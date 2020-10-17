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17 октября 2020, 09:00

Картина дня: кредит ЕФСР, форум E-Mobility и будни белорусов в Антарктике

ВЧЕРА

Картина дня. 16 октября

Командно-штабное учение с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2020" стало одним из шагов на пути повышения региональной и международной безопасности, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. ОДКБ планирует в этом году завершить необходимую правовую работу по включению своей миротворческой миссии в Организацию Объединенных Наций, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Белорусская сторона выступает за создание полноформатного парламентского измерения ОДКБ, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

ФОТОФАКТ: Заключительный этап учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2020"

Из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации, сообщил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $500 млн поступили в республиканский бюджет Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси прорабатывают дополнительные меры по стимулированию покупки электромобилей. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько во время форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020. Около 1 тыс. электромобилей планируют произвести на "БЕЛДЖИ" в 2021 году. "Белоруснефть" планирует в 2021 году увеличить число зарядных станций до 600.

Гоночные и каркасно-панельные электромобили - над чем работают белорусские ученые.

Первый энергоблок Белорусской АЭС готов на 98%. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время Форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020.

Фото из архива
Фото из архива

"Великий камень" назван в рейтинге Financial Times лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути".

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на жилье по указу №240.

В Беларуси выздоровели и выписаны 78 990 пациентов с COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Конституционное реформирование и партийное строительство обсудили эксперты во время работы диалоговой площадки в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова. Участниками встречи стали более 20 специалистов различных сфер деятельности.

Две областные стройки, БелАЭС и спасение на водах - в Гомеле подвели итоги трудового семестра - 2020.

ИНТЕРВЬЮ: Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике

Фото участников 12-й Белорусской антарктической экспедиции
Фото участников 12-й Белорусской антарктической экспедиции

Авиакомпания "Белавиа" с 19 октября увеличивает количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск до трех в неделю. "Аэрофлот" намерен летать из Москвы в Минск по четвергам, субботам и воскресеньям.

Изменен порядок выплаты стипендий студентам.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17-18 октября

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Республиканская добровольная акция "Чистый лес" пройдет 17 октября в Беларуси.

Белорусам предлагают присоединиться к глобальному уик-энду наблюдений за птицами (Global Bird Weekend) по 18 октября.

Х Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет в Минске по 24 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

18 октября

70 лет назад родился Уэнди Вассерстайн, американский драматург, сценарист, прозаик. Автор пьес "Хроники Хейди" (Пулитцеровская премия, премия "Тони", 1989), "Сестры Розенцвейг" и др., сценария фильма "Объект моей привязанности". Умер в 2006 году.

60 лет назад родился Жан-Клод Ван Дамм (Жан-Клод Камилл Франсуа Ван Варенберг), американский актер, сценарист и кинорежиссер. Снимался в фильмах "Двойной удар", "Самоволка", "Универсальный солдат" и др.

19 октября

130 лет назад родился Полуян Сергей Епифанович, белорусский писатель, публицист, литературовед. Один из основателей белорусской профессиональной литературной критики. Автор прозаических произведений "Деревня", стихов в прозе "Христос воскрес" и др. Исследовал белорусско-украинские литературные связи. Выступал за развитие белорусского языка и культуры. Составлял белорусскую хрестоматию для детей. Выступал как театральный критик и переводчик. Умер в 1910 году.

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