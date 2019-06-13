Картина дня: концепции дорожного сбора, новшества Жилищного кодекса и температурный рекорд

ВЧЕРА

Картина дня. 12 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызстан. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.

На улицах Бишкека

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина и народ этой страны с Днем России. "Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - подчеркнул Президент.

Областные советы по развитию предпринимательства должны фиксировать как локальные, так и общесистемные проблемы бизнеса, заявил первый заместитель премьер-министра, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин.

Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу МТЗ нового генерального директора Виталия Вовка.

Павел Утюпин и Виталий Вовк. Фото Министерства промышленности

Беларусь выступает за укрепление экономического измерения Центрально-Европейской инициативы, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на ежегодной встрече министров иностранных дел стран ЦЕИ в Триесте.

Фото МИД

Выход на рынок еврооблигаций потребуется Беларуси не ранее II полугодия 2020 года, сообщил министр финансов Максим Ермолович. По его словам, переговоры в Лондоне (во время визита правительственной делегации) показали высокий интерес инвесторов к белорусским еврооблигациям. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций может начать финансирование проектов в Беларуси до конца 2019 года.

Возможность платить по месяцам или включать в цену топлива - Минфин о концепциях дорожного сбора.

Белорусские специалисты в Украине пробурили новую глубокую скважину за рекордные 3,5 месяца, что является беспрецедентным случаем для украинской нефтяной отрасли.

Фото пресс-службы РУП "ПО "Белоруснефть" - БЕЛТА

ИНТЕРВЬЮ: Атомная энергетика способна помочь в борьбе с изменением климата

КОММЕНТАРИЙ: Какие нормы содержит новая редакция Жилищного кодекса

Гражданам в качестве социального жилья будут предоставляться только квартиры, а не комнаты. Такая норма предусмотрена новой редакцией Жилищного кодекса, сообщила в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Ольга Герман. Гарантии для граждан в вопросах предоставления арендного и социального жилья в Беларуси сохранятся.

Ольга Герман

РЕПОРТАЖ: Как белорусские сыры полюбились послу Франции, а индусы подпевали "Свiтанку" в Бишкеке

Приемная кампания в лицеи и колледжи стартует 15 июня. Планируется, что учащимися учреждений профессионального технического образования станут 29,7 тыс. человек.

Специальная программа по профилактике сколиоза, проблем со зрением будет внедрена во всех столичных школах в 2020 году, сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева.

Минские центры планирования семьи и экстрагенитальной патологии при беременности реформируют.

БЖД внедрила систему оплаты проезда бесконтактной банковской картой в поездах городских линий.

Единый виртуальный проездной планируют внедрить в Минске.

ДОСЬЕ: Стадиону "Динамо" - 85 лет

Центральный вход на стадион "Динамо" с улицы Кирова. 1957 год

Для обслуживания участников и болельщиков II Европейских игр в Минске созданы комбинированные мобильные бригады, а также стационарные медицинские пункты на объектах проведения мероприятий.

На II Европейские игры болельщикам продано около 150 тыс. билетов, сообщили в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

В Барановичах скоропостижно скончался контрактник внутренних войск.

Запрет на посещение лесов введен в 47 районах Беларуси.

Температурный рекорд 82-летней давности побит в Минске 11 июня. В Минздраве рассказали, как справиться с жарой.

Душ для альпаки, бассейн для медвежонка: как питомцы Гродненского зоопарка справляются с жарой.

Гепард под душем

Виктория Азаренко провела в Минске мастер-класс для юных теннисистов.

Во время мастер-класса

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 июня

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В Национальном пресс-центре в 10.00 состоится пресс-конференция: "Актуальное состояние государственной системы здравоохранения Республики Беларусь", приуроченная ко Дню медицинских работников.

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Проблемы деградации земель вследствие климатических особенностей региона и деятельности человека. Эрозия и истощение почв как фактор риска продовольственной и экономической безопасности Беларуси", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой.

Комитет по развитию предпринимательства в сфере АПК "Республиканской конфедерации предпринимательства проведет заседание круглого стола на тему: "Технологический прорыв современного АПК". Начало в 14.00 по адресу: г.Минск, пр.Жукова, 44, 4 этаж, конференц-зал.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 июня

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80 лет назад родился Помазан Арнольд Кондратьевич (г.Комсомольск-на-Амуре, Россия), белорусский актер, народный артист Беларуси. Работает в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Исполнитель острохарактерных и комедийных ролей. Среди лучших ролей в белорусском репертуаре: Адольф Быковский ("Павлинка" Я.Купалы), Черноус ("Кто смеется последним" К.Крапивы), Андрей Буслай ("Порог" А.Дударева) и др. Снялся в белорусских кино- и телефильмах "Я, Франциск Скорина", "Время выбрало нас", "Хам".

60 лет назад родился Мовчан Валерий Иванович (Таджикистан), белорусский спортсмен (велосипедный спорт), заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион XXII Олимпийских игр в командной гонке на треке. Чемпион мира в составе сборной команды СССР, 7-кратный обладатель Кубка Европы в гонках на треке.

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