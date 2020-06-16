Картина дня: лучшие экспортеры - 2019, дружественная образовательная среда и полеты в Украину

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Глава государства подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Йозеф Мигаш. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №213 "О назначении и освобождении судей". Глава государства назначил Александра Корзуна председателем Гродненского областного суда, Олега Федорова - заместителем председателя Витебского областного суда. Владимир Григорович освобожден от должности первого заместителя председателя и судьи Минского городского суда.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ выразил обеспокоенность отсутствием диалога ведущих стран и выходящей из-под контроля милитаризацией.

Фото Палаты представителей

Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ состоялось в режиме видеоконференции. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал Совет ПА ОДКБ об обстановке в зоне ответственности организации, о мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности и о процессах ратификации в государствах - членах ОДКБ международных договоров, заключенных в организации.

Северный актив "Белоруснефти" планирует вдвое увеличить добычу газа и газоконденсата в 2020 году.

Победителями конкурса "Лучший экспортер 2019 года" стали 22 предприятия, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

В цеху ЗАО "Штадлер Минск"

Сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения можно онлайн, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Авиакомпания "Белавиа" с 15 июня возобновляет полеты в Украину.

Фото из архива

"Белавиа" планирует первый чартер в Египет 4 июля.

РЕПОРТАЖ о том, как в агрогородке Городище жизнь наладили

В Беларуси выздоровели и выписаны 30 420 пациентов с COVID-19.

В новом учебном году в нескольких школах будет внедрена белорусская модель "Дружественная образовательная среда в учреждениях общего среднего образования". Она направлена на предотвращение буллинга, психического и физического насилия среди обучающихся, сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Консультации по подготовке к ЦТ в белорусских школах будут проходить по 23 июня.

Фото из архива

Китайские военные отправили противоэпидемическую помощь белорусской армии.

Канада передаст Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

В Беларуси 43 980 долгожителей в возрасте 90-99 лет, 428 человек перешагнули столетний рубеж. Об этом сообщила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич.

Платные тесты на антитела к COVID-19 начали делать в Могилеве.

Медсестра Кристина Червинская во время забора крови для экспресс-теста

КОММЕНТАРИЙ: Как начать путь к идеальному телу и не бросить через месяц

ФОТОФАКТ: Чигиринское водохранилище с высоты птичьего полета

ФОТОФАКТ: В сафари-парке Национального парка "Припятский" обитают около 300 животных

ФОТОФАКТ: Cамый длинный в Беларуси пешеходный подвесной мост

Агротуристический маршрут свяжет Кобринский и Жабинковский районы.

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) направят национальным олимпийским комитетам стран Европы $2,8 млн в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Создание доступной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам 80173272447, 80445838404, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Проблемы деградации земель вследствие климатических особенностей региона и деятельности человека. Эрозия и истощение почв как фактор риска продовольственной и экономической безопасности Беларуси", приуроченная к Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой (17.06). Начало в 11.00.

В пресс-центре в Дома прессы состоится пресс-конференция "Фундамент экономики будущего. Развитие нанотехнологий и наноиндустрии в Республике Беларусь: реализация проектов". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

105 лет назад родился Ковалев Дмитрий Михайлович (г.Ветка Гомельской обл.), российский поэт, переводчик. В 1957 году окончил Высшие литературные курсы в Москве. С 1958 года в Москве, работал в издательстве "Молодая гвардия", в Литературном институте им.М.Горького. Основные темы поэзии: дружба, любовь, романтика морской службы. Автор сборников поэзии "Далекие берега", "Рябиновые ночи", "Студеное солнце" и др. На русский язык перевел отдельные произведения А.Адамовича, Я.Брыля, А.Кулешова, П.Панченко, М.Танка и другие произведения белорусских авторов. Писал также для детей. Умер в 1977 году.

100 лет назад родился Решетников Леонид Васильевич, российский поэт. Автор сборников стихов "Походные костры", "Шла рота с песней", "Сирень и порох", книги рассказов и очерков "Меридианы мужества" и др. Лауреат премии РСФСР им.М.Горького (1979). Умер в 1990 году.

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