит определить страны, которые смогут получить статусы партнера и наблюдателя при ОДКБ.

Станислав Зась

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил орден Франциска Скорины председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко.

Александр Лукашенко и Валентина Матвиенко

Сотрудничество парламентариев служит надежным фундаментом для расширения диалога Беларуси и России. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на встрече со спикером Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Наталья Кочанова также отметила, что события в мире показывают, как важна стабильность и как ценна человеческая жизнь. Валентина Матвиенко высказалась за углубление равноправного сотрудничества Беларуси и России. Совет Федерации нацелен на дальнейшее развитие отношений с парламентом Беларуси.

Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова

VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек, сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на совещании в Минске подвел итоги реализации союзных программ в 2019 году. Дата проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства еще не назначена.

Позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на семинаре "Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь". Белорусские депутаты открыты к диалогу с Европарламентом, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Логика расширения контактов Беларуси и США в ущерб связям с Россией ошибочна, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Владимир Андрейченко

Работа над дорожными картами по интеграции сейчас не ведется. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Сделав более 25 лет назад исторический выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием, Беларусь на деле выразила свою приверженность цели всеобщего и полного ядерного разоружения. Республика продолжает прилагать усилия в этом направлении, заявил Владимир Макей.

Владимир Макей

Беларусь разместит евробонды в течение 2020 года с учетом ситуации на рынке, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Первый собранный в Великобритании белорусский электробус будет ездить по дорогам Ноттингема. Об этом сообщил представитель мэрии Ноттингема Ричард Уэлингс, отвечающий за вопросы общественного транспорта.

В Беларуси необходимо менять подход к пособию, которое получают опекуны, ухаживающие за инвалидом: либо повышать его, либо законодательно позволить им где-то еще подрабатывать. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Александр Турчин. Фото Миноблисполкома

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, другим организациям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются медицинской, фармацевтической деятельностью, утверждены постановлением Совета Министров от 3 марта 2020 года №130.

Специалисты по охране детства в минувшем году участвовали в более чем 22,5 тыс. судебных заседаний. О чем спорят родители и какая защита нужна детям - об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Головнева. Белорусские интернаты перенацелены на устройство детей в полноценные семьи, сообщила директор Детского городка Ленинского района Минска Оксана Орлова.

Во время круглого стола

"Белоруснефть" презентовала сеть зарядных станций для электромобилей Malanka.

Предприятия "Беллегпрома" будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки.

Марлевые повязки ОАО "Лента"

Языковые курсы и IT, медпомощь и консультации - как в Беларуси помогают семьям беженцев.

Белгосуниверситет традиционно вошел в предметные рейтинги Quacquarelli Symonds (QS) и занял место в группе 551-600 по физике и астрономии.

Новый сезон проекта "Студент БГУ на неделю" стартовал в университете, сообщили в пресс-службе вуза. Участниками могут стать учащиеся 10-11 классов школ, гимназий, лицеев, а также ссузов, планирующие в дальнейшем получать высшее образование. Для этого необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо с аргументацией на тему "Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю".

Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 марта

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Национальный пресс-центр Республики Беларусь проводит выездное пресс-мероприятие "Совместные разработки белорусских и российских ученых в сфере создания перспективных материалов и элементов космических средств. Реализация программы Союзного государства "Технология-СГ". Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный к Международному женскому дню, на тему: "Слабая сильная женщина". Начало в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 марта

70 лет назад родился Раинчик Василий Петрович (д.Черепы Шкловского р-на Могилевской обл.), композитор, пианист, народный артист Беларуси (1995). Окончил Белорусскую консерваторию. В 1974-1996 годах художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Верасы", с 1998-го - детского ансамбля "Верасята". В 1994-2006 годах преподавал в Белорусском университете культуры и искусств, одновременно с 1997-го музыкальный, в 2000-2014-м художественный руководитель Молодежного театра эстрады. Исполнитель и автор многих произведений на фортепиано и электронных музыкальных инструментах. Пишет музыку для симфонического оркестра, эстрады, камерно-инструментальные произведения, песни. Среди произведений: балет "Крылья над Россией", оратория "Мальчиш-Кибальчиш" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980).

110 лет назад родился Милаев Евгений Тимофеевич (г.Тбилиси), белорусский и российский деятель циркового искусства, акробат, эквилибрист, заслуженный артист Беларуси (1954), народный артист СССР (1969), Герой Социалистического Труда (1979). Номера в его исполнении отличались композиционной стройностью, трюковой сложностью и исполнительским мастерством. Выступал в шапито Минска, Витебска, Могилева, Гомеля и других городов Беларуси. В 1959-1961 годах художественный руководитель Белорусского циркового коллектива. С 1977 года был художественным руководителем и директором Московского цирка на Ленинских горах. Умер в 1983 году.

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