Картина дня: косметическая индустрия, форум сельской молодежи и открытие фестиваля Юрия Башмета

ВЧЕРА

Картина дня. 27 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил косметическое производство ЗАО "Витекс" и дал высокую оценку развитию компании, которая кроме основной деятельности успешно занимается еще и сельхозпроизводством. Глава государства пообещал полностью перейти на косметические средства отечественного производства.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил руководству Минска о задачах по озеленению и благоустройству. Соответствующие дополнительные поручения глава государства дал во время посещения в столице ЗАО "Витэкс".

РЕПОРТАЖ: Как косметическая индустрия Беларуси преображается сама и преображает других

Во время фасовки кремов

Беларусь предложила решать задачи по противодействию терроризму посредством создания в ООН консультационного совета, состоящего из представителей государств и технологических компаний. Об этом сообщили в пресс-службе МИД по итогам брифинга в штаб-квартире ООН. Лидирующая роль Беларуси по борьбе с торговлей людьми отмечена на полях Генассамблеи ООН.

Владимир Макей. Скриншот из видео ООН

Развитие сотрудничества и кооперации с ОАО "Гомсельмаш" обсуждалось на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с руководством казахстанской компании АО "Агромашхолдинг KZ".

Во время встречи

Премьер-министр Пакистана Имран Хан планирует посетить Беларусь до конца года. Об этом сообщил посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович на открытии в Лахоре белорусско-пакистанского бизнес-форума.

Новые Международные стандарты финансовой отчетности начнут действовать в Беларуси с 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №622/15 от 16 сентября 2019 года.

Порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества (ТГС) установлен постановлением Совета Министров от 26 сентября 2019 года №661.

Правительство утвердило специфические санэпидтребования к санаториям и детским лагерям.

Фото из архива

Общегосударственный классификатор отходов, образующихся в Беларуси, утвержден в новой редакции.

Министерство финансов готовит проект указа "О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети". Он предусматривает отвязку госпошлины от техосмотра и возможность платить по месяцам.

Установки по использованию возобновляемых источников энергии в Беларуси будут создаваться только с новым оборудованием. Об этом в пресс-службе Министерства энергетики, комментируя указ от 24 сентября 2019 года №357 "О возобновляемых источниках энергии".

Победителей проекта "Молодежь за урожай" наградили во время официального открытия Республиканского форума сельской молодежи на базе Белорусского государственного аграрного технического университета в Минске.

Во время форума

Белорусское общество Красного Креста с 1 августа по 15 сентября проводило республиканскую благотворительную кампанию "Соберем детей в школу!", помощь получили более 7 тыс. детей.

Лондонский Королевский филармонический оркестр впервые приехал в Минск, чтобы принять участие в открытии XIV Международного фестиваля Юрия Башмета. Художественный руководитель форума и автор идеи проекта Ростислав Кример сообщил, что один из концертов фестиваля пройдет в ночь на 6 октября на платформе минского метро.

Ростислав Кример

С 1 октября отменяется согласование объявлений о трудоустройстве за пределами Беларуси, сообщили в МВД.

Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх в итальянском Милане.

Максим Воробей и Динара Алимбекова выиграли спринтерские гонки на чемпионате Беларуси по летнему биатлону.

Динара Алимбекова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в китайском Ухани.

Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28-29 сентября

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Презентация фотоальбома "Память нельзя оборвать…" и книги "Обелиски и памятные знаки павшим и живым воинам-интернационалистам в Республике Беларусь" состоится 28 сентября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Республиканский финал семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" пройдет 28 сентября в агрогородке Раков Минской области.

БелАЗ 28 сентября проведет День открытых дверей.

В Минске 28-29 сентября пройдут торжества по случаю 30-летия Белорусского Экзархата.

ІХ Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" проходит в Минске по 8 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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29 сентября

В Республике Беларусь - День машиностроителя.

Всемирный день сердца.

Международный день глухих.

115 лет назад родился Голуб Лев Владимирович (г.Днепропетровск, Украина), кинорежиссер, народный артист Беларуси. В 1946-1979 годах работал на киностудии "Беларусьфильм". Режиссер документальных фильмов "Беловежская пуща", "Советская Белоруссия", "Счастье народа", первых киножурналов "Пионер Белоруссии". Разрабатывал героико-романтическую тему в детском кино. Снял художественные фильмы "Девочка ищет отца", "Золотая пластинка", "Улица младшего сына" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси, лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси. Умер в 1994 году.

70 лет назад родился Кондрусевич Владимир Петрович (г.Гродно), белорусский композитор. Среди произведений: балет "Крылья памяти", мюзиклы "Джулия" и "Стакан воды", радиоопера "Тайна старого замка", камерно-инструментальная и вокальная музыка, киномузыка, музыка к драматическим и кукольным спектаклям. Лауреат Государственной премии Беларуси.

30 сентября

Международный день переводчика.

120 лет назад родилась Тарасик Вера Григорьевна (г.Минск), белорусская актриса. 1917 года актриса Первого товарищества белорусской драмы и комедии, Белорусского советского театра. Как актриса сформировалась под влиянием Ф.Ждановича. Играла преимущественно в белорусском национальном репертуаре, где создала колоритные народные характеры. Активно участвовала в работе клуба белорусской художественной интеллигенции "Беларуская хатка". Умерла в 1986 году.

105 лет назад родился Мицкевич Данила Константинович (г.Пинск Брестской обл.), белорусский деятель культуры, ученый-химик, заслуженный деятель культуры Беларуси. Сын Я.Коласа. В 1936 году окончил БГУ, работал в нем. С 1944 года работал в Институте химии АН БССР (старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий лабораторией). После смерти Я.Коласа собиратель его наследия, организатор Государственного литературно-мемориального музея Я.Коласа. В 1957-1980 годах был директором, с 1980 года и до конца жизни старшим научным сотрудником музея. Разработал концепцию мемориализации памятных мест Я.Коласа на Столбцовщине. Пропагандировал наследие Я.Коласа, выступал в печати, по радио и телевидению, в школах. Автор воспоминаний, статей по коласоведению и проблемам культуры. Умер в 1996 году.

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