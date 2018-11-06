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Картина дня: "Кастрычніцкі эканамічны форум", выставка импорта в Шанхае и приговор по делу Коржича

Общество 06.11.2018 | 07:00

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Картина дня. 5 ноября

Правительство Беларуси будет работать над декриминализацией экономических рисков, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на Кастрычніцкім эканамічным форуме (KEF-2018). Александр Турчин считает предсказуемость государственной политики лучшим вариантом экономического курса страны. Он также заявил, что правительство Беларуси рассчитывает на углубление сотрудничества с Всемирным банком.

Александр Турчин
Александр Турчин

Беларусь может присоединиться к ВТО уже в 2020 году, заявила директор Департамента по присоединению новых стран Секретариата ВТО Майка Ошикава, выступая на KEF-2018.

В Беларуси нет причин для введения экстренных мер по ценовому регулированию, инфляция по итогам 2018 года не превысит прогнозных 6%, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на KEF-2018.

ИНФОГРАФИКА: "Кастрычніцкі эканамічны форум" проходит в Минске

Перспективные в Беларуси инвестиционные проекты представит Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) на первой международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября. На выставке также будет презентована система техрегулирования Беларуси.

Беларусь презентует на международной выставке в Лондоне II Европейские игры 2019 года, а также возможность 30-дневного безвизового пребывания в стране, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Товарооборот Беларуси и Италии в сфере модной индустрии и аксессуаров в I полугодии вырос на 44%, сообщил на пресс-конференции коммерческий советник, заместитель главы дипмиссии Италии в Беларуси Паоло Тонини.

Обвиняемые по делу рядового Коржича сержанты получили до 9 лет лишения свободы.

В зале суда
В зале суда

"Лiстапад-2018" объявил первых победителей.

Малая сцена Белорусского государственного молодежного театра открылась в Минске после реконструкции. По словам главы Администрации Президента Натальи Кочановой, для Беларуси стало доброй традицией, когда в преддверии ноябрьских праздников открываются социально значимые и производственные объекты.

Во время открытия театра
Во время открытия театра

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси.

Стартовал восьмой сезон республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", сообщил второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

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В Беларуси проводят клинические испытания новейших препаратов для лечения псориаза.

Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет 7 ноября открытую тренировку для болельщиков в "Чижовка-Арене".

Вторая часть санкций США в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вступила в силу.

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Пресс-конференция о ходе подготовки к II Европейским играм состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. О том, что уже сделано и предстоит сделать для подготовки спортивной инфраструктуры к ответственным международным стартам, о билетных программах и маркетинговых мероприятиях, а также о работе с волонтерами расскажут представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года": первый заместитель директора фонда Анатолий Котов, начальник управления по работе с волонтерами Надежда Анисовец и начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Максим Кошкалда.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении празднования 90-летия Национальной академии наук Беларуси" (Гусаков Владимир Григорьевич - председатель Президиума НАН Беларуси; Витязь Петр Александрович - руководитель аппарата НАН Беларуси; Казак Николай Станиславович - генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор ГНУ "Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси"; Иванец Андрей Иванович - председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, заместитель директора по научной работе ГНУ "Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси"). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Профилактика внесезонных инфекционных заболеваний. Предупреждение заболеваемости корью, контроль эпидемиологической ситуацией на границах Республики Беларусь" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Лечебно-оздоровительный туризм в Беларуси: перспективные направления развития".

Драму режиссера французской "новой волны" Аньес Варда "Одна поет, другая нет" представит 6 ноября на ХХV Минском международном кинофестивале "Лістапад" актриса Валери Мересс.

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В Республике Беларусь - День Октябрьской революции.

70 лет назад родился Бирюков Борис Григорьевич, белорусский тренер (гребля на байдарках и каноэ), заслуженный тренер Беларуси (1986), заслуженный тренер СССР (1988).

65 лет назад родился Романьков Александр Анатольевич, белорусский спортсмен (фехтование на рапирах), заслуженный мастер спорта СССР (1975), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1983). Чемпион Олимпийских игр (1988), серебряный призер Олимпийских игр (1976), Олимпийских игр (1980). Многократный чемпион мира, чемпион Спартакиад народов СССР (1975, 1979). 6-кратный чемпион СССР. Признан лучшим рапиристом мира (1974, 1976, 1979).

65 лет назад родился Голуб Владимир Петрович, белорусский художник. Автор тематических картин, пейзажей, натюрмортов и портретов. Произведения находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного изобразительного искусства, фондах БСХ, Витебском областном краеведческом музее.

60 лет назад родилась Лисовская Наталья Сергеевна, белорусский художник декоративно-прикладного искусства. Работает в области гобелена в технике ручного ткачества, а также в текстильном дизайне. Разработала и внедрила в производство большое количество рисунков и структур на белорусских предприятиях.

115 лет назад родился Милляр Георгий Францевич, российский актер, народный артист РСФСР (1988). Получил широкую известность благодаря образу Бабы-Яги и нескольких других отрицательных персонажей. Снимался в фильмах "Василиса Прекрасная", "Кащей бессмертный", "Марья-искусница", "Морозко" и др. Умер в 1993 г.

115 лет назад родился Джаггер Дин, американский актер, лауреат премии "Оскар". Снимался в фильмах "Западный союз", "Сестра Кенни", "Охотник за головами" и др. Умер в 1991 г.

105 лет назад родился Камю Альбер, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957). Автор романа-притчи "Чума", философских книг "Миф о Сизифе", "Бунтующий человек", пьесы "Калигула" и др. Умер в 1960 г.

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"Кастрычніцкі эканамічны форум" проходит в Минске "Кастрычніцкі эканамічны форум" - площадка для открытого профессионального диалога об устойчивом развитии Беларуси в контексте развития глобальной экономики, созданная в 2013 году.
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