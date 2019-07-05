Картина дня: лаборатория функционального питания, ребрендинг Белкоопсоюза и самые популярные названия улиц

ВЧЕРА

Картина дня. 4 июля

Установлена юбилейная медаль "100 лет органам государственного контроля Беларуси". Соответствующий указ №255 подписал глава государства Александр Лукашенко.

Положение о порядке проведения открытого конкурса при госзакупках в виде двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием утверждено постановлением Совета Министров от 2 июля 2019 года №448.

В формате ОДКБ в 2019 году пройдет шесть учений, сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Планов по расширению ОДКБ в настоящее время нет, но вскоре в ОДКБ появятся институты партнерства и наблюдателей. Решение о назначении представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря ОДКБ будет приниматься главами государств организации в индивидуальном порядке.

Научно-исследовательская лаборатория "Функциональное питание" открылась в НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

Михаил Мясникович во время посещения лаборатории

Минск и Пекин планируют организовывать совместные конкурсы профессионального мастерства.

Чистая нефть начала поступать по трубопроводу Унеча-Полоцк на "Нафтан".

Фото из архива

В Беларуси готовится пакет документов, который определит новые подходы в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок. Проект ПРООН по поддержке предпринимательства реализуют в 12 районах Беларуси.

Белкоопсоюз готов закупить у населения все излишки сельхозпродукции, сообщил первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский. Он также сообщил, что Белкоопсоюз в 2019 году завершит ребрендинг своей торговой сети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске. Версия о некачественных фейерверочных изделиях рассматривается в качестве основной, по делу назначены экспертные исследования, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Всем пострадавшим во время ЧП на салюте в Минске своевременно оказана медицинская помощь, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Фото СК

Программа "Славянского базара-2019" построена с учетом мнения зрителей, сообщила консультант главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна Адамович. Почти весь запланированный объем билетов на мероприятия фестиваля реализован.

Японские школьники на белорусском языке поздравили посла Беларуси с Днем Независимости.

Фото посольства Беларуси в Японии

Белоруска Дарья Борисевич заняла второе место в беге на 800 м в Познани.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июля

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Пресс-конференция "Новые решения правительства Беларуси по развитию научно-технической деятельности" с участием председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина состоится в пресс-центре БЕЛТА в 10.00.

Выставка "Леонид Левин. Философия творчества" откроется в фотодокументальной экспозиции государственного мемориального комплекса "Хатынь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июля

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В Республике Беларусь - День кооперации.

Международный день Днепра.

155 лет назад родилась Горецкая Авфросинья Михайловна (д.Богатьковка Мстиславского р-на Могилевской обл.), белорусская народная певица. Свободно владела различными стилями исполнения, пением с "переливами" в соответствии с традициями Белорусского Поднепровья. Ее репертуар состоял преимущественно из семейно-обрядовых и календарных песен, среди которых особенным разнообразием выделялись родинные, весенние, свадебные, жатвенные песни. 318 текстов с мелодиями составили отдельную книгу "Народные песни с мелодиями". Умерла в 1935 году.

90 лет назад родился Евдошенко Сергей Иванович (г.Одесса, Украина), актер, режиссер, заслуженный артист Беларуси. Актерская индивидуальность наиболее ярко раскрылась в ролях героико-романтического плана. Среди ролей: Ярош ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Вершинин ("Три сестры" А.Чехова) и др. Среди режиссерских работ: "И смолкли птицы..." И.Шамякина, "Хамутиус" В.Кулешова, "Купала" и "Люти" А.Дударева и др. Умер в 2009 году.

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