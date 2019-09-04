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Общество
04 сентября 2019, 07:00

Картина дня: конференция по борьбе с терроризмом, сотрудничество с АБИИ и соревнования "Кожаный мяч"

ВЧЕРА

Картина дня. 3 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых возникающих технологий". Глава государства назвал терроризм беспрецедентным вызовом современному обществу, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам. По его словам, Беларусь продолжает поддерживать все инициативы в рамках ООН по теме антитеррора и служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков. Президент подчеркнул, что угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер. Белорусский лидер выступил с инициативой формирования "пояса цифрового добрососедства".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе, заявил глава государства. Президент отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ. Роль Беларуси как моста между Востоком и Западом ценна, заявил Томас Гремингер. Он также отметил, что необходимо усилить международное сотрудничество по профилактике и противодействию терроризму и проводить дальнейшую работу по активному использованию современных технологий для защиты граждан при уважении их фундаментальных свобод и прав человека.

Александр Лукашенко и Томас Гремингер
Александр Лукашенко и Томас Гремингер

Беларусь становится одним из лидеров в противодействии тому, чтобы киберпространство использовалось в террористических целях, заявил заместитель Генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. Беларусь рассчитывает на практические результаты международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске, сообщил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Владимир Воронков
Владимир Воронков

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает активизировать работу между Межпарламентским союзом и Межпарламентской ассамблеей СНГ (МПА СНГ). Об этом он заявил на встрече с председателем Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон в Совете Республики.

Владимир Андрейченко, Габриэла Куэвас Баррон и Михаил Мясникович
Владимир Андрейченко, Габриэла Куэвас Баррон и Михаил Мясникович

Министр иностранных дел Владимир Макей позитивно оценивает итоги состоявшихся ранее в Минске переговоров с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. По словам главы МИД, встреча носила позитивный характер и во время ее никто никого ни к чему не призывал, стороны высказывали свои точки зрения и обсуждали актуальные вопросы.

Встреча в Варшаве секретарей советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась. На встрече в Варшаве обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Исключена двойная ответственность за несвоевременное перечисление в бюджет дивидендов по госакциям. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №5, которым вносятся изменения в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь".

В Беларуси с 1 сентября увеличены отдельные нормы потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №588 от 2 сентября 2019 года.

Совет Министров принял постановление №590 от 2 сентября "О реализации пилотного проекта по апробации нормативного финансирования домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов".

Беларусь рассчитывает на поддержку Азиатского банка инфраструктурных инвестиций при реализации проектов для улучшения транспортной инфраструктуры и в сфере здравоохранения, сообщил премьер-министр Сергей Румас на встрече с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем. Он также предложил рассмотреть возможное участие АБИИ в проекте по строительству железнодорожного терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Цзинь Лицюнь
Цзинь Лицюнь

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер отметил серьезный подход белорусского правительства к дорожной карте реформ.

Беларусь рассчитывает вместе с Египтом выходить на рынки Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко во время белорусско-египетской бизнес-встречи. Египет заинтересован в приходе бизнеса из Беларуси в экономическую зону Суэцкого канала, сообщил первый заместитель министра торговли и промышленности Египта Ахмед Антер.

Китайские компании планируют закупать через биржевые торги сырье и готовую продукцию.

Республиканский конкурс по профессиональному мастерству WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года. Об этом сообщила во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА проректор по научно-методическому обеспечению качества профессионального образования Республиканского института профессионального образования Наталья Шевченко-Савлакова. Прием заявок для участия в конкурсе стартует осенью.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

"Беларусбанк" с 1 октября меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера.

Молодежь БРСМ благоустроила территорию мемориального комплекса "Тростенец".

Акция памяти
Акция памяти

Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь.

ИНФОГРАФИКА: Республиканские соревнования "Кожаный мяч"

Белтелерадиокомпания 9-10 сентября представит вниманию зрителей легкоатлетический матч Европа - США, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Спасатели обнаружили тела 25 человек, погибших при пожаре на судне Conception возле острова Санта-Круз (штат Калифорния, США). Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами пожара.

Фото <noindex><a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a></noindex>
Фото Reuters

В Лондоне объявлен шорт-лист номинантов на Международную Букеровскую премию 2019 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 сентября

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Пресс-конференция "Жилье для минчан: перспективы развития городов-спутников" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Пресс-конференция "Развитие детской хирургии, кардиологии и эндокринологии в Республике Беларусь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 сентября

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Международный день благотворительности.

140 лет назад родился Пулихов Иван Петрович (г.Минск), участник революции 1905-1907 годов, социал-революционер. К революционному движению присоединился, будучи учеником Минского реального училища. За революционную деятельность исключен из Петербургского землемерного института и выслан в Минск под надзор полиции. Распространял воззвания, выступал на сходках крестьян. Исполняя приговор подпольной организации эсеров, Пулихов вместе с А.А.Измайлович подготовил и 27 января 1906 года осуществил неудачное покушение на минского губернатора П.Г.Курлова - главного виновника курловского расстрела 1905 года. В 1906 года повешен на воротах минской тюрьмы. Его именем названа улица в Минске.

80 лет назад родился Тюрин Вячеслав Петрович (Россия), белорусский художник. Работает в разных жанрах станковой живописи, графики. Среди произведений: "Депо", "Над Припятью", "Голубые сны", портреты и др. С 1967 году преподавал в Белорусской академии искусств, с 2002 года в Государственном институте управления и социальных технологий БГУ.

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