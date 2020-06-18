Картина дня: кредитные каникулы, полеты в Брюссель и как пройдет "Славянский базар"

ВЧЕРА

Картина дня.17 июня

Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время посещения КУП "Завод эффективных промышленных конструкций".

Владимир Кухарев во время посещения предприятия

Сумма межбюджетных расчетов Беларуси и России по нефти будет определена по итогам 2020 года. Она составит десятки и десятки миллионов долларов. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Ситуация на мировом рынке нефти способствует альтернативным поставкам в Беларусь, целесообразно переходить от разовых таких поставок к средне- и долгосрочным контрактам. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференция на сайте БЕЛТА "Перспективы белорусской экономики и валютного рынка в 2020 году". Больших изменений на валютном рынке из-за туристического сезона ждать не стоит, считает Вадим Иосуб. Доллар США стал одной из самых пострадавших от коронакризиса валют.

Вадим Иосуб

Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около Br2 млрд, сообщили в пресс-службе Ассоциации белорусских банков.

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ НАН) планирует к осени 2020 года разработать цифровую платформу для реализации концепции "умный город" в Орше. Об этом сообщил заместитель генерального директора по научной и инновационной работе института кандидат технических наук Сергей Кругликов на форуме Minsk Smart City Forum.

Сергей Кругликов. Фото из архива

ИНТЕВРЬЮ: Как БелАЭС готовится к интеграции в энергосистему

Правительство продлило сроки действия удостоверений по охране труда.

Правительство скорректировало квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году.

В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства.

В Беларуси выздоровели и выписаны 32 735 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Белорусский государственный университет получит из бюджета Br38,6 тыс. на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

"Ла Страда" и МОМ запускают кампанию поддержки трудовых мигрантов за рубежом во время пандемии.

"Белавиа" возобновляет полеты в Брюссель.

Кабинет министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Беларусью.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля, сообщил министр культуры Юрий Бондарь. Фестиваль пройдет в современном формате. Все закрытые залы в этом году будут работать только на улице в форме перформансов. В конкурсе молодых исполнителей на "Славянском базаре" выступят представители 18 стран. На мероприятия "Славянского базара в Витебске" уже продано около 15 тыс. билетов.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: "Гетто не только для евреев". Узница концлагеря об оккупации, мужестве и переписывании истории

Дороги-дублеры, shared street, новые гостиницы - как может измениться исторический центр Пинска.

В Минске строятся семь школ, еще девять проектируются, возводятся также девять детских садов, для 19 таких соцобъектов разрабатывается документация.

Более 900 первых классов откроются в новом учебном году в школах Минска.

В Беларуси впервые за 9 лет нашли гнездо с птенцами беркута.

Фото ptushki.org

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 июня

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку: добрыя традыцыi ў новым фармаце". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр организует онлайн-конференцию, посвященную Всемирному дню беженцев. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн в Республике Беларусь", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22.06). Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июня

Всемирный день детского футбола.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

65 лет назад родился Ничкасов Анатолий Иванович, белорусский архитектор. Основные работы: генплан Бобруйска, реконструкция центра Шклова Могилевской области, жилищный комплекс "Олимпийский" по проспекту Победителей в Минске. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).

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