Картина дня: калийный контракт с Бангладеш, результаты ЦТ и эмблема молодежи Союзного государства

ВЧЕРА

Картина дня. 8 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает предложения Президента Украины Владимира Зеленского по поводу организации в Минске международной встречи с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Беларусь поставит в Бангладеш 450 тыс. т калийных удобрений. Крупный годовой контракт подписан в Совете Республики. Беларусь удовлетворена текущим состоянием отношений с Бангладеш и заинтересована в новых интересных проектах. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией министерства сельского хозяйства Бангладеш во главе с его секретарем Эм-Ди Насируззаманом.

Эм-Ди Насируззаман и генеральный директор Белорусской калийной компании Елена Кудрявец во время подписания

Беларусь и Пакистан договорились на взаимной основе нарастить торговлю сельскохозяйственной продукцией. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с федеральным министром национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сахибзадой Мухаммадом Мехбубом Султаном.

В "Белэнерго" пояснили, как воспользоваться новой дифференциацией тарифов на электроэнергию.

Эмблема молодежи Союзного государства представлена в Минске в пресс-центре БЕЛТА. Молодежная палата при Парламентском собрании Беларуси и России запускает проект "Цифровая звезда", сообщил председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов демонстрирует эмблему молодежи Союзного государства

Генеральное консульство Беларуси открылось в Дубае, сообщили в посольстве Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.

Результаты ЦТ по всем предметам доступны на сайте РИКЗ.

В БГУ в учебный процесс внедрили оптический пинцет, созданный по технологии нобелевского лауреата.

Фото БГУ

Иностранные гости, которые приедут по безвизовому режиму на "Славянский базар", смогут оперативно пройти регистрацию в территориальных подразделениях по гражданству и миграции.

Результаты выступления белорусских атлетов на II Европейских играх превзошли ожидания болельщиков, рассказал в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси, шеф белорусской миссии на II Европейских играх Вячеслав Дурнов. После проведения II Европейских игр Беларусь может принять соревнования самого высокого уровня по многим видам спорта, заявил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

Анатолий Котов и Вячеслав Дурнов

Известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский, завершивший карьеру игрока, будет совмещать обязанности ассистента главного тренера и спортивного директора "Динамо-Минск".

Михаил Грабовский, Дмитрий Басков и Крэйг Вудкрофт во время пресс-конференции. Фото ХК "Динамо-Минск"

Белорусский гимнаст Егор Шарамков завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на 30-й Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

Белорусский десятиборец Виталий Жук завоевал первое место в индивидуальном зачете, сборная Беларуси заняла второе итоговое место командного чемпионата Европы по многоборьям.

Виталий Жук. Фото БФЛА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 июля

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Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 17 июля.

Пресс-конференция о развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Предварительные итоги проведения II Европейских игр 2019 года в Минске: гастрономическое, инфраструктурное и туристическое измерения".

Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by: "Молодежная политика Союзного государства: каналы прямого общения, совместные проекты и экспертные инициативы".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 июля

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90 лет назад родился Толкач Анатолий Илларионович (д.Заселечье Осиповичского р-на Могилевской обл.), белорусский художник. Работал в области станковой живописи и графики, преимущественно в жанре городского пейзажа. Среди произведений: "Витебская панорама", "Старый Полоцк", "Здравнево" и др. Умер в 2004 году.

145 лет назад родился Коненков Сергей Тимофеевич, российский скульптор, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда. Автор скульптурных портретов И.Тургенева, В.Маяковского, К.Циолковского и др. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР. Умер в 1971 году.

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