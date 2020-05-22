Картина дня: лицензирование меддеятельности, изменение сроков ЦТ и итоги проекта "Малые города"

ВЧЕРА

Картина дня. 21 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра здравоохранения Владимира Караника и своего помощника Александра Косинца, во время которого обсуждались вопросы лицензирования медицинской деятельности. Президент также обсудил эпидобстановку в стране. По его словам, расслабляться пока нельзя, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается.

Во время доклада

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал о новшествах в лицензировании медицинской деятельности после встречи по этому вопросу с главой государства. Он также заявил, что в будущем СOVID-19 покинет рейтинг наиболее агрессивных вирусов, но при этом продолжит циркулировать в человеческой популяции. Владимир Караник подробно прокомментировал ситуацию с выплатами медработникам надбавок за работу с пациентами в условиях коронавируса.

Владимир Караник

В Беларуси выздоровели и выписаны более 12 тыс. человек с COVID-19.

США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19.

Белорусский Красный Крест уже собрал Br1750 тыс. для борьбы с COVID-19.

На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5,7 млн и 171 тыс. евро.

Вернуться в обычную жизнь. Репортаж из санатория, где восстанавливаются пациенты после COVID-19.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая подписал декрет №2, направленный на корректировку ряда правовых актов главы государства. В соответствии с документом предусматривается, в частности, исключение некоторых положений из декрета №28 от 17 декабря 2002 года "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий".

Каждый депутат должен взять на контроль дома-интернаты для пожилых и инвалидов в своем округе. Об этом на заседании Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко

Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон "О государственных символах Республики Беларусь". Он разработан для правового закрепления в качестве эталонных многоцветного, двухцветного и одноцветного (серебряного и золотого) изображения государственного герба.

Во время заседания

Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца.

Более широкое использование государственной адресной социальной помощи направлено на то, чтобы снизить уровень малообеспеченности многодетных семей в два раза, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Грузия благодарна белорусам за поддержку во время пандемии коронавируса. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия во время онлайн-конференции, организованной Национальным пресс-центром. Коронавирус не станет помехой для дальнейшего развития отношений Беларуси и Грузии, и они не будут заморожены из-за пандемии. Фестиваль "Тбилисоба" в Минске, ранее запланированный на июнь, перенесен на осень.

Фото из архива

Папа Римский Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием в Беларуси.

Всемирный банк выделяет 100 млн евро для модернизации системы высшего образования в Беларуси.

Британский и канадский бизнес заинтересован в закупке белорусских пиломатериалов на биржевых торгах, сообщил пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив по итогам первого белорусско-канадско-британского вебинара Timber: Doing Business in Belarus.

ИНТЕРВЬЮ: Председатель "Беллесбумпрома" об эффекте от модернизации, инвестпроектах и последствиях пандемии

Фото из архива

Транзитным перевозчикам, проезжающим по территории Беларуси, планируют выделить более 40 дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки. Об этом сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

Созданные по проекту "Малые города" структуры и центры поддержки предпринимательства в пилотных регионах помогают в непростой ситуации решать экономические задачи. Об этом заявила Постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева во время видеоконференции по итогам проекта ПРООН и Минэкономики "Малые города". ПРООН в Беларуси создает лабораторию роста инноваций для местного развития.

Ставки единого налога для ИП и физлиц уменьшили в Брестской области. В Гродненской области в два раза уменьшили ставки единого налога.

Министерством образования принято решение об изменении сроков проведения централизованного тестирования в 2020 году.

Чрезмерное обследование щитовидной железы нерационально, сообщила профессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра. СOVID-19 в большинстве случаев не оказывает влияния на течение патологии щитовидной железы, сообщила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Карлович.

РЕПОРТАЖ: Что можно узнать о человеке по почерку

Белорусские шашисты завоевали серебряную и бронзовую медали на международном турнире.

Футболисты "Немана" одержали волевую победу над "Торпедо-БелАЗом" в 10-м туре чемпионата Беларуси.

Теплая погода вернется в Беларусь в последние пять дней мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 мая

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Защита прав потребителей: покупка и продажа товаров в интернет-магазинах". Начало в 11.00.

Благотворительный музыкальный онлайн-марафон в поддержку медиков проведут в Борисове. Начало мероприятия в 12.00. Прямая трансляция будет вестись на YouTube-каналах "Скиф Борисов", "Светлое ТВ", в социальных сетях Борисовского райисполкома и в Instagram-аккаунте образовательно-продюсерского центра "Голоса".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 мая

85 лет назад родилась Сорокина Ирина Николаевна (Азербайджан), артистка балета, заслуженный деятель культуры Беларуси (1999). Окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1958-1974 годах и 1978-2001 годах в Государственном театре оперы и балета Беларуси (режиссер, затем помощник художественного руководителя), с 1974-го артистка балета Белорусской филармонии, в 1976-1978 годах заведующая балетом в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси. Среди партий: Мария ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Лиза ("Тропой грозы" К.Караева) и др.

135 лет назад родился Зубов Николай Николаевич, русский океанолог и полярный исследователь, инженер-контр-адмирал (1945), доктор геологических наук, профессор. Основатель кафедр океанологии в Московском гидрометеорологическом институте и в МГУ. Руководитель многих арктических экспедиций. Один из основоположников науки о льдах. Автор научных трудов по ледовым прогнозам в арктических морях. Разрабатывал учение о проливах. В его честь назван залив в Антарктиде. Умер в 1960 году.

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