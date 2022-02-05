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05 февраля 2022, 07:00

Картина дня: Лукашенко дал интервью Соловьеву, открытие Олимпиады и когда пойдет на спад волна COVID

ВЧЕРА

Картина дня. 4 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Интервью продолжалось 1 час 50 минут, и еще полчаса Александр Лукашенко и Владимир Соловьев общались "на ногах" без камер. Глава государства традиционно откровенно и подробно ответил на все вопросы.

Александр Лукашенко и Владимир Соловьев
Александр Лукашенко и Владимир Соловьев

Владимир Соловьев в беседе с журналистами после интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал, как прошла беседа и что в разговоре стало откровением для российского журналиста. Владимир Соловьев охарактеризовал Александра Лукашенко открытым и в то же время жестким человеком в вопросах, которые касаются его убеждений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю открытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Глава государства отметил, что выбранный Китаем девиз зимней Олимпиады "Вместе ради общего будущего" ярко отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям.

В Пекине прошла официальная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Праздничное шоу и торжественная церемония открытия состоялись на Национальном стадионе китайской столицы, который также называют "Птичьим гнездом". Игнат Головатюк и Анна Нифонтова пронесли флаг Беларуси на открытии Олимпиады.

Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко обратился с приветственным словом к участникам XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Виктор Лукашенко пожелал участникам крепкого здоровья, успешного выступления, веры в себя, бойцовского настроения и громких побед.

Ждем от белорусских спортсменов достойных результатов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

В белорусском обществе существует реальный запрос на безопасность и стабильность, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Белорусы проявляют большой интерес к республиканскому референдуму. Об этом заявил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

Фото из архива
Фото из архива

Завершен процесс выдвижения граждан в состав участковых комиссий по референдуму. Находящиеся на самоизоляции граждане с COVID-19 смогут проголосовать по месту нахождения.

ИНТЕРВЬЮ: Граница морали. Представитель ГПК о миграционном кризисе и искаженной картине западных СМИ

Беларусь вынуждена адекватно реагировать на недобросовестные действия западных партнеров, нарушающих нормы и принципы международного права. Об этом на коллегии Государственного пограничного комитета заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Александр Вольфович. Фото ГПК
Александр Вольфович. Фото ГПК

Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки.

Новая волна коронавируса в Беларуси пойдет на спад через 1,5-2 месяца.

Врач посоветовала вакцинироваться через месяц после выздоровления при легком течении COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 7350 пациентов с COVID-19, выписаны 1114.

Фото из архива
Фото из архива

Последствия январской бури устраняют более 1,7 тыс. работников системы Минлесхоза.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5-6 февраля

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XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Выставка лучших работ международного фестиваля дикой природы GOLDEN TURTLE пройдет по 10 февраля во Дворце искусства.

Выставка китайской живописи "Арт-тур Дун Цзяхуэй - Беларусь" пройдет до 13 февраля в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Выставка "Ренуар, Пикассо, Массон" пройдет по 27 марта в арт-гостиной "Высокае мѣста". В экспозиции представлено более 60 оригинальных работ, выполненных в технике офорта, литографии и гелиогравюры, из частных коллекций Франции и США.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

6 февраля

Международный день саамов.

75 лет назад родился Саркисьян Виктор Владимирович, белорусский артист балета, балетмейстер, народный артист Беларуси (1975). В 1967-1987 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно в 1983-1985 годах главный балетмейстер Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Создал ряд разнохарактерных образов в балетах белорусских композиторов и в спектаклях классического и современного репертуара. Лауреат 1-го Международного конкурса артистов балета (1969).

7 февраля

210 лет назад родился Диккенс Чарльз, английский писатель-реалист. Автор книг "Приключение Оливера Твиста", "Лавка древностей", "Холодный дом" и др. Умер в 1870 году.

135 лет назад родился Сушкевич Борис Михайлович, русский режиссер, актер и педагог, народный артист РСФСР (1944). Умер в 1946 году.

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