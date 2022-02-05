Картина дня: Лукашенко дал интервью Соловьеву, открытие Олимпиады и когда пойдет на спад волна COVID

ВЧЕРА

Картина дня. 4 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Интервью продолжалось 1 час 50 минут, и еще полчаса Александр Лукашенко и Владимир Соловьев общались "на ногах" без камер. Глава государства традиционно откровенно и подробно ответил на все вопросы.

Александр Лукашенко и Владимир Соловьев

Владимир Соловьев в беседе с журналистами после интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал, как прошла беседа и что в разговоре стало откровением для российского журналиста. Владимир Соловьев охарактеризовал Александра Лукашенко открытым и в то же время жестким человеком в вопросах, которые касаются его убеждений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю открытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Глава государства отметил, что выбранный Китаем девиз зимней Олимпиады "Вместе ради общего будущего" ярко отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям.

В Пекине прошла официальная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Праздничное шоу и торжественная церемония открытия состоялись на Национальном стадионе китайской столицы, который также называют "Птичьим гнездом". Игнат Головатюк и Анна Нифонтова пронесли флаг Беларуси на открытии Олимпиады.

Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко обратился с приветственным словом к участникам XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Виктор Лукашенко пожелал участникам крепкого здоровья, успешного выступления, веры в себя, бойцовского настроения и громких побед.

Ждем от белорусских спортсменов достойных результатов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

В белорусском обществе существует реальный запрос на безопасность и стабильность, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Белорусы проявляют большой интерес к республиканскому референдуму. Об этом заявил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

Фото из архива

Завершен процесс выдвижения граждан в состав участковых комиссий по референдуму. Находящиеся на самоизоляции граждане с COVID-19 смогут проголосовать по месту нахождения.

ИНТЕРВЬЮ: Граница морали. Представитель ГПК о миграционном кризисе и искаженной картине западных СМИ

Беларусь вынуждена адекватно реагировать на недобросовестные действия западных партнеров, нарушающих нормы и принципы международного права. Об этом на коллегии Государственного пограничного комитета заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Александр Вольфович. Фото ГПК

Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки.

Новая волна коронавируса в Беларуси пойдет на спад через 1,5-2 месяца.

Врач посоветовала вакцинироваться через месяц после выздоровления при легком течении COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 7350 пациентов с COVID-19, выписаны 1114.

Фото из архива

Последствия январской бури устраняют более 1,7 тыс. работников системы Минлесхоза.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5-6 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Выставка лучших работ международного фестиваля дикой природы GOLDEN TURTLE пройдет по 10 февраля во Дворце искусства.

Выставка китайской живописи "Арт-тур Дун Цзяхуэй - Беларусь" пройдет до 13 февраля в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Выставка "Ренуар, Пикассо, Массон" пройдет по 27 марта в арт-гостиной "Высокае мѣста". В экспозиции представлено более 60 оригинальных работ, выполненных в технике офорта, литографии и гелиогравюры, из частных коллекций Франции и США.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

6 февраля

Международный день саамов.

75 лет назад родился Саркисьян Виктор Владимирович, белорусский артист балета, балетмейстер, народный артист Беларуси (1975). В 1967-1987 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно в 1983-1985 годах главный балетмейстер Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Создал ряд разнохарактерных образов в балетах белорусских композиторов и в спектаклях классического и современного репертуара. Лауреат 1-го Международного конкурса артистов балета (1969).

7 февраля

210 лет назад родился Диккенс Чарльз, английский писатель-реалист. Автор книг "Приключение Оливера Твиста", "Лавка древностей", "Холодный дом" и др. Умер в 1870 году.

135 лет назад родился Сушкевич Борис Михайлович, русский режиссер, актер и педагог, народный артист РСФСР (1944). Умер в 1946 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-