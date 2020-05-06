Картина дня: концепты белорусских электрокаров, законопроект об амнистии и клип десантников к 9 Мая

ВЧЕРА

Картина дня. 5 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. Президент ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил. Главе государства показали экспериментальный образец белорусского родстера - двухместного электромобиля-кабриолета. Александр Лукашенко поручил на практике изучить эксплуатацию электробусов производства МАЗ. Белорусские предприятия сориентируют на производство недостающих отечественных компонентов для электротранспорта, заявил Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Соответствующее приглашение он озвучил во время общения с представителями СМИ. Александр Лукашенко положительно оценивает меры предосторожности, принятые гражданами в условиях эпидситуации. Президент похвалил население за то, что в нынешний период люди самостоятельно стараются принять меры, чтобы поберечь здоровье.

Минский автомобильный завод создал свой первый электробус, сообщили на предприятии.

Фото МАЗ

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.

Депутаты должны подключиться к реализации пакета мер по поддержке экономики на фоне коронавируса. Об этом на заседании Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко.

Банк развития представил новый кредитный продукт для поддержки производителей медицинских средств защиты и оборудования в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Беларуси на 5 мая выздоровел и выписан 3771 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Минздрав обновил информацию о расходовании пожертвований, поступивших на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава для борьбы с распространением COVID-19.

Белорусские депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Министр внутренних дел Юрий Караев считает возможным досрочное освобождение осужденных по ч.1 ст.328 УК. Освобожденным по амнистии помогут с трудоустройством.

Программа праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне определена, важное место в ней отводится заботе о ветеранах, которых в нынешних условиях поздравляют индивидуально. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на торжественном мероприятии "День памяти" в государственном мемориальном комплексе "Хатынь". Игорь Петришенко также высказал мнение, что белорусские врачи за два месяца приобрели ценный опыт и уверенность в том, что стране по силам справиться с вызовом под названием COVID-19.

Досрочно использовать семейный капитал в I квартале текущего года захотела 2301 многодетная семья столичного региона. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

Министерство транспорта и коммуникаций установило тарифы на электронные виньетки для оплаты за проезд по платным дорогам в Беларуси.

Электронный билет теперь можно купить за 20 минут до отправления поезда, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

С аттестацией школьников вопросов не должно возникнуть. Об этом заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай во время посещения средней школы №159 Минска.

Александр Кадлубай. Фото из архива

Пройти репетиционное тестирование онлайн можно будет с 19 мая на сайте РИКЗ.

Изолированный родзал и измерение насыщения крови кислородом - как рожают беременные с COVID-19.

Антитела к COVID-19 обнаружили у детей, рожденных от инфицированных матерей.

РЕПОРТАЖ: "Цветы Великой Победы" объединяют белорусов всех поколений

Слова благодарности и песня "День Победы" - брестские десантники сняли клип к 9 Мая.

Республиканский волонтерский центр запустил акцию "Символ Памяти" к 75-летию Победы.

Привычные афиши Национального академического театра им. Янки Купалы в подземном переходе на станции метро "Октябрьская" заменили жизнеутверждающие цитаты из легендарного спектакля "Паўлінка", дополненные пожеланиями актеров.

Фото Национального академического театра им. Янки Купалы

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 мая

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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Память общей Победы. Презентация специального проекта Союзного государства "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне". Начало в 11.00.

В ратуше Минска откроется выставка "Символы Победы", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 мая

В Республике Беларусь - День работников радио, телевидения и связи.

85 лет назад родился Должонок Орест Васильевич (д.Подомхи Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский деятель любительского искусства, хоровой дирижер, заслуженный работник культуры Беларуси (1980). Окончил Молодечненское музыкальное училище. В 1963-2002 годах руководитель Козловичского народного хора центрального сельского Дома культуры Слуцкого района. Автор песен "Беларуси юбилейной", "Наш край случанский" и др. Умер в 2016 году.

180 лет назад родился Чайковский Петр Ильич, русский композитор, дирижер, член-корреспондент Академии изящных искусств во Франции (1892). Почетный доктор музыки Кембриджского университета (1893). Среди произведений: оперы "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Орлеанская дева", "Мазепа" и др. Новатор в области балета, в котором музыка - ведущий компонент балетной драматургии: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик". К мировым шедеврам относятся 4-6 симфонии, увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" и др. Умер в 1893 году.

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